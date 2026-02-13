Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

Инна Ковенько
13 февраля 2026, 17:17
89
Семьи с детьми в одном из регионов Украины призвали немедленно покинуть свои дома.
В Херсоне и поселках рядом увеличивают зону обязательной эвакуации
В Херсоне и прилегающих поселках увеличивают зону обязательной эвакуации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, КГГА

Главное:

  • В Херсоне и прилегающих поселках расширили зону обязательной эвакуации
  • В первую очередь населенный пункт должны покинуть семьи с детьми

В Херсоне в Днепровском районе увеличили зону обязательной эвакуации для семей с детьми. Причиной является рост интенсивности российских обстрелов, сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько.

"На прошлом заседании Совета обороны было принято решение об увеличении зоны обязательной эвакуации семей с детьми из-за роста интенсивности российских обстрелов. Речь идет о Днепровском районе - от улицы Поповича до 1-й Восточной и от улицы Новозаводской до Перекопской", - говорится в сообщении.

видео дня

Отмечается, что также внесено предложение об объявлении принудительной эвакуации семей с детьми в поселке Приозерном; поселке Комышаны, в частности на улице Нижней с улицами и переулками, расположенными ниже по течению реки Днепр.

В Херсоне обязательная эвакуация охватит следующие улицы:

  • Андрея Орлова;
  • Греческая;
  • Соборная;

А также все улицы и переулки, расположенные ниже.

Шанько также сообщил, что на заседании обсуждали, как избежать нарушений законодательства при эвакуации детей, когда родители или опекуны отказываются от выезда в более безопасные районы.

Возможно ли повторное появление российских войск в Херсоне - эксперт

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что повторное появление российских войск в Херсоне невозможно.

"Как ни крути, форсировать Днепр, ширина которого в тех краях достигает километра, это крайне сложно. У Украины был подобный опыт - Крынки, за которые наши войска сражались несколько месяцев, понесли большие потери, было трудно подвозить продовольствие, воду, боеприпасы, людей и т.д. Точно так же нет оснований для того, что у россиян получится форсировать Днепр и закрепиться на правом берегу Херсонщины", - убежден он.

По его словам, попытки РФ занять острова и переправиться на лодках в район Херсона Корабел не приведут к успеху.

"Даже если сотням россиян удастся перебраться на правый берег, то через несколько часов у них закончится боекомплект и еда, через пару дней закончится и вода, кто-то будет ранен, кто-то погибнет. Поэтому пока шансов у РФ закрепиться на правом берегу Херсона и области нет", - добавил Ступак.

Эвакуация - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в семи общинах Старосалтовской общины в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов после заседания Совета обороны в пятницу, 30 января.

Кроме того, в пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Напомним, в Департаменте муниципальной безопасности Киевской городской администрации сообщили, что согласно действующим планам, эвакуация населения в случае отсутствия электроэнергии не запланирована.

Херсон
Что известно о Херсоне / Инфографика: Главред

Читайте также:

Освобождение Херсона от российской оккупации

С 3 марта по 11 ноября 2022 года Херсон был оккупирован Россией.

9 ноября 2022 года в Херсоне было взорвано не менее пяти мостов и переправ. На административных зданиях города исчезли государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу отдал приказ выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

11 ноября ВСУ вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречали ВСУ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Херсона эвакуация
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

17:17Украина
Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

16:50Экономика
Скачки температуры, дожди и снег: когда Украину атакует непогода, точная дата

Скачки температуры, дожди и снег: когда Украину атакует непогода, точная дата

15:35Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Темная пятница для Черкасской области: когда будут отключать свет 13 февраля

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Житомирскую область накроет непогода: синоптики предупреждают о 1-м уровне опасности

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

Свет будут отключать не всем: графики отключений для Львовщины на 13 февраля

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

Последние новости

18:31

Миропорядка, основанного на правах и правилах, больше не существует - Мерц

18:26

Заблокировали везде: скандал с Тодоренко набирает обороты в РФ

17:47

Ванна будет как новая: как избавиться от плесени в ванной комнатеВидео

17:35

Черная плесень исчезнет за минуты: секретное "оружие" скрывается в холодильникеВидео

17:26

В одном из городов Украины планируют усилить контроль электроснабжения - детали

Землетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - ГриньЗемлетрясения в Украине не связаны с войной, влияние баллистики более длительное - Гринь
17:17

