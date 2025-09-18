Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Мобилизация 60+: в ВСУ рассказали, какая категория граждан в приоритете

Руслан Иваненко
18 сентября 2025, 22:45
1324
Украинцы старше 60 лет могут заключить контракт и приобщиться к службе на небоевых и офицерских должностях.
Мобилизация
Военные отбирают специалистов с опытом службы, боевых действий и дефицитных специальностей / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

  • В Украине стартовал "Контракт 60+" для добровольцев старше 60 лет
  • Добровольцы в возрасте 60+ смогут служить на небоевых и офицерских должностях
  • Программа является дополнением к "Контракту 18-24" и инициативам с дронами

В Украине заработал новый формат военной службы для добровольцев старше 60 лет - "Контракт 60+". Программа стала дополнением к уже существующим инициативам: "Контракт 18-24", "Линия дронов" и "Контракт 18-24: дроны".

Условия и продолжительность службы

Как сообщил изданию РБК-Украина офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель, контракты для людей в возрасте 60+ будут действовать на период военного положения. Служба преимущественно предусматривает небоевые должности, а при наличии соответствующего звания - возможны офицерские позиции.

видео дня

Требования к кандидатам

Основные критерии для поступления на контракт:

  • Пригодность к службе по состоянию здоровья (по заключению военно-врачебной комиссии).
  • Опыт службы и наличие востребованной военно-учетной специальности.
  • Военное образование или подготовка, соответствующая должности.

"Преимущество будут иметь кандидаты, уволенные со службы после 2015 года, участники боевых действий и специалисты дефицитных специальностей", - отметил Илья Абель.

Как подать документы и пройти отбор

По его словам, кандидат может обратиться непосредственно к командиру воинской части. Если специалист нужен, командир сообщает ТЦК и СП и направляет кандидата на медицинский осмотр. Положительное заключение ВВК позволяет подать ходатайство в Главное управление персонала Генштаба ВСУ для согласования кандидатуры. После получения согласия Генштаба можно подписывать контракт.

Для оформления "Контракта 60+" понадобятся следующие документы:

  • справка об отсутствии или наличии судимости;
  • заверенные копии военно-учетного документа;
  • документы об образовании;
  • при наличии - подтверждение участия в боевых действиях, ранений или наград;
  • согласие на обработку персональных данных.
Какие пенсионеры Украины не подлежат мобилизации
Какие пенсионеры Украины не подлежат мобилизации / Главред - инфографика

На какие специальности смогут поступить граждане в возрасте 60+

Мужчины, достигшие 60 лет, не получат широкого доступа к контрактной службе в Вооруженных силах Украины. Право на службу будет предоставляться только ограниченному кругу специалистов, чьи навыки и опыт имеют критическое значение для обороны государства.

Как отметил народный депутат Федор Вениславский в эфире телеканала Эспрессо, Министерство обороны и Генштаб поддержали идею добровольной службы для старших кандидатов, одновременно отметив риски возможных злоупотреблений.

"Речь идет о том, чтобы не допустить массового поступления на службу бывших полковников и подполковников после 60 лет с целью заключения контракта, получения денежных выплат и дальнейшего перерасчета пенсии с целью улучшения материального положения", - подчеркнул Вениславский.

Эксперты оценивают это решение как сбалансированное: оно позволяет привлекать опытных специалистов для критически важных задач, одновременно предотвращает потенциальные злоупотребления и не создает дополнительную нагрузку на военный бюджет.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 июля Верховная Рада Украины приняла ряд важных изменений в законодательство, направленных на укрепление обороноспособности страны. Одним из ключевых решений стал закон №13229, который позволяет гражданам старше 60 лет добровольно подписывать контракт на военную службу. Об этом сообщил народный депутат Роман Костенко.

Кроме того, парламент в первом чтении поддержал законопроект, фактически восстанавливающий уголовную ответственность за самовольное оставление части (СВЧ). Об этом в своем Telegram-канале написал депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко.

В то же время правительство утвердило новый порядок автоматизированной выдачи повесток, который официально позволяет отправлять их военнообязанным по почте. Об этом также сообщил нардеп Александр Федиенко.

Читайте также:

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Си Цзиньпин дал Путину дедлайн по Украине: Трамп описал план конца войны

Си Цзиньпин дал Путину дедлайн по Украине: Трамп описал план конца войны

23:21Мир
Мобилизация 60+: в ВСУ рассказали, какая категория граждан в приоритете

Мобилизация 60+: в ВСУ рассказали, какая категория граждан в приоритете

22:45Война
Предал Родину в 2014 году: атаками на Купянск командует украинский экс-комбриг – СМИ

Предал Родину в 2014 году: атаками на Купянск командует украинский экс-комбриг – СМИ

21:22Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везение

"Золотой треугольник" в небе: кому затмение в Деве 21 сентября принесёт везение

Деньги будут "идти" в руки: двух знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Деньги будут "идти" в руки: двух знаков зодиака ждет неожиданная прибыль

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Больше, чем удача: 18 сентября станет поворотным моментом для пяти знаков зодиака

Больше, чем удача: 18 сентября станет поворотным моментом для пяти знаков зодиака

Последние новости

23:47

Осенний щит для винограда - простой раствор, который поможет пережить зиму

22:45

Мобилизация 60+: в ВСУ рассказали, какая категория граждан в приоритете

22:14

"Можно набить морду": муж Мозговой высказался о насилии в ее браке с Пономаревым

22:11

В Латвии на пляже нашли обломки российского дрона: насколько он опасен

21:57

Музыка для кошек: какие звуки их успокаивают, а какие раздражаютВидео

Россия уверенно бежит на грабли СССР: у россиян заберут вклады, а рубль обвалится до 120 – НовакРоссия уверенно бежит на грабли СССР: у россиян заберут вклады, а рубль обвалится до 120 – Новак
21:44

"Правило 10 секунд": эксперты раскрыли, как реально уменьшить расход топлива в городе

21:33

Правда ли, что на Воздвижение прячутся змеи - священник расставил точки над "і"Видео

21:22

Предал Родину в 2014 году: атаками на Купянск командует украинский экс-комбриг – СМИ

21:12

Известный певец показал "компромат" на Андрея Данилко и Ирину Билык: "Было дело"

Реклама
20:53

Были ли ваши предки творческой элитой - тайна рода кроется в фамилии

20:51

Кремль пытается скрыть: раскрыто, сколько НПЗ смогла поразить Украина

20:32

"У них и спросите": Ребров жестко ответил насчет перехода в европейский гранд

20:30

Худший сосед: с чем категорически нельзя хранить лукВидео

20:23

Звезда "Лиги смеха" после кровоизлияния в мозг перенес операцию

20:18

Украина могла вступить в НАТО еще 71 год назад - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

20:00

В рейтинге ФИФА впервые за 10 месяцев сменился лидер, Украина ухудшила позицию

19:53

Сможет ли РФ производить 1000 "Шахедов" ежедневно: в ЦПД рассказали о реальной ситуации

19:28

Доллар с евро рванули вверх: установлен новый курс валют на 19 сентября

19:25

Путин либо осмелел, либо стал безрассудным – Стармер

19:22

Путинистка Шукшина приготовилась к собственной смерти

Реклама
19:17

Приносят мудрость из прошлых жизней: в какие даты родились люди со старой душой

19:10

Сколько будет воевать Россия?мнение

18:47

Назвала вещи своими именами: Успенская может сесть в тюрьму за слова о войне

18:35

Он будет вынужден "выйти" из войны - Трамп назвал слабое место Путина

18:33

Можно ли ставить горячую еду в холодильник: назван неожиданный ответ

18:30

Фонд Андрея Матюхи поддержал первые тренинги "Защита ремонтников Укренерго" актуально

18:20

Пугачеву хотят лишить звания народной артистки и посадить на нары: какой срок ей светит

18:18

Одна малоизвестная деталь в авто может спасти жизнь - как ею воспользоватьсяВидео

17:55

С 22 по 28 сентября: каких ТОП-5 знаков зодиака ждет неделя любви

17:43

Путин сам может остановить войну против Украины - назван единственный сценарийВидео

17:43

Виктор Павлик признался, что боится Наталью Могилевскую - что случилось

17:40

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины

17:34

Диверсия в глубоком тылу: штаб 35-й армии РФ выгорел вместе с офицерским составом

17:27

Может быть еще дороже: украинцам сообщили о повышении цен на базовый продукт

17:03

Самая быстрая птица в мире живет в Украине - кто она и где ее можно увидеть

16:54

Почему ЕС отложил введение санкций против России - раскрыта неожиданная причинаВидео

16:48

"Фактически уничтожили населенный пункт": армия РФ прорывается к областному центру

16:40

Оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: пятеро погибших

16:25

"Не обязывает быть счастливой": Елена Кравец рассказала о своем состоянии

16:23

"Это элемент новой "холодной войны" против РФ": какое новое давление грозит России

Реклама
16:08

Почему 19 сентября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

16:07

"Ситуация критическая": раскрыты детали о боях в Купянске и план россиян

15:45

ВСУ осуществляют контрнаступательную операцию: Зеленский раскрыл первые детали

15:38

Почему дома в Греции красят в белый и синий цвета - тайна страны раскрытаВидео

15:27

У Путина заканчиваются ресурсы: известно, что может сломать военную машину РФВидео

15:22

В Украине произошла утечка личных данных украинцев: какая информация под угрозой

15:17

Где число 69: только самые внимательные найдут его за 7 секунд

15:13

На щите: в Украину вернули тела 1000 погибших героев-военных

14:53

Курить станет не по карману: в Украине рекордно подорожают сразу несколько товаров

14:39

Украина и Польша подписали важный документ: что будет создано

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять