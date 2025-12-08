Враг продолжает наступление: Сырский сделал важное заявление о мобилизации

Что сказал Сырский:
- Необходимо усилить мобилизацию и рекрутинг в ответ на наступление врага
- Запланировано совершенствование учебных центров
- Также в приоритете воплощение комплексной программы по адаптации бойцов в начале прохождения БЗВП
Россия продолжает наступление, поэтому у Украины нет другого выбора, как усиливать обороноспособность и укреплять войско.
Усиление будет происходить мобилизацией, рекрутингом и новыми контрактами. Об этом Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил после ежемесячного совещания по вопросам повышения качества подготовки.
"Ключевая точка приложения наших усилий - не железо, а люди. Мобилизация, рекрутинг, новые контракты - и, следовательно, качественная подготовка. В подготовке персонала мы не можем стоять на месте, а должны развиваться и двигаться вперед", - говорится в сообщении.
Кроме того, Сырский напомнил, что срок БЗВП уже увеличили до 51 дня. Кроме этого, есть профессиональная подготовка и адаптационный период в подразделениях. Он добавил, что нужно усовершенствовать этот процесс, повысить уровень инструкторов и оборудование учебных центров.
На совещании главнокомандующий заслушал доклады по наращиванию качества подготовки за отчетный период, развития БЗВП в боевых бригадах, усиление безопасности военнослужащих в учебных центрах, отбора инструкторов для центра подготовки штурмовых подразделений, первичной адаптации новичков в НЦ.
Отдельно главком подчеркнул важность реализации комплексной программы по адаптации военнослужащих в начале прохождения БЗВП, ведь, по его словам, именно в этот период происходит значительная часть СЗЧ.
Сырский отметил, что вопрос строительства и оснащения укрытий в учебных центрах требуют ускорения и безотлагательных организационных решений. На некоторых объектах состояние обеспечения безопасности - неудовлетворительное. Он дал приказ урегулировать это.
Снизят ли мобилизационный возраст в Украине - мнение военного
Как писал Главред, командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков считает, что снижение мобилизационного возраста до 18 лет в Украине становится реалистичным шагом из-за текущей ситуации на фронте.
По его словам, добровольно-принудительная мобилизация должна была бы быть введена еще в начале войны, однако практика показывает, что решения принимаются с опозданием. "Скорее всего, мы начнем мобилизовать их тогда, когда уже надо было сделать еще вчера", - отметил Куртков.
Эксперт подчеркивает, что такой шаг может стать вынужденным из-за недостатка ресурсов и потребности в пополнении ВСУ, и одновременно напоминает о важности тщательного подхода к организации мобилизации молодежи.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в Украине вступили в силу обновленные правила по предоставлению отсрочки от призыва для студентов. Теперь право на продолжение обучения вместо мобилизации зависит от формы получения образования, уровня и специальности.
Кроме того, в Украине снова расширили программу "Контракт 18-24", созданную для привлечения молодых и мотивированных граждан в армию. Теперь она распространяется на все составляющие Сил обороны Украины.
Напомним, с 1 ноября территориальные центры комплектования больше не принимают заявления на отсрочку от службы. Военнообязанные должны подавать соответствующие документы через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ), сообщил представитель Киевского областного ТЦК и СП Олег Байдалюк.
О персоне: Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
