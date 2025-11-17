Оригинальный салат на праздничный стол за пару минут - шикарный рецепт

Рецепт быстрого праздничного салата с крабовыми палочками.

Салат с крабовыми палочками - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Предлагаем вам рецепт аппетитного и оригинального салата с крабовыми палочками и киви, который покорит ваших гостей необычным сочетанием. Готовится такой салат очень быстро и исчезает со стола первым.

Кстати, в такой салат можно еще добавить сухарики, сообщает Главред со ссылкой на mil_alexx.

Салат с крабовыми палочками – рецепт

Ингредиенты:

250 г крабовых палочек

3 вареных яйца

150 г кукурузы

150 г киви

120 г огурца

70-100 г майонеза

соль, перец по вкусу

Для формирования салата используйте кулинарное кольцо диаметром 14 сантиметров.

На дно отправьте натертые вареные яйца, смажьте майонезом.

Сверху отправьте нарезанный огурец, кукурузу и измельченные крабовые палочки, смазывая каждый слой майонезом.

Киви очистите, нарежьте на кусочки и украсьте салат.

Уберите кольцо и готово. Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат с крабовыми палочками:

О персоне: mil_alexx mil_alexx - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На mil_alexx подписаны более 490 тысяч пользователей соцсети Instagram.

