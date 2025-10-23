Пробрались ли россияне на правый берег: в ЦПД сказали, что происходит в Херсоне

Главное:
- Россияне заявили о захвате микрорайона Остров в Херсоне
- На самом деле эта информация является фейком
- Он остается под полным контролем ВСУ
Россияне заявили о якобы захвате микрорайона Остров в Херсоне. Однако, этот район и берег под контролем ВСУ. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины.
Отмечается, что вражеские Telegram-каналы со ссылкой на Минобороны РФ распространяют информацию о якобы форсировании Днепра российскими войсками и взятии под контроль микрорайона Остров в Херсоне.
"На самом деле эта информация является фейком", - говорится в сообщении.
В ЦПД отмечают, что в 34-й бригаде береговой охраны морской пехоты опровергли сообщение, выложив видео, на котором украинские защитники находятся на территории, которую враг пытался выдавать за "захваченную".
В бригаде добавили, что российские войска не имеют никаких шансов осуществить переправу или закрепиться на правом берегу Днепра.
"Херсон и прилегающий берег остаются под полным контролем украинских защитников", - подытожили в ЦПД.
Продолжится ли наступление РФ зимой
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко не исключает, что Россия попытается за осенне-зимний период немного восстановить свой потенциал в вопросах техники.
По его словам, в это время наступления могут быть с использованием классических механизированных колонн.
"Пехотой на самокатах в снег и мороз особо не поштурмуешь, как и в дождь и бездорожье", - отметил он.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, в Генштабе заявили, что ВСУ восстановили контроль над населенным пунктом Кучеров Яр на Покровском направлении. Над поселком снова взвился украинский флаг.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, что механизированные штурмы российских оккупантов на Малую Токмачку Запорожской области продолжаются, причем враг готовился к ним около полугода.
В то же время, в пресс-службе Сил обороны юга отметили, что украинские военные отбили масштабный штурм российских оккупантов на Ореховском направлении. Захватчикам были нанесены значительные потери в живой силе и технике.
Читайте также:
- Российская ДРГ прорвалась в центр стратегического города: детали от военных
- Враг бросил "профи" на ключевое направление: в ВСУ раскрыли, что стоит за спешкой
- Потеря Купянска откроет дорогу в украинский тыл: куда РФ сможет продвинуться
Об источнике: Центр противодействия дезинформации
Центр противодействия дезинформации (англ. Center for Countering Disinformation) - рабочий орган Совета национальной безопасности и обороны Украины, образованный в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О создании Центра противодействия дезинформации", введенного в действие Указом Президента Украины от 19 марта 2021 года № 106, сообщает Википедия.
Центр обеспечивает осуществление мероприятий по противодействию текущим и прогнозируемым угрозам национальной безопасности и национальным интересам Украины в информационной сфере, обеспечение информационной безопасности Украины, выявление и противодействие дезинформации, эффективного противодействия пропаганде, деструктивным информационным воздействиям и кампаниям, предотвращение попыток манипулирования общественным мнением.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред