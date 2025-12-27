Как правильно приготовить Мимозу: пять вариаций легендарного коктейля

Мимоза - идеальный коктейль для праздника. Для его приготовления нужно всего два ингредиента.

Как появился коктейль Мимоза и как приготовить его правильно / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Кто придумал коктейль Мимоза

Что входит в состав Мимозы

Мимоза — это простой и очень вкусный коктейль, который идеально подходит для новогодней вечеринки. У этого напитка есть своя история и правильный способ приготовления. Что входит в состав Мимозы - разобрался Главред.

Коктейль Мимоза - история происхождения

Согласно Оксфордскому справочнику по крепким напиткам и коктейлям, Мимоза , вероятно, была изобретена в парижском баре "Ритц" в 1920-х годах барменом Франком Мейером. Он включил рецепт этого напитка в свою книгу 1936 года "Искусство смешивания напитков", передает Martha Stewart.

В книге коктейль указан как Мимоза или "Шампанское с апельсином".

"В большом бокале: кусочек льда, сок половины апельсина; долить шампанским, перемешать и подавать", - свидетельствует оригинальный рецепт.

По всей вероятности, Мимоза — это вариация на тему коктейля под названием "Бакс Физз" (Buck's Fizz), созданного в 1921 году. Этот прообраз Мимозы отличался более сложным составом — в него добавляли джин и гренадин, а также использовали большее количество шампанского.

Из чего состоит коктейль Мимоза и как его приготовить

Мимозу легко приготовить в домашних условиях и адаптировать под свой вкус.

Традиционно коктейль готовят, используя простое соотношение один к одному: игристое вино и свежевыжатый апельсиновый сок.

Для Мимозы лучше всего использовать свежий апельсиновый сок или высококачественный бутилированный, но свежий — это действительно лучший вариант.

Какой алкоголь лучше всего подходит для Мимозы

Как говорят эксперты, шампанское лучше всего пить как самостоятельное вино, а не в коктейле или Мимозе. Однако в оригинальном рецепте Мейера использовалось именно шампанское.

Если вы хотите придерживаться рецепта, выбирайте брют кюве без указания года урожая.

Справка. Брют кюве - это высококачественное сухое игристое вино (часто шампанское), название которого сочетает французские термины: "brut" означает "сухое" (с низким содержанием сахара), а "cuvée" указывает на купаж (смесь) лучших вин или сок высшего качества, полученный при первом отжиме, что говорит о премиальности, сложности вкуса, элегантности и мастерстве винодела.

При приготовлении Мимозы также можно поэкспериментировать с другими игристыми винами.

Если вы поклонник просекко, обязательно выбирайте брют или экстра-брют (более сладкие варианты не будут хорошо сочетаться с соком и не будут такими освежающими. Итальянская Франчакорта (Franciacorta) также может стать отличной заменой шампанскому.

Как подавать Мимозу

Мимоза обычно подается в бокале для шампанского. В продаже можно найти бокалы, которые называются "мимоза" - как правило, это просто разновидность бокала-флейты.

Вариации на тему классической Мимозы

"Бакс Физз". Этот предшественник Мимозы готовится из 50 мл свежевыжатого апельсинового сока и 15 мл лондонского сухого джина, смешанных в шейкере со льдом.

Взбалтывайте до полного охлаждения - около 10 секунд. Процедите в бокал для шампанского или винный бокал и долейте 85 мл сухого игристого вина.

Гранд Мимоза. Небольшое количество коньячного ликера Grand Marnier с апельсиновым вкусом придаст классической Мимозе насыщенность.

В шейкере со льдом смешайте 15 мл Grand Marnier с 50 мл свежевыжатого апельсинового сока.

Взбалтывайте до полного охлаждения, около 10 секунд. Процедите в бокал для шампанского или винный бокал и долейте 85 мл сухого игристого вина.

Беллини. Это итальянский вариант Мимозы. В состав Bellini входит 30 мл свежего пюре из белого персика и 85-110 мл просекко брют.

Россини. Клубничный вариант коктейля "Беллини". В бокале для шампанского смешайте 30 мл свежего клубничного пюре с 85-110 мл просекко брют.

French 75. В шейкере со льдом смешайте 30 мл лондонского сухого джина, 15 мл свежевыжатого лимонного сока и 15 мл сахарного сиропа.

Взболтайте до полного охлаждения. Процедите в бокал для шампанского и долейте шампанское брют. Украсьте цедрой лимона.

