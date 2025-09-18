Мобилизация 60+: в ВСУ рассказали, какая категория граждан в приоритете

Кратко:
- В Украине стартовал "Контракт 60+" для добровольцев старше 60 лет
- Добровольцы в возрасте 60+ смогут служить на небоевых и офицерских должностях
- Программа является дополнением к "Контракту 18-24" и инициативам с дронами
В Украине заработал новый формат военной службы для добровольцев старше 60 лет - "Контракт 60+". Программа стала дополнением к уже существующим инициативам: "Контракт 18-24", "Линия дронов" и "Контракт 18-24: дроны".
Условия и продолжительность службы
Как сообщил изданию РБК-Украина офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель, контракты для людей в возрасте 60+ будут действовать на период военного положения. Служба преимущественно предусматривает небоевые должности, а при наличии соответствующего звания - возможны офицерские позиции.
Требования к кандидатам
Основные критерии для поступления на контракт:
- Пригодность к службе по состоянию здоровья (по заключению военно-врачебной комиссии).
- Опыт службы и наличие востребованной военно-учетной специальности.
- Военное образование или подготовка, соответствующая должности.
"Преимущество будут иметь кандидаты, уволенные со службы после 2015 года, участники боевых действий и специалисты дефицитных специальностей", - отметил Илья Абель.
Как подать документы и пройти отбор
По его словам, кандидат может обратиться непосредственно к командиру воинской части. Если специалист нужен, командир сообщает ТЦК и СП и направляет кандидата на медицинский осмотр. Положительное заключение ВВК позволяет подать ходатайство в Главное управление персонала Генштаба ВСУ для согласования кандидатуры. После получения согласия Генштаба можно подписывать контракт.
Для оформления "Контракта 60+" понадобятся следующие документы:
- справка об отсутствии или наличии судимости;
- заверенные копии военно-учетного документа;
- документы об образовании;
- при наличии - подтверждение участия в боевых действиях, ранений или наград;
- согласие на обработку персональных данных.
На какие специальности смогут поступить граждане в возрасте 60+
Мужчины, достигшие 60 лет, не получат широкого доступа к контрактной службе в Вооруженных силах Украины. Право на службу будет предоставляться только ограниченному кругу специалистов, чьи навыки и опыт имеют критическое значение для обороны государства.
Как отметил народный депутат Федор Вениславский в эфире телеканала Эспрессо, Министерство обороны и Генштаб поддержали идею добровольной службы для старших кандидатов, одновременно отметив риски возможных злоупотреблений.
"Речь идет о том, чтобы не допустить массового поступления на службу бывших полковников и подполковников после 60 лет с целью заключения контракта, получения денежных выплат и дальнейшего перерасчета пенсии с целью улучшения материального положения", - подчеркнул Вениславский.
Эксперты оценивают это решение как сбалансированное: оно позволяет привлекать опытных специалистов для критически важных задач, одновременно предотвращает потенциальные злоупотребления и не создает дополнительную нагрузку на военный бюджет.
Мобилизация в Украине - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 июля Верховная Рада Украины приняла ряд важных изменений в законодательство, направленных на укрепление обороноспособности страны. Одним из ключевых решений стал закон №13229, который позволяет гражданам старше 60 лет добровольно подписывать контракт на военную службу. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко.
Кроме того, парламент в первом чтении поддержал законопроект, фактически восстанавливающий уголовную ответственность за самовольное оставление части (СВЧ). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко.
В то же время правительство утвердило новый порядок автоматизированной выдачи повесток, который официально позволяет отправлять их военнообязанным по почте. Об этом также сообщил нардеп Александр Федиенко.
Об источнике: РБК-Украина
РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.
