Пойдет ли РФ на форсирование Днепра: Ступак об угрозе нового штурма Херсона

Попытки РФ занять острова и переправиться на лодках в район Херсона Корабел не приведут к успеху, считает Иван Ступак.

Есть ли угроза нового штурма Херсона / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, DeepState

Главное из заявлений Ступака:

Херсон постепенно превращается в город-призрак

Повторное появление российских войск в Херсоне невозможно

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил о том, что Херсон постепенно превращается в город-призрак.

"И россияне добиваются именно этого, хаотично обстреливая его артиллерией и запуская дроны. Все это будет продолжаться", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт считает, что повторное появление российских войск в Херсоне невозможно.

"Как ни крути, форсировать Днепр, ширина которого в тех краях достигает километра, это крайне сложно. У Украины был подобный опыт – Крынки, за которые наши войска бились несколько месяцев, понесли большие потери, было тяжело подвозить продовольствие, воду, боеприпасы, людей и т.д. Точно так же нет оснований для того, что у россиян получится форсировать Днепр и закрепиться на правом берегу Херсонщины", - убежден он.

По его словам, попытки РФ занять острова и переправиться на лодках в район Херсона Корабел не приведут к успеху.

"Даже если сотне россиян удастся перебраться на правый берег, то через несколько часов у них закончится боекомплект и еда, через пару дней закончится и вода, кто-то будет ранен, кто-то погибнет. Поэтому пока шансов у РФ закрепиться на правом берегу Херсона и области нет", - добавил Ступак.

Фейки РФ о ситуации в Херсоне: что говорят в ЦПД

Российские источники сообщили о якобы захвате микрорайона Остров в Херсоне, однако на самом деле район и прилегающий берег остаются под контролем украинских войск. Об этом информирует Центр противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.

В частности, вражеские Telegram-каналы ссылаются на Минобороны РФ, распространяя фейк о форсировании Днепра российскими войсками и "взятии" микрорайона Остров.

Ранее сообщалось о том, что россияне прицельно бьют по домам в Херсоне. Спасатели показали, как пытались ликвидировать пожары, вспыхнувшие в результате российского обстрела.

Как сообщал Главред, российские оккупанты наносили массированные удары по Херсонской ТЭЦ. В результате обстрелов станция полностью остановила работу, а более 40 тысяч жителей Херсона остались без отопления. Об этом 4 декабря сообщил руководитель областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, обстрелы осуществлялись дронами, артиллерией и другими видами вооружения.

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

