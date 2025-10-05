Мобилизация усилится: ТЦК будут вызывать голосовавших на выборах

Автоматическое взятие мужчин на военный учет позволит быстрее действовать уполномоченным органам на местах.

Реестр избирателей чаще всего обновлялся

В армии есть недостаток личного состава

Группы оповещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) будут вызывать украинцев, которые голосовали на выборах. Об этом сказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в комментарии "ТСН".

По его словам, автоматическое взятие мужчин на военный учет, которое внедряется в Украине, позволит быстрее действовать уполномоченным органам на местах в вопросах продолжающейся мобилизации.

"Для того чтобы мобилизация была эффективной, она должна опираться на какую-то информационную базу. Для того, чтобы понимать, с кем работать, нужно понимать, кто эти люди. Поэтому и получается информация из разных реестров. У нас наиболее точный и полный – Реестр избирателей. Он чаще всего обновлялся. Как минимум – до войны. Это нормальный процесс, это будет помогать быстрее действовать на местах", – говорит Тимочко.

На вопрос о том, усилится ли в Украине мобилизация в ближайшее время, Тимочко ответил утвердительно.

"У нас мобилизация происходит в соответствии с возможностями. Конечно, у нас есть недостаток личного состава. Этого никто не скрывает. Но нам нужно держать баланс между мобилизацией и возможностью функционировать в экономике", – резюмировал он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине продлено военное положение и мобилизация. К военнообязанным относятся все мужчины от 25 до 60 лет, однако для категории 50+ существуют определенные особенности. Главред выяснил, кого именно могут мобилизовать после 50 лет.

Недавно вступил в силу закон №3632-ІХ, предусматривающий создание Единого государственного реестра военнообязанных. Его планируют полностью запустить до конца 2025 года.

Кроме этого, в Украине действует новый формат службы для добровольцев в возрасте 60+ - "Контракт 60+". Как пояснил офицер 1-го центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель, эти контракты заключаются на период военного положения. Они в основном касаются небоевых должностей, однако при наличии офицерского звания могут предусматривать и руководящие позиции.

О персоне: Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