В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

17:15

"Было отчаяние": Фединчик раскрыл, как пережил измену Наталки Денисенко

16:50

Доллар и евро внезапно взлетели: свежий курс валют на 16 февраля

16:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке снеговика и оленя за 75 с

Реклама
16:30

Имя вне закона: суд постановил вернуть "Иисусу Христосу" старые данные

16:17

Стюардесса назвала 4 вещи, которые запрещено делать во время полета

16:04

Густой туман и гололед: синоптики предупредили жителей Харькова об опасной погоде

16:04

Новый циклон ворвался в Украину: синоптики предупредили об опасности

15:59

"Сказала нет": звезда "Дизель Шоу" жестко высказался о поступке Яне Глущенко

15:57

Как символ современной борьбы: какое славное слово вернула в украинский язык война

15:40

Подешевели неожиданно: в Украине упали цены на популярные продукты

15:35

Скачки температуры, дожди и снег: когда Украину атакует непогода, точная дата

15:15

ВСУ уничтожили РЛС за 100 млн $ и ряд "жирных" целей врага: детали от Генштаба

15:03

Слова "катышки" не существует в украинском языке - как правильно сказатьВидео

14:56

"Без прикрас": Майкл Дуглас готовит откровенные мемуары о карьере и борьбе с раком

Реклама
14:14

Когда состоится следующий раунд трехсторонних переговоров - первые детали

14:04

Что не показывают в фильмах о Средневековье: правда о гигиене, науке и женщинах

14:02

В разы ускорит рост волос: какое дешевое аптечное средство стоит добавлять в шампунь

13:55

Почему 14 февраля нельзя лечить зубы: какой церковный праздник

13:53

Голливудский актер публично поддержал Гераскевича после скандала на Олимпиаде

13:21

ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт

13:18

Стоит ли бояться пятницы 13-го - священник раскрыл правду о мистическом днеВидео

13:15

"Чувствовать себя": известная стилистка раскрыла главные тренды на 2026 год

12:37

Циклоны накроют Украину: погода на выходных принесет оттепель до +10 и мокрый снег

12:34

Масштабная индексация пенсий: стало известно, на сколько поднимут выплаты украинцам

12:27

"Надолго вас хватит?": Могилевская раскрыла свою диету и возмутила фанатов

12:09

Пятница, 13-е, в феврале: почему она особенно опасна и что нельзя делатьВидео

12:04

"Ужас, что он ей сделал": в сети вывели на чистую воду мужа Лорак

12:00

Дистанционка под вопросом: почему исчезают мобильная связь и интернет без света

11:58

РФ ударила по инфраструктуре Одессы: повреждены порт и энергосистема, есть жертва и раненые

11:51

69 трусов, миллион цветов и гигантская кошка: самые странные рекорды Украины

11:34

Опасность землетрясений в Украине: эксперт рассказал, где возможны толчки до 7 баллов

11:31

Гороскоп Таро на завтра 14 февраля: Львам - идти вперед, Водолею - новая эра

11:24

"Если его не будет": Елена Тополя сделала неожиданное признание о бывшем

11:23

Украина ввела санкции против 91 судна теневого флота РФ - детали

Реклама
11:19

Китайский гороскоп на завтра 14 февраля: Петухам - гнев, Свиньям - стресс

11:11

Седой дед: звезда "Сватов" появился на публике, но сбежал от разговоров

10:52

Слухи подтвердились: названа дата премьеры нового фильма о "Мумии"

10:48

Трое братьев погибли, мать и бабушка ранены: последствия удара РФ по КраматорскуФото

10:35

Не подчиняется гравитации: ученые раскрыли загадку уникальной реки, текущей "вверх"

10:31

Денег все больше не хватает: эксперт объяснил, что будет с оборонным бюджетом РФ

10:23

Как разморозить дверной замок за 5 минут - простые, но действенные способыВидео

10:17

Известный актер признался в любви Лесе Никитюк: "Меня трясло"

09:43

Миллион людей в год: как война сократила население Украины - демограф

09:43

"Представляет угрозу": Орбан заявил, что Украина якобы хочет напасть на Венгрию

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяЕлена ЗеленскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости Тернополя
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять