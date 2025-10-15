Два сценария войны в Украине в 2026 году: Коваленко – о том, чего ждать от Путина

России грозит полное разоружение в 2026 году, с танками, ПВО и не только назревает беда, тем не менее, Путин готовится наступать, отметил Александр Коваленко.

Последний "прыжок мангуста" или "священная война с НАТО": Коваленко рассказал о планах России на 2026 год / Коллаж: Главред

У России закончились танки, которые были в нормальном состоянии. На базах хранения они исчерпались полностью. Осталось 1656 танков в плохом состоянии, и 60% из них невозможно восстановить. Об этом сообщают OSINT-аналитики, то есть специалисты по разведке по открытым источникам.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал Главреду, как дефицит танков скажется на способности российских оккупационных войск наступать, чем и как Россия будет воевать дальше, с какими видами вооружений у россиян назревает беда, какие плохие новости ждут россиян, какие два сценария войны в Украине вырисовываются на 2026 год, а также почему в следующем году России грозит полное разоружение.

Поделитесь вашей оценкой того, какая на данный момент сложилась ситуация с танками в России? Насколько корректны выводы аналитиков, которые утверждают, что запасов танков у РФ больше нет?

Как по мне, эти аналитики несколько приукрашивают ситуацию. Да, действительно, на складах и в центрах хранения у России осталось не так много танков, как в 2022-м и даже в 2024 годах, но, тем не менее, у нее еще есть запасы танков Т-72, на восстановление, модернизацию и ремонт которых сейчас переходит Уралвагонзавод. Кроме того, у россиян есть запасы танков Т-62 – около 400 единиц еще не восстановлено. Также почти столько же еще есть Т-64, с восстановлением которых, конечно, будут проблемы, но это можно сделать. Плюс – другие модификации танков Т-72, Т-80, Т-54 и Т-55.

Поэтому я бы не говорил, что из этих 1656 танков только 40% пригодны к ремонту. На самом деле у России чуть больше 1656 танков, которые можно восстановить. А общее количество – более 3000 на складах и центрах хранения. Как раз остальные танки – это те, которые невозможно восстановить, даже путем "каннибализма", когда из трех-четырех танков будут делать один, набирая элементы и запчасти. Что-то у россиян получится, но это не будет решением проблемы.

У России дефицит танков, она прошла точку невозврата и одной из крупнейших танковых стран уже не будет, отметил Коваленко / Фото: Telegram Киевская ОВА

Да, Россия истощена, уже пройдена точка невозврата. Такого количества танков, которое было до полномасштабного вторжения в Украину, у РФ больше никогда не будет. Российские предприятия не способны производить в таком количестве основные боевые танки. На рубеже 2024-2025 годов произошел окончательный слом, была пройдена точка невозврата. Так что Россия больше не сможет быть одним из экспортеров танков, одной из крупнейших танковых стран с большим танковым парком. 2026 год в этом может поставить точку.

Другой момент – как Россия будет использовать тот ресурс, который у нее остался. Безусловно, она его будет восстанавливать, модернизировать и ремонтировать. Но уже сейчас РФ пытается экономить технику в зоне боевых действий, воюя в основном пехотой.

За последнее время россияне установили несколько рекордов по минимальному расходу танков за месяц. Сейчас Россия теряет около 60-65 единиц в месяц – это не много, потому что раньше она теряла до 259 танков. В октябре 2023 года был рекорд – более 500 танков было уничтожено, повреждено или затрофеено. Таких цифр мы больше не увидим, но восстановление происходит, потенциал накапливается.

Где Россия использует восстановленные и старые танки: Т-54, Т-62 и т.д.? Они должны будут где-то появиться, простаивать они не будут. Ведь это Россия, и ей нужно расширять театр боевых действий, и это может касаться не только Украины.

Смотрите видео, в котором Александр Коваленко рассказал о дефиците танков, ПВО и не только в России, а также о планах Путина на 2026 год относительно войны в Украине:

Каково значение танков в современной войне, в частности, в войне в Украине? Ведь российско-украинскую войну часто называют "войной дронов". Как скажется на дальнейшем ходе нашей войны дефицит танков у России, как и чем она будет воевать дальше? Не на ослах и самокатах же россияне будут наступать до конца 2025 года и в 2026-м.

Почему же, россияне уже штурмовали наши позиции на самокатах. И в следующем году могут так штурмовать. Правда, в осенне-зимний период на самокатах особо не поштурмуешь. Осенью-зимой российские войска могут перейти на "гусянку", то есть гусеничные шасси, и начать использовать механизированную компоненту, а, следовательно, возрастут и их потери.

Функционал танка сегодня вообще не тот, что был во время Первой и Второй мировых войн. В большинстве боевых столкновений с применением танков их использовали в качестве "арты" (артиллерии, – ред.). Это такая себе эрзац-артиллерия, которая может вести огонь либо с закрытых позиций, либо открытой прямой наводкой. А танковые дуэли уже в прошлом.

Был период, когда россияне использовали танки, как во Второй мировой войне, вместо ББМ: накладывали на них большое количество динамической защиты в виде российских штурмовиков, сажали 10-15 бойцов на броню и выезжали на позиции, спешивались и шли на штурм. Но люди были совсем незащищенными поверх брони, поэтому при взрыве осколочно-фугасных снарядов рядом с танком уже были потери, "двухсотые" и "трехсотые".

Кроме того, россияне используют танки, превращая их в некие ангары. Основной функционал заключается в том, чтобы на танке под этой кучей железа провести штурм, высадить десант и вернуться, не потеряв саму боевую единицу. Иногда на них даже цепляли противоминные тралы, но уже давно не было видно именно такой компиляции.

В принципе, на этом функционал танков в этой войне и завершается.

Россия производит максимум 11 и теряет 68-80 танков в месяц, отметил Александр Коваленко / Фото: Макс Левин

Все танки советских времен уже давно потеряли свою функциональность. Они технически, морально, технологически устарели. Использовать их в современной войне почти невозможно без больших потерь.

Впрочем, достаточно длительный период россияне не считались с потерями. А когда они увидели то, что происходит у них на складах и в центрах хранения, начали менять подходы. Ведь Россия производит танки только на одном предприятии – Уралвагонзаводе, и это танки Т-90М. Причем производится всего шесть-девять, максимум 11 танков в месяц. Вместе с тем, даже сейчас россияне теряют 68-80 танков ежемесячно, а раньше – 200-300 танков. Вот россияне и поняли, что из этой ситуации им уже не выйти.

Кроме танков, с какими еще видами вооружения у россиян сейчас очевидные проблемы, чего им не хватает? Что мешает России воевать так, как в начале полномасштабного вторжения?

России не хватает боевой бронированной техники: ББМ, БТР, БМП, БМД. Элементарно – даже если говорить о бронированных автомобилях для полицейских и рейдовых миссий, этого не хватает. Когда начиналось полномасштабное вторжение, подразделения российских войск разъезжали не просто на БТР – у них были "Рыси", "Тигры", КамАЗ "Линза", КамАЗ "Выстрел" и другие бронированные автомобили. И где все это сейчас? Оно уничтожено! Производить все это в РФ не могут. Например, двигатель у "Тигра" был американский, а "Рысь" – это, по сути, аналог итальянского Iveco. Все это россияне сейчас не могут производить серийно. Они пытаются создавать какие-то бронированные автомобили кустарного типа или броневики не серийного производства. Российские войска преимущественно пересели на легкие транспортные средства, то есть "Жигули", "уазики", "Нивы" и тому подобное. Это для них проблема, которая возникла на рубеже 2024-2025 годов.

Гораздо раньше у россиян возникла проблема с реактивной "артой", в частности, с реактивными системами залпового огня. У войск РФ бешеные потери по всем показателям: БМ-21 "Град", БМ-30 "Смерч", опять-таки "Ураган".

С "Ураганом" вообще интересная история. Поскольку это не самый распространенный вариант калибра – 220 мм, у россиян остаются пусковые установки "Ураган", но при этом не хватает боеприпасов, чтобы их использовать более-менее активно. В то же время россияне понесли огромные потери БМ-21 "Град" и "Смерч", потому что их чаще использовали и чаще уничтожали.

Сейчас Россия обратилась к Северной Корее за помощью в виде реактивных систем залпового огня, и она получила легкую РСЗО Type-75. И россияне ее используют во всевозможных модификациях, устанавливая на "уазики", "Нивы" и на все, на что только можно установить.

Также РСЗО М19-91 240 мм калибра более серийного производства и похожа на нормальную РСЗО. Но до обращения в Северную Корею у россиян был период, когда они просто использовали "гомункулусы" – это когда на шасси танка, БМП или чего-либо, даже была дичь с использованием станины от ЗУ23-2 (зенитной установки), устанавливается флотский бомбомет РБУ-6000 и РБУ-1200. Таким образом россияне пытались компенсировать недостаток реактивных систем залпового огня.

В России дефицит боевой бронированной техники, проблемы с ПВО, а в 2026 году будет критическая ситуация со ствольной артиллерией, подчеркнул Коваленко / Скриншот

Также у России сейчас возникают серьезные проблемы с ПВО. Им не хватает именно классической эшелонированной ПВО малого и среднего радиуса действия, а мы системно и достаточно эффективно уничтожаем эти комплексы, и России трудно компенсировать эти потери.

Я думаю, что в 2026 году у России также возникнет критический дефицит ствольной артиллерии. Со ствольной артиллерией сейчас ситуация такая, как с танками в 2024-м: со складов разобраны почти все, способное стрелять, и осталось то, что требует серьезного ремонта и обслуживания после расконсервации, но это потребует времени на восстановление, а это означает задержку в компенсации потерь.

Так что проблема у них возникнет. Недаром россияне начали заказывать Северной Корее ствольную "арту", в частности, "Коксан" калибра 170 мм. Таким образом они пытаются заменить свои дальнобойные минометные и артиллерийские системы, например, "Тюльпан" и "Пион".

Создается впечатление, что у России сейчас достаточно только беспилотников и человеческого ресурса, если это не так, поправьте меня, пожалуйста.

Нет-нет, это действительно так.

Можно ли, имея только беспилотники и "мясо", наступать? И насколько эффективно?

Смотря какие БПЛА есть в достаточном количестве. Например, дрон-камикадзе Shahed-136 почти не используется в зоне боевых действий. Там преимущественно используются "Молния-2", "Привет-82" и, конечно, FPV-дроны. Это позволяет российским войскам наступать, что мы сейчас и видим.

Россияне пытаются компенсировать недостаток техники большим количеством человеческого ресурса, полным пренебрежением человеческой жизнью и поддержкой с неба, прежде всего, FPV-дронами, использование которых увеличилось почти в четыре раза по сравнению с августом 2024 года, когда они использовали около 8 тысяч FPV-дронов ежемесячно, зато сейчас этот показатель превышает 30 тысяч. Кстати, основной поставщик FPV-дронов для российской армии – Китай.

Недостаток техники Россия пытается компенсировать большим количеством человеческого ресурса, отметил Коваленко / Фото: Минобороны РФ

Дронами-камикадзе, которые Россия производит, она терроризирует тыловую часть Украины, гражданское население. Хотя у них производство Shahed-136 серийное и достаточно массированное. Пока что Россия не может увеличить это производство кардинально. Она способна производить до 110 единиц готовой продукции в сутки, то есть готовых к использованию "шахедов". Нарастить производство в этом году Россия так и не смогла, хотя ставились соответствующие задачи. Там есть технологическая и техническая зависимость от несовершенства определенных процессов остается.

Кстати, это касается и танков. Россия производит до десятка танков в месяц, потому что там всюду ручной труд. Почти все циклы производства на Уралвагонзаводе – это ручной труд. На других заводах так же, но там осуществляется ремонт и модернизация. В России нет высокотехнологичного производства, там все так же, как было при "дедушке Сталине".

Хорошо, вы говорите, что беспилотниками и людьми можно осуществлять наступление. Но насколько эффективным может быть такое наступление? Путин недавно, по сути, признал провал летнего наступления войск РФ, потому что удалось захватить менее 1% украинской территории. Наступление только беспилотниками и людьми будет столь же "быстрым" и "эффективным"?

Это зависит от того, чем мы будем измерять эффективность – захваченными территориями или количеством потерь. Если быть цивилизованным адекватным человеком, то наступление российских войск – это просто ужас, так нельзя вести боевые действия. Любой командир, который ценит человеческую жизнь, никогда бы не устраивал такие "мясные штурмы" и постоянные накаты исключительно пехотой, пусть и при поддержке FPV-дронов.

Для России же норма, когда из роты остается два-три тела, и те "трехсотые", при этом занята всего лишь посадка или лесополоса. Ничего, еще зеков подкинут. Это ненормально! Жуков, которого называли "мясником", просто нервно курит в уголке, он и представить не мог, что можно воевать так, как воюет Россия сегодня.

А российское командование и офицеров это устраивает, ведь они наступают и захватывают территории, какую-то лесополосу, поле, посадку и так далее. Для них потерять за сутки на одном направлении 100-150 человек личного состава нормально, потому что есть еще люди – ежемесячно 30 тысяч человек подписывают контракт. А сейчас еще включится круглогодичная мобилизация в России, поэтому будут еще "добровольцы". Кроме того, сейчас помогает набирать людей для войны Следственный комитет РФ, который проводит рейды по мигрантам: как только человек получает российский паспорт, он сразу идет в военкомат и подписывает контракт с российским минобороны. Также ведется рекрутинг среди иностранцев.

"Мясник" Кутузов нервно курит в уголке, глядя на то, как воюет современная Россия "мясными штурмами" – Коваленко / Фото: Минобороны РФ

Поэтому для России воевать и наступать с такими потерями нормально и эффективно. Впрочем, с точки военной науки, таким образом наступать невозможно. Ни один западный офицер или командир не будет отправлять свой особый состав в такие "мясорубки", потому что, согласно их мировоззрению, это вообще аморально и невозможно.

То есть и людей российской армии уже тоже не хватает, и россиянам светит более жесткая мобилизация?

Да. Более того, круглогодичная мобилизация, которую уже ввели в РФ и которая вот-вот начнет действовать, может быть видоизменена. Люди будут набираться в течение всего года, но это вовсе не означает, что они поедут в зону боевых действий. Сначала срочник должен стать контрактником, подписать контракт с минобороны РФ, а в следующем году – я уверен – появится поправочка к закону, которая сделает это обязанностью. И тогда у каждого российского мобилизованного от срочника до контрактника будет всего один шаг. Это сделают обязательной нормой.

Так что, действительно, Россия готовится воевать (по крайней мере в Украине) большим количеством человеческого ресурса, даже большим, чем она воюет сейчас.

Какой характер война будет носить в 2026 году, учитывая состояние российской экономики, возможное появление у нас Tomahawk, более массовое использование ракет собственного производства и дефицит тяжелой бронированной техники в России, то есть состояние и оснащение армии РФ? Насколько Россия будет способна наступать, и насколько возможны наши контрнаступательные операции в 2026-м на фоне истощения нашего противника?

Наши контрнаступательные операции вполне возможны, но все зависит от условий.

В 2026 году Россия может осуществить последний "прыжок мангуста" в Украине, то есть попытку большого летнего наступления, отметил Коваленко / Скриншот

Возможны два сценария.

Первый предполагает, что Россия попытается за осенне-зимний период немного восстановить свой потенциал в вопросах техники, иногда будет наступать с использованием классических механизированных колонн в сезон бездорожья, дождей, снега и морозов. Пехотой на самокатах в снег и мороз особо не поштурмуешь, как и в дождь и бездорожье. Все-таки к "гусянке" в определенный момент россияне могут вернуться.

Если Россия проведет осенне-зимний период в полевых боях пехотой, тогда ей нужно будет компенсировать потери в 2026 году. А, кроме того, в этом случае в 2026-м у россиян будет настолько много сэкономленной техники, что они смогут себе позволить очередное большое летнее наступление с большим количеством техники. Это будет последний "брусиловский рывок", последний "прыжок мангуста".

Второй сценарий предполагает открытие Россией нового театра боевых действий. Ведь боевые действия в Украине стали стагнирующими и токсичными для российской власти и Путина.

Украина является примером того, что Путин не смог сделать: денацификацию и демилитаризацию он так и не смог осуществить за четыре года войны, украинскую энергетику Россия все никак не может добить, на Зеленского надавить и заставить вывести войска из четырех областей тоже не удается, мирные переговоры на условиях Москвы не проводятся. Для Путина война в Украине уже является токсичной темой, поэтому открытие нового театра боевых действий может отвлечь внимание россиян от Украины.

При этом Путин насытит свои войска человеческим ресурсом в Украине: сейчас здесь воюет 700 тысяч россиян, но Путин может увеличить эту группировку до 800-900 тысяч в 2026 году. За счет этого России удастся держать нынешний темп продвижения. Мы до сих пор не адаптировались к такой войне и не везде эффективно используем инструментарий, который мог бы остановить эти пехотные человеческие массы. Там, где этот инструментарий используется, почти стагнация на линии боевого соприкосновения.

Кроме того, новый театр боевых действий может быть открыт где угодно, даже в Европе – это для России будет "священная война с НАТО". То есть это будут не гибридные действия россиян с беспилотниками, которые мы наблюдаем в Польше и много где в Европе, а открытая агрессия против стран Балтии, Польши, Финляндии или Швеции.

А позволит ли Украина Путину отвлечь внимание россиян от нашей войны, учитывая то, что мы сейчас интенсивно и достаточно успешно осуществляем атаки на российские военные объекты, НПЗ и другие объекты энергетики? К тому же и президент Зеленский, и наш Генштаб угрожали блэкаутом в Москве. Если Украина действительно устроит Москве блэкаут, неужели россияне смогут забыть о войне в Украине?

Конечно, забыть они не смогут, но смогут отвлечься на определенные успехи, которых в Украине нет.

Достижениями в Украине россияне не могут похвастаться, а вот в Эстонии они могут достаточно быстро достичь результатов и, например, создать условную "Нарвскую народную республику". Безусловно, это вызовет подъем у россиян. И тогда они будут радоваться тому, что показали НАТО свою "силушку молодецкую", независимо от того, есть ли блэкаут в Москве.

В принципе, сейчас это основной план Путина. Вопрос только в том, какая страна попадет под удар: будет ли у нее определенный проблемный регион, как Нарва в Эстонии, или это будет страна совсем другого типа, например, Финляндия, которая имеет память о болезненном поражении в прошлой войне, и РФ попытается повторить Хельсинки 2.0.

Основной план Путина на 2026 год предусматривает агрессию против стран НАТО, убежден Коваленко / Коллаж: Главред

Но чем Россия может открыть второй фронт и начать агрессию против страны НАТО?

Давайте посчитаем. Например, мы говорили о танках. Россияне могут прекратить использовать танки в Украине в том количестве, как раньше. Тогда они смогут накопить 2-2,5 тысячи танков. Смогут накопить и примерно столько же ББМ. Это будет накопленный потенциал: то, что у них есть, а также то, что они восстановят.

Кроме того, в России стартует круглогодичная мобилизация, а это плюс примерно 500 тысяч человеческого ресурса за год. Там есть и добровольная мобилизация – 30 тысяч человек в месяц, то есть за год примерно 350 тысяч. Поэтому по итогам 2026 года у них может быть потенциал 850 тысяч+. И это кроме тех 700 тысяч, которые уже воюют в Украине.

Поэтому Россия может нарастить численность своей группировки в Украине до 800-900 тысяч человек, а также создать группировку численностью 100-150 тысяч для войны с одной из стран Европы.

Какая перспектива тогда ждет нас?

Нас это устраивает. Если начнется война России с НАТО, это будет означать распыление ее ресурсов и более быстрое истощение.

Возможно, для кого-то это прозвучит аморально, но это правда: если Россия начнет войну с НАТО, нас это будет полностью устраивать. Это будет наш день "Д". Наконец-то. Наверное, тогда цивилизованный Запад наконец-то начнет адекватно отвечать на угрозы со стороны России.

Украине выгодна война России с НАТО, так РФ будет быстрее истощаться, считает Коваленко / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

А если Россия не начнет войну с НАТО, но этот накопленный потенциал (и техники, и человеческого ресурса) будет брошен в Украину? Что тогда нас будет ждать в следующем году? И вообще, если сейчас сравнивать наши потенциалы и возможности, то какие на данный момент есть козыри у Украины, какие у России?

В принципе, у нас паритет. Особенно если речь идет об ударах вглубь тыловой части страны. Мы свои карты только улучшаем и повышаем ставки.

А вот, если Россия использует в Украине накопленный потенциал в следующем году, она здесь все и потеряет. Да, она захватит определенные территории, но весь ее ресурс будет нивелирован. В Москве это понимают.

России выгоднее использовать свой ресурс там, где к этому не готовы: где нет kill-зон, линий обороны, рубежей, где не умеют пользоваться FPV-дронами. Именно там Россия будет пытаться использовать танковые кулаки.

Если Россия использует танки в Украине, это будет полная аннигиляция того, что еще осталось и что было накоплено.

Какие украинские территории может захватить Россия, если бросит сюда накопленные ресурсы?

Те, где сейчас проходит линия боестолкновения. У российских войск будет продвижение, это следует понимать. Но это будет последнее продвижение из тех, что Россия может осуществить. После этого РФ будет полностью разоружена. Поэтому россияне будут склонны открыть новый театр боевых действий и там использовать свою технику.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский блогер под ником "Злой одессит".

