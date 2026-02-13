В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

Семьи с детьми в одном из регионов Украины призвали немедленно покинуть свои дома.

В Херсоне и прилегающих поселках увеличивают зону обязательной эвакуации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, КГГА

Главное:

В Херсоне и прилегающих поселках расширили зону обязательной эвакуации

В первую очередь населенный пункт должны покинуть семьи с детьми

В Херсоне в Днепровском районе увеличили зону обязательной эвакуации для семей с детьми. Причиной является рост интенсивности российских обстрелов, сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько.

"На прошлом заседании Совета обороны было принято решение об увеличении зоны обязательной эвакуации семей с детьми из-за роста интенсивности российских обстрелов. Речь идет о Днепровском районе - от улицы Поповича до 1-й Восточной и от улицы Новозаводской до Перекопской", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также внесено предложение об объявлении принудительной эвакуации семей с детьми в поселке Приозерном; поселке Комышаны, в частности на улице Нижней с улицами и переулками, расположенными ниже по течению реки Днепр.

В Херсоне обязательная эвакуация охватит следующие улицы:

Андрея Орлова;

Греческая;

Соборная;

А также все улицы и переулки, расположенные ниже.

Шанько также сообщил, что на заседании обсуждали, как избежать нарушений законодательства при эвакуации детей, когда родители или опекуны отказываются от выезда в более безопасные районы.

Возможно ли повторное появление российских войск в Херсоне - эксперт

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что повторное появление российских войск в Херсоне невозможно.

"Как ни крути, форсировать Днепр, ширина которого в тех краях достигает километра, это крайне сложно. У Украины был подобный опыт - Крынки, за которые наши войска сражались несколько месяцев, понесли большие потери, было трудно подвозить продовольствие, воду, боеприпасы, людей и т.д. Точно так же нет оснований для того, что у россиян получится форсировать Днепр и закрепиться на правом берегу Херсонщины", - убежден он.

По его словам, попытки РФ занять острова и переправиться на лодках в район Херсона Корабел не приведут к успеху.

"Даже если сотням россиян удастся перебраться на правый берег, то через несколько часов у них закончится боекомплект и еда, через пару дней закончится и вода, кто-то будет ранен, кто-то погибнет. Поэтому пока шансов у РФ закрепиться на правом берегу Херсона и области нет", - добавил Ступак.

Эвакуация - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в семи общинах Старосалтовской общины в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов после заседания Совета обороны в пятницу, 30 января.

Кроме того, в пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Напомним, в Департаменте муниципальной безопасности Киевской городской администрации сообщили, что согласно действующим планам, эвакуация населения в случае отсутствия электроэнергии не запланирована.

Что известно о Херсоне / Инфографика: Главред

Читайте также:

Освобождение Херсона от российской оккупации С 3 марта по 11 ноября 2022 года Херсон был оккупирован Россией. 9 ноября 2022 года в Херсоне было взорвано не менее пяти мостов и переправ. На административных зданиях города исчезли государственные флаги российских оккупантов. В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу отдал приказ выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону". 11 ноября ВСУ вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречали ВСУ.

