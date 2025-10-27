ТЦК с 1 ноября больше не будут принимать документы на отсрочку: что делать гражданам

Теперь документы на отсрочку можно будет подать только через ЦПАУ.

В Минобороны дали разъяснения о порядке предоставления отсрочек с ноября / Коллаж: Главред, фото: Ровенская областная госадминистрация, facebook.com OOTCKSP

С 1 ноября заявления на отсрочку от мобилизации военнообязанные будут подавать через ЦПАУ

Процедура рассмотрения документов и принятия решения комиссией остается неизменной

Документы также можно отправлять по почте или курьером

Начиная с 1 ноября, территориальные центры комплектования больше не будут принимать заявления на отсрочку от службы для военнообязанных. Отныне эти документы следует подавать через Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ).

Об этом сообщил Олег Байдалюк, представитель Киевского областного ТЦК и СП, во время эфира на телеканале "Киев 24".

Он пояснил, что изменения касаются исключительно процедуры приема документов. При этом процесс предоставления отсрочек, который ранее осуществлялся в ТЦК, остается без изменений. Отсрочку до мобилизации, как и раньше, предоставляет специальная комиссия, в состав которой входят представители военной администрации, ТЦК, медицинские работники и представители образовательных учреждений - в случае, если речь идет о студентах.

Байдалюк отметил, что решение эта комиссия принимает на основе документов, поступающих от ТЦК. Единственным нововведением станет то, что граждане будут подавать документы не в ТЦК, а через ЦНАПы.

Представитель Киевского ОТЦК и СП сообщил, что документы, которые поступят, работники ЦПАУ передадут в территориальный центр комплектования. Оттуда их направят в профильную комиссию, которая и будет определять, предоставлять ли лицу отсрочку.

"ТЦК на основе решения комиссии будет вносить данные об отсрочке, если она предоставлена, в "Оберіг". То есть все остается неизменным, за исключением этого первого шага подачи документов", - отметил он.

Кроме того, по словам Байдалюка, военнообязанные и в дальнейшем смогут отправлять документы для получения отсрочки через почту.

"Если человек не может или не хочет прийти сам, принести. Да и в этом нет смысла, если можно отправить из другого города, ему не надо ехать непосредственно. Можно по почте отправить, можно это сделать курьером. То есть никаких ограничений, как было раньше, так это и работает и сейчас", - отметил представитель Минобороны.

Снизят ли мобилизационный возраст в Украине - мнение военного

Как писал Главред, командир 93 ОМБр "Холодный Яр" Шамиль Куртков ранее высказывал убеждение, что в Украине снизят мобилизационный возраст до 18 лет. Он отметил, что нынешние реалии делают неизбежной мобилизацию лиц этого возраста в ВСУ. Кроме того, Куртков добавил, что "добровольно-принудительную" мобилизацию следовало ввести еще в начале войны.

"Но, скорее всего, как показывает практика, мы начнем мобилизовать их тогда, когда уже надо было сделать еще вчера", - отметил командир в интервью Слідству.Інфо.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 октября Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Осенью 2025 года Украина проходит очередной этап обновления системы мобилизации. Эксперты прогнозируют, что процесс может стать более интенсивным из-за ситуации на фронте. Кроме того, к работе территориальных центров комплектования (ТЦК) уже начинают привлекать боевые подразделения. Главред разобрался, как именно изменится мобилизационная система и какие новые данные о гражданах получит ТЦК и СП.

Кроме того, вступил в силу закон, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет и старше добровольно проходить военную службу по контракту. Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов объяснил, на какие именно специальности планируют мобилизовать мужчин этой возрастной категории.

