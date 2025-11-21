Укр
  Рецепты

Шикарный салат на новогодний стол - секрет в основном ингредиенте

Элина Чигис
21 ноября 2025, 10:57
87
Рецепт аппетитного и сытного салата с печенью.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 6 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Салат с куриной печенью - рецепт
Салат с куриной печенью - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Куриная печень – очень полезный и доступный продукт, предлагаем рецепт салата, который удивит нежностью и легкостью приготовления. А простой набор ингредиентов порадует любую хозяйку.

Кстати, для салата можно использовать и отваренный горошек, сообщает Главред со ссылкой на alionakarpiuk.

Салат с куриной печенью - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • куриная печень - 500 г
  • лук - 1 большой
  • морковь – 2 шт.
  • консервированный зеленый горошек - 1 банка.
  • майонез – по вкусу
  • соль, черный перец - по вкусу
  • лавровый лист – 1-2 шт.
  • сливочное масло и немного сахара — для обжаривания

Куриную печень очистите, залейте водой, добавьте лавровый лист, соль и отварите до готовности.

Слейте воду, печень охладите и нарежьте соломкой.

Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на терке.

Обжарьте овощи на сливочном масле, добавив немного сахара, дайте остыть.

В миске смешайте печень, овощи, горошек, добавьте черный молотый перец, майонез и все хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат с куриной печенью:

О персоне: alionakarpiuk

alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

