Мобилизация 60+: в ВСУ рассказали, какая категория граждан в приоритете

Украинцы старше 60 лет могут заключить контракт и приобщиться к службе на небоевых и офицерских должностях.

Военные отбирают специалистов с опытом службы, боевых действий и дефицитных специальностей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

В Украине стартовал "Контракт 60+" для добровольцев старше 60 лет

Добровольцы в возрасте 60+ смогут служить на небоевых и офицерских должностях

Программа является дополнением к "Контракту 18-24" и инициативам с дронами

В Украине заработал новый формат военной службы для добровольцев старше 60 лет - "Контракт 60+". Программа стала дополнением к уже существующим инициативам: "Контракт 18-24", "Линия дронов" и "Контракт 18-24: дроны".

Условия и продолжительность службы

Как сообщил изданию РБК-Украина офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель, контракты для людей в возрасте 60+ будут действовать на период военного положения. Служба преимущественно предусматривает небоевые должности, а при наличии соответствующего звания - возможны офицерские позиции.

Требования к кандидатам

Основные критерии для поступления на контракт:

Пригодность к службе по состоянию здоровья (по заключению военно-врачебной комиссии).

Опыт службы и наличие востребованной военно-учетной специальности.

Военное образование или подготовка, соответствующая должности.

"Преимущество будут иметь кандидаты, уволенные со службы после 2015 года, участники боевых действий и специалисты дефицитных специальностей", - отметил Илья Абель.

Как подать документы и пройти отбор

По его словам, кандидат может обратиться непосредственно к командиру воинской части. Если специалист нужен, командир сообщает ТЦК и СП и направляет кандидата на медицинский осмотр. Положительное заключение ВВК позволяет подать ходатайство в Главное управление персонала Генштаба ВСУ для согласования кандидатуры. После получения согласия Генштаба можно подписывать контракт.

Для оформления "Контракта 60+" понадобятся следующие документы:

справка об отсутствии или наличии судимости;

заверенные копии военно-учетного документа;

документы об образовании;

при наличии - подтверждение участия в боевых действиях, ранений или наград;

согласие на обработку персональных данных.

Какие пенсионеры Украины не подлежат мобилизации / Главред - инфографика

На какие специальности смогут поступить граждане в возрасте 60+

Мужчины, достигшие 60 лет, не получат широкого доступа к контрактной службе в Вооруженных силах Украины. Право на службу будет предоставляться только ограниченному кругу специалистов, чьи навыки и опыт имеют критическое значение для обороны государства.

Как отметил народный депутат Федор Вениславский в эфире телеканала Эспрессо, Министерство обороны и Генштаб поддержали идею добровольной службы для старших кандидатов, одновременно отметив риски возможных злоупотреблений.

"Речь идет о том, чтобы не допустить массового поступления на службу бывших полковников и подполковников после 60 лет с целью заключения контракта, получения денежных выплат и дальнейшего перерасчета пенсии с целью улучшения материального положения", - подчеркнул Вениславский.

Эксперты оценивают это решение как сбалансированное: оно позволяет привлекать опытных специалистов для критически важных задач, одновременно предотвращает потенциальные злоупотребления и не создает дополнительную нагрузку на военный бюджет.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 июля Верховная Рада Украины приняла ряд важных изменений в законодательство, направленных на укрепление обороноспособности страны. Одним из ключевых решений стал закон №13229, который позволяет гражданам старше 60 лет добровольно подписывать контракт на военную службу. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко.

Кроме того, парламент в первом чтении поддержал законопроект, фактически восстанавливающий уголовную ответственность за самовольное оставление части (СВЧ). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко.

В то же время правительство утвердило новый порядок автоматизированной выдачи повесток, который официально позволяет отправлять их военнообязанным по почте. Об этом также сообщил нардеп Александр Федиенко.

Читайте также:

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

