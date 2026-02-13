В одном регионе Украины расширили зону принудительной эвакуации детей: детали

Главное:
- В Херсоне и прилегающих поселках расширили зону обязательной эвакуации
- В первую очередь населенный пункт должны покинуть семьи с детьми
В Херсоне в Днепровском районе увеличили зону обязательной эвакуации для семей с детьми. Причиной является рост интенсивности российских обстрелов, сообщил начальник Херсонской МВА Ярослав Шанько.
"На прошлом заседании Совета обороны было принято решение об увеличении зоны обязательной эвакуации семей с детьми из-за роста интенсивности российских обстрелов. Речь идет о Днепровском районе - от улицы Поповича до 1-й Восточной и от улицы Новозаводской до Перекопской", - говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что также внесено предложение об объявлении принудительной эвакуации семей с детьми в поселке Приозерном; поселке Комышаны, в частности на улице Нижней с улицами и переулками, расположенными ниже по течению реки Днепр.
В Херсоне обязательная эвакуация охватит следующие улицы:
- Андрея Орлова;
- Греческая;
- Соборная;
А также все улицы и переулки, расположенные ниже.
Шанько также сообщил, что на заседании обсуждали, как избежать нарушений законодательства при эвакуации детей, когда родители или опекуны отказываются от выезда в более безопасные районы.
Возможно ли повторное появление российских войск в Херсоне - эксперт
Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что повторное появление российских войск в Херсоне невозможно.
"Как ни крути, форсировать Днепр, ширина которого в тех краях достигает километра, это крайне сложно. У Украины был подобный опыт - Крынки, за которые наши войска сражались несколько месяцев, понесли большие потери, было трудно подвозить продовольствие, воду, боеприпасы, людей и т.д. Точно так же нет оснований для того, что у россиян получится форсировать Днепр и закрепиться на правом берегу Херсонщины", - убежден он.
По его словам, попытки РФ занять острова и переправиться на лодках в район Херсона Корабел не приведут к успеху.
"Даже если сотням россиян удастся перебраться на правый берег, то через несколько часов у них закончится боекомплект и еда, через пару дней закончится и вода, кто-то будет ранен, кто-то погибнет. Поэтому пока шансов у РФ закрепиться на правом берегу Херсона и области нет", - добавил Ступак.
Эвакуация - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в семи общинах Старосалтовской общины в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов после заседания Совета обороны в пятницу, 30 января.
Кроме того, в пяти населенных пунктах Запорожской области объявлена обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями. Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
Напомним, в Департаменте муниципальной безопасности Киевской городской администрации сообщили, что согласно действующим планам, эвакуация населения в случае отсутствия электроэнергии не запланирована.
Читайте также:
- Паузы не будет: эксперт назвал, куда РФ готовится перебросить 150-тысячный кулак
- РФ стянула силы четырех армий на важное направление: в ВСУ рассказали о ситуации
- ВСУ пошли в контратаки на границе двух областей: ISW сообщил, как изменился фронт
Освобождение Херсона от российской оккупации
С 3 марта по 11 ноября 2022 года Херсон был оккупирован Россией.
9 ноября 2022 года в Херсоне было взорвано не менее пяти мостов и переправ. На административных зданиях города исчезли государственные флаги российских оккупантов.
В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу отдал приказ выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".
11 ноября ВСУ вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречали ВСУ.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред