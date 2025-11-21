Шикарный салат на новогодний стол - секрет в основном ингредиенте

Куриная печень – очень полезный и доступный продукт, предлагаем рецепт салата, который удивит нежностью и легкостью приготовления. А простой набор ингредиентов порадует любую хозяйку.
Кстати, для салата можно использовать и отваренный горошек, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.
Салат с куриной печенью - рецепт
Ингредиенты:
- куриная печень - 500 г
- лук - 1 большой
- морковь – 2 шт.
- консервированный зеленый горошек - 1 банка.
- майонез – по вкусу
- соль, черный перец - по вкусу
- лавровый лист – 1-2 шт.
- сливочное масло и немного сахара — для обжаривания
Куриную печень очистите, залейте водой, добавьте лавровый лист, соль и отварите до готовности.
Слейте воду, печень охладите и нарежьте соломкой.
Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на терке.
Обжарьте овощи на сливочном масле, добавив немного сахара, дайте остыть.
В миске смешайте печень, овощи, горошек, добавьте черный молотый перец, майонез и все хорошо перемешайте.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат с куриной печенью:
Вас может заинтересовать:
- С добавлением секретного продукта: рецепт "Шубы" по-новому, который удивит гостей
- Вкуснее и бюджетнее, чем магазинный: рецепт итальянского сыра за 5 минут
- Гости будут в восторге от вкуса и попросят добавки: рецепт новогодних бедер
О персоне: alionakarpiuk
alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред