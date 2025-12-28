Укр
  Новости
  Звёзды

"Ищите мне замену": Никита Добрынина оказался за шаг от ухода из "Танцев"

Элина Чигис
28 декабря 2025, 22:43
32
Никита Добрынин думал уйти из "Танцев".
Никита Добрынин, Анна Манджула
Никита Добрынин справился с задачей на "Танцах со звездами" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, "Танцы со звездами"

Кратко:

  • Никита Добрынин хотел уйти из "Танцев со звездами"
  • Какой танец он станцевал

На паркете спецвыпуска "Танцев со звездами" выступил украинский ведущий Никита Добрынин.

Знаменитость признался, что подумывал покинуть шоу, ведь не считал себя хорошо подготовленным.

видео дня

Все же знаменитость взял себя в руки и решил участвовать ради благотворительной миссии спецвыпуска: сбор средств на прицельную эвакуацию раненых военных.

"Во время тренировок у меня был момент, когда я написал команде: "Давайте искать мне замену". Я не хочу выходить на паркет с ощущением, что я не готов. Я осознал, что окей, я сейчас разворачиваюсь и ухожу, но я пожалею об этом. Да, я не стану профессиональным танцором, хореографом за это время, но дать классный результат я могу", - сказал Никита.

Добрынин станцевал в паре с Анной Манджулой румбу под песню ADAM "Таку як є" в исполнении Арсена Мирзояна.

"Когда люди смотрят такую румбу, им кажется, что партнер постоял, почти не ходил, не двигался. А я точно знаю, что, чтобы женщина так чувствовала себя смело, свободно, так раскрывалась, надо иметь стабильного партнера. Хорошего партнера видно по красоте танца его партнерши. Партнерша сегодня летала! Это все благодаря тому, что ты хорошо поработал, давал ей опору, уверенность. Мне очень понравилось", - отметил Дмитрий Дикусар после выступления пары.

Баллы для Никиты Добрынина и Анны Манджулы: Наталья Могилевская – 10, Екатерина Кухар – 10, Дмитрий Монатик – 10, Дмитрий Дикусар - 9.

Смотрите видео выступления Никиты Добрынина и Анны Манджулы:

Выступление Никиты Добрынина
Выступление Никиты Добрынина / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Отметим, как сообщал Главред, известная блогер Даша Квиткова станцевала на паркете спецвыпуска "Танцев со звездами" в паре с Женей Котом. Как стало известно, пара станцевала невероятный фокстрот под песню Дмитрия Монатика "Сильно", а на паркете были лепестки роз.

А также под номером 1 на спецвыпуске "Танцев со звездами" появилась известная ведущая Неля Шовкопляс. Как стало известно из эфира шоу, она станцевала квикстеп со своим партнером Максом Леоновым.

О персоне: Никита Добрынин

Никита Добрынин (настоящее имя - Влад Вакулович) - украинский теле- и радиоведущий (хит-парад "Золотой Граммофон на М1, "Майдан’s", "Я Люблю Україну", "Голос Країни" и пр.), журналист, сообщает Википедия. Был главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк" (9 сезон).

Танцы со звездами Никита Добрынин новости шоу бизнеса
