Зеленский застигнут врасплох, Трамп внезапно включил Путина в свою повестку - Axios

Кратко:
- Зеленский удивился договоренности Трампа и Путина
- Президент Украины надеется, что сегодня в Белом доме будут приняты важные решения
Президент США Дональд Трамп 16 октября провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, после чего анонсировал с ним встречу в Венгрии. Однако президент Украины Владимир Зеленский был этому удивлен.
Как пишет Axios, Зеленский, который прибыл в Вашингтон в четверг днем, в последние дни был весьма оптимистичен по поводу своей запланированной встречи с Трампом, а также его готовности поставить Украине дальнобойные ракеты "Томагавк".
Однако вскоре после того, как Зеленский приземлился на авиабазе Эндрюс, "украинский президент и его команда были удивлены, увидев заявление Трампа о том, что он переговорил с Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии".
Axios отмечает, что Венгрия является наименее дружественной по отношению к Украине страной в ЕС.
Ожидания Зеленского от встречи с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что его встреча с президентом Трампом в Белом доме в пятницу приведет к принятию США четких решений относительно того, какие системы вооружения они готовы предоставить. Об этом в интервью Axios заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Я думаю, нам нужны решения, которые помогут изменить позицию Путина, заставив его считать, что он находится в сильной позиции. Он должен понять, что с президентом Трампом невозможно играть в игры", — сказал Ермак.
По словам главы ОП, Трамп пригласил Зеленского в Белый дом в результате двух телефонных звонков, которые они провели неделю назад.
"Оба звонка были очень хорошими. Президенты поняли друг друга. Они сразу перешли к очень конкретному разговору. Тот факт, что они так быстро согласились на встречу, показывает, что мы друзья и партнёры", — сказал Ермак.
Хотя оба звонка проходили по защищенной линии, лидеры США и Украины хотели обсудить настолько деликатные вопросы, что их можно решить только при личной встрече.
"Есть много вопросов, которые невозможно обсудить по телефону. Например, о ситуации на линии фронта. Например, о наших [военных] планах и о том, как мы и американская сторона видим дальнейшие шаги мирного процесса", — сказал Ермак.
Он добавил, что Зеленский заявил Трампу, что по-прежнему готов встретиться с Путиным в любом формате и в любой точке мира, кроме России и Беларуси.
Переговоры Трампа и Путина
Как писал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.
Президент США назвал переговоры с главой Кремля "очень продуктивными".
"Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с большим достижением мира на Ближнем Востоке, о чем, по его словам, мечтали веками. Я действительно верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной", - сообщил Трамп.
По его словам, встреча с Путиным состоится в Будапеште, Венгрия, "чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между Россией и Украиной".
Что скрывает разговор Трампа и Путина
По сообщению Reuters, результаты разговора президентов США и РФ вызвали сомнения относительно возможности поставки Украине американских ракет Tomahawk.
Разговор состоялся накануне встречи Трампа с Зеленским, на которой украинский лидер планировал добиться усиления военной помощи, в частности поставок ракет.
"Однако примирительный тон Трампа после телефонного разговора с Россией, кажется, поставил под сомнение возможность такой поддержки в ближайшем будущем и вызвал опасения Европы относительно капитуляции США перед Москвой", - отмечает Reuters.
Путин во время разговора подчеркнул, что передача ракет Украине якобы повредит мирному процессу и двусторонним отношениям между Москвой и Вашингтоном.
Встреча Трампа и Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Глава государства встретится с представителями оборонных и энергетических компаний, а также с президентом США Дональдом Трампом.
17 октября Трамп проведет в Белом доме встречу с Зеленским.
Как пишет Axios, лидеры США и Украины обсудят, какое оружие следует передать Киеву, включая возможность передачи ракет Tomahawk.
