Враг продолжает наступление: Сырский сделал важное заявление о мобилизации

Инна Ковенько
8 декабря 2025, 12:14
Сырский призвал ускорить вопрос строительства и оснащения укрытий в учебных центрах.
Враг продолжает наступление: Сырский сделал важное заявление о мобилизации
Что сказал Сырский:

  • Необходимо усилить мобилизацию и рекрутинг в ответ на наступление врага
  • Запланировано совершенствование учебных центров
  • Также в приоритете воплощение комплексной программы по адаптации бойцов в начале прохождения БЗВП

Россия продолжает наступление, поэтому у Украины нет другого выбора, как усиливать обороноспособность и укреплять войско.

Усиление будет происходить мобилизацией, рекрутингом и новыми контрактами. Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил после ежемесячного совещания по вопросам повышения качества подготовки.

"Ключевая точка приложения наших усилий - не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты - и, следовательно, качественная подготовка. В подготовке персонала мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперед", - говорится в сообщении.

Кроме того, Сырский напомнил, что срок БЗВП уже увеличили до 51 дня. Кроме этого, есть профессиональная подготовка и адаптационный период в подразделениях. Он добавил, что нужно усовершенствовать этот процесс, повысить уровень инструкторов и оборудование учебных центров.

На совещании главнокомандующий заслушал доклады по наращиванию качества подготовки за отчетный период, развития БЗВП в боевых бригадах, усиление безопасности военнослужащих в учебных центрах, отбора инструкторов для центра подготовки штурмовых подразделений, первичной адаптации новичков в НЦ.

Отдельно главком подчеркнул важность реализации комплексной программы по адаптации военнослужащих в начале прохождения БЗВП, ведь, по его словам, именно в этот период происходит значительная часть СЗЧ.

Сырский отметил, что вопрос строительства и оснащения укрытий в учебных центрах требуют ускорения и безотлагательных организационных решений. На некоторых объектах состояние обеспечения безопасности - неудовлетворительное. Он дал приказ урегулировать это.

Снизят ли мобилизационный возраст в Украине - мнение военного

Как писал Главред, командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков считает, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет в Украине становится реалистичным шагом из-за текущей ситуации на фронте.

По его словам, добровольно-принудительная мобилизация должна была бы быть введена еще в начале войны, однако практика показывает, что решения принимаются с опозданием. "Скорее всего, мы начнем мобилизовать их тогда, когда уже надо было сделать еще вчера", - отметил Куртков.

Эксперт подчеркивает, что такой шаг может стать вынужденным из-за недостатка ресурсов и потребности в пополнении ВСУ, и одновременно напоминает о важности тщательного подхода к организации мобилизации молодежи.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине вступили в силу обновленные правила по предоставлению отсрочки от призыва для студентов. Теперь право на продолжение обучения вместо мобилизации зависит от формы получения образования, уровня и специальности.

Кроме того, в Украине снова расширили программу "Контракт 18-24", созданную для привлечения молодых и мотивированных граждан в армию. Теперь она распространяется на все составляющие Сил обороны Украины.

Напомним, с 1 ноября территориальные центры комплектования больше не принимают заявления на отсрочку от службы. Военнообязанные должны подавать соответствующие документы через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), сообщил представитель Киевского областного ТЦК и СП Олег Байдалюк.

О персоне: Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

мобилизация война в Украине Александр Сырский
22:39

Как не "убить" трансмиссию зимой: четыре критические ошибки на холодной дороге

