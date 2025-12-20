'Мы ее разрушили': Буданов назвал самую большую ошибку Украины во время войны

Буданов объяснил, почему мобилизация в Украине потерпела крах.

Буданов о крахе мобилизации / коллаж: Главред, фото: facebook.com/kyrylo.budanov.diu, facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное из заявления Буданова:

Украина проиграла медийную кампанию по мобилизации

Влияние России здесь было не слишком большим

Украинцы якобы сами повлияли на процесс мобилизации

Глава Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов рассказал, что, по его мнению, стало самой большой ошибкой внутри страны. Он рассказал о "наглухо проигранной медийной кампании", касающейся мобилизации. Об этом он сказал в открытом интервью, передает LB.

У главы разведки спросили, что стало самой большой ошибкой внутри страны, которую еще не поздно исправить, чтобы одержать победу или хотя бы не потерять то, что имеем.

"Главная ошибка, чисто на мой взгляд, - наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации", - ответил Буданов.

Он также добавил, что влияние России здесь не настолько велико, как всем кажется.

По его словам, украинцы якобы сами повлияли на процесс мобилизации - иногда из-за собственных амбиций определенных людей, иногда же необдуманно.

"Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили", - подчеркнул руководитель ГУР.

Сколько продлится мобилизация в Украине

Военный эксперт Игорь Романенко заявил, что даже в случае завершения войны и установления мира потребность в мобилизации все равно будет сохраняться.

По его словам, после остановки ведения боевых действий, Украине потребуется примерно 300-500 тысяч военных, чтобы провести ротационные мероприятия, ведь есть люди, которые воюют с 2014 года.

Мобилизация - последние новости Украины

Как сообщал Главред, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Россия продолжает наступление, поэтому у Украины нет другого выбора, как усиливать обороноспособность и укреплять войско.

Представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин заявил, что по состоянию на сейчас нет оснований для тотальной мобилизации женщин, поскольку такое пополнение не является критически необходимым для украинских Сил обороны.

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак считает, что мобилизация в Украине будет продолжаться, независимо от хода переговоров между Путиным, Трампом и Зеленским.

О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

