Шикарный салат на новогодний стол - секрет в основном ингредиенте

Рецепт аппетитного и сытного салата с печенью.

Салат с куриной печенью - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Куриная печень – очень полезный и доступный продукт, предлагаем рецепт салата, который удивит нежностью и легкостью приготовления. А простой набор ингредиентов порадует любую хозяйку.

Кстати, для салата можно использовать и отваренный горошек.

Салат с куриной печенью - рецепт

Ингредиенты:

куриная печень - 500 г

лук - 1 большой

морковь – 2 шт.

консервированный зеленый горошек - 1 банка.

майонез – по вкусу

соль, черный перец - по вкусу

лавровый лист – 1-2 шт.

сливочное масло и немного сахара — для обжаривания

Куриную печень очистите, залейте водой, добавьте лавровый лист, соль и отварите до готовности.

Слейте воду, печень охладите и нарежьте соломкой.

Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на терке.

Обжарьте овощи на сливочном масле, добавив немного сахара, дайте остыть.

В миске смешайте печень, овощи, горошек, добавьте черный молотый перец, майонез и все хорошо перемешайте.

Приятного аппетита!

О персоне: alionakarpiuk alionakarpiuk - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На alionakarpiuk подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети.

