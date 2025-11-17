Оригинальный салат на праздничный стол за пару минут - шикарный рецепт

Предлагаем вам рецепт аппетитного и оригинального салата с крабовыми палочками и киви, который покорит ваших гостей необычным сочетанием. Готовится такой салат очень быстро и исчезает со стола первым.
Кстати, в такой салат можно еще добавить сухарики, сообщает Главред со ссылкой на mil_alexx.
Салат с крабовыми палочками – рецепт
Ингредиенты:
- 250 г крабовых палочек
- 3 вареных яйца
- 150 г кукурузы
- 150 г киви
- 120 г огурца
- 70-100 г майонеза
- соль, перец по вкусу
Для формирования салата используйте кулинарное кольцо диаметром 14 сантиметров.
На дно отправьте натертые вареные яйца, смажьте майонезом.
Сверху отправьте нарезанный огурец, кукурузу и измельченные крабовые палочки, смазывая каждый слой майонезом.
Киви очистите, нарежьте на кусочки и украсьте салат.
Уберите кольцо и готово. Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат с крабовыми палочками:
О персоне: mil_alexx
mil_alexx - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На mil_alexx подписаны более 490 тысяч пользователей соцсети Instagram.
