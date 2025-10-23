Пробрались ли россияне на правый берег: в ЦПД сказали, что происходит в Херсоне

Военные отметили, что российские войска не имеют никаких шансов.

https://glavred.info/front/probralis-li-rossiyane-na-pravyy-bereg-v-cpd-skazali-chto-proishodit-v-hersone-10708907.html Ссылка скопирована

Ситуация в Херсонской области / коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, Минобороны РФ

Главное:

Россияне заявили о захвате микрорайона Остров в Херсоне

На самом деле эта информация является фейком

Он остается под полным контролем ВСУ

Россияне заявили о якобы захвате микрорайона Остров в Херсоне. Однако, этот район и берег под контролем ВСУ. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.

Отмечается, что вражеские Telegram-каналы со ссылкой на Минобороны РФ распространяют информацию о якобы форсировании Днепра российскими войсками и взятии под контроль микрорайона Остров в Херсоне.

видео дня

"На самом деле эта информация является фейком", - говорится в сообщении.

В ЦПД отмечают, что в 34-й бригаде береговой охраны морской пехоты опровергли сообщение, выложив видео, на котором украинские защитники находятся на территории, которую враг пытался выдавать за "захваченную".

В бригаде добавили, что российские войска не имеют никаких шансов осуществить переправу или закрепиться на правом берегу Днепра.

"Херсон и прилегающий берег остаются под полным контролем украинских защитников", - подытожили в ЦПД.

Продолжится ли наступление РФ зимой

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не исключает, что Россия попытается за осенне-зимний период немного восстановить свой потенциал в вопросах техники.

По его словам, в это время наступления могут быть с использованием классических механизированных колонн.

"Пехотой на самокатах в снег и мороз особо не поштурмуешь, как и в дождь и бездорожье", - отметил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в Генштабе заявили, что ВСУ восстановили контроль над населенным пунктом Кучеров Яр на Покровском направлении. Над поселком снова взвился украинский флаг.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, что механизированные штурмы российских оккупантов на Малую Токмачку Запорожской области продолжаются, причем враг готовился к ним около полугода.

В то же время, в пресс-службе Сил обороны юга отметили, что украинские военные отбили масштабный штурм российских оккупантов на Ореховском направлении. Захватчикам были нанесены значительные потери в живой силе и технике.

Читайте также:

Об источнике: Центр противодействия дезинформации Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия. Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред