Зеленский застигнут врасплох, Трамп внезапно включил Путина в свою повестку - Axios

Анна Ярославская
17 октября 2025, 09:25
Президент Украины был весьма оптимистичен по поводу своей запланированной встречи с Трампом в Белом доме.
Пока Зеленский летел в США, Трамп уже договорился с Путиным о встрече / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот видео, facebook.com/WhiteHouse

Кратко:

  • Зеленский удивился договоренности Трампа и Путина
  • Президент Украины надеется, что сегодня в Белом доме будут приняты важные решения

Президент США Дональд Трамп 16 октября провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным, после чего анонсировал с ним встречу в Венгрии. Однако президент Украины Владимир Зеленский был этому удивлен.

Как пишет Axios, Зеленский, который прибыл в Вашингтон в четверг днем, в последние дни был весьма оптимистичен по поводу своей запланированной встречи с Трампом, а также его готовности поставить Украине дальнобойные ракеты "Томагавк".

Однако вскоре после того, как Зеленский приземлился на авиабазе Эндрюс, "украинский президент и его команда были удивлены, увидев заявление Трампа о том, что он переговорил с Путиным и согласился встретиться с ним в Венгрии".

Axios отмечает, что Венгрия является наименее дружественной по отношению к Украине страной в ЕС.

Ожидания Зеленского от встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что его встреча с президентом Трампом в Белом доме в пятницу приведет к принятию США четких решений относительно того, какие системы вооружения они готовы предоставить. Об этом в интервью Axios заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Я думаю, нам нужны решения, которые помогут изменить позицию Путина, заставив его считать, что он находится в сильной позиции. Он должен понять, что с президентом Трампом невозможно играть в игры", — сказал Ермак.

По словам главы ОП, Трамп пригласил Зеленского в Белый дом в результате двух телефонных звонков, которые они провели неделю назад.

"Оба звонка были очень хорошими. Президенты поняли друг друга. Они сразу перешли к очень конкретному разговору. Тот факт, что они так быстро согласились на встречу, показывает, что мы друзья и партнёры", — сказал Ермак.

Хотя оба звонка проходили по защищенной линии, лидеры США и Украины хотели обсудить настолько деликатные вопросы, что их можно решить только при личной встрече.

"Есть много вопросов, которые невозможно обсудить по телефону. Например, о ситуации на линии фронта. Например, о наших [военных] планах и о том, как мы и американская сторона видим дальнейшие шаги мирного процесса", — сказал Ермак.

Он добавил, что Зеленский заявил Трампу, что по-прежнему готов встретиться с Путиным в любом формате и в любой точке мира, кроме России и Беларуси.

ракета Tomahawk инфографика
Ракеты Tomahawk - что о них известно / Инфографика: Главред

Переговоры Трампа и Путина

Как писал Главред, 16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным и анонсировал прямые переговоры с главой Кремля в Будапеште.

Президент США назвал переговоры с главой Кремля "очень продуктивными".

"Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с большим достижением мира на Ближнем Востоке, о чем, по его словам, мечтали веками. Я действительно верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нам в переговорах о прекращении войны между Россией и Украиной", - сообщил Трамп.

По его словам, встреча с Путиным состоится в Будапеште, Венгрия, "чтобы обсудить возможность прекращения этой "бесславной" войны между Россией и Украиной".

Что скрывает разговор Трампа и Путина

По сообщению Reuters, результаты разговора президентов США и РФ вызвали сомнения относительно возможности поставки Украине американских ракет Tomahawk.

Разговор состоялся накануне встречи Трампа с Зеленским, на которой украинский лидер планировал добиться усиления военной помощи, в частности поставок ракет.

"Однако примирительный тон Трампа после телефонного разговора с Россией, кажется, поставил под сомнение возможность такой поддержки в ближайшем будущем и вызвал опасения Европы относительно капитуляции США перед Москвой", - отмечает Reuters.

Путин во время разговора подчеркнул, что передача ракет Украине якобы повредит мирному процессу и двусторонним отношениям между Москвой и Вашингтоном.

Встреча Трампа и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон. Глава государства встретится с представителями оборонных и энергетических компаний, а также с президентом США Дональдом Трампом.

17 октября Трамп проведет в Белом доме встречу с Зеленским.

Как пишет Axios, лидеры США и Украины обсудят, какое оружие следует передать Киеву, включая возможность передачи ракет Tomahawk.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры
