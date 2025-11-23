Звезда праздничного стола: рецепт очень бюджетного салата королевская Мимоза

Абсолютно новый рецепт всем известного салата Мимоза, который поразит вкусом.

Рецепт поистине королевской Мимозы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

В детстве многих украинцев без салата Мимоза не обходилось ни одно застолье. Поэтому Мимоза стала особым блюдом, которое навевает только приятные воспоминания. Если сегодня хочется полакомиться этим салатом, его можно приготовить на новый лад.

Главред узнал, как подать Мимозу по-новому. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер Диана Куликовская.

Королевская Мимоза - рецепт

Ингредиенты:

Морковь 4 шт.

Яйца 3 шт.

Картофель 5 шт.

Тунец в масле 140 г

Лук 1/4 шт.

Майонез

Соль

Варим морковь, яйца и картофель. На фольге выкладываем тонким, но плотным слоем натертые морковь, яйца и картофель. Каждый слой подсаливаем и смазываем майонезом.

Далее на край полоской выкладываем тунец и измельченный лук. Скручиваем все ингредиенты в рулет и заматываем в пищевую пленку. Отправляем Мимозу в холодильник на несколько часов, после чего можно пробовать.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить королевскую Мимозу:

О персоне: Диана Куликовская Диана Куликовская - украинский блогер, на страницы в соцсетях которой подписаны более 70 тысяч пользователей. Диана делится пошаговыми рецептами сбалансированных блюд.

