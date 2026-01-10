Укр
  Жизнь

Как растопить лёд на машине и не повредить стекло: безотказные способы

Анна Ярославская
10 января 2026, 15:05
Зимняя проблема водителей будет решена, если использовать прогрев, спирт и солнце. Все зависит от, того сколько времени у вас есть.
Лобовое стекло, автомобиль
Что делать, если стекло автомобиля обледенело?

Вы узнаете:

  • Чем нельзя убирать лед с лобового стекла
  • Как правильно растопить лед на машине
  • Что быстро разъедает лед

В морозные дни зимой многие водители сталкиваются с проблемой обледеневшего лобового стекла. Для размораживания можно использовать несколько разных способов, главное - действовать острожно, чтобы не повредить стекло.

Если вам интересно, как обеспечить быстрый старт авто даже в мороз, читайте материал: Секрет "старой школы": зачем водители зимой берут в машину пакет с водой.

Как убрать лед с машины после ледяного дождя

Прежде всего специалисты советуют начинать с прогрева автомобиля, говорится в сюжете KSDK News.

Необходимо завести двигатель, включить печку в режиме обдува лобового стекла на максимальной мощности, а также активировать кондиционер. Поток воздуха следует перевести в режим рециркуляции и установить максимальную температуру. Теплый воздух из салона поможет растопить лед изнутри и упростит его удаление.

Обдув тёплым воздухом также помогает избавиться от запотевания стекла изнутри.

После того как лед начнет подтаивать, рекомендуется использовать только безопасные инструменты. Для очистки стекла подойдут пластиковый скребок, резиновый сгон или щетка с мягкой щетиной.

Металлические предметы использовать категорически нельзя — они могут поцарапать стекло и привести к его повреждению.

Также не стоит использовать подручные бытовые предметы, таким как кухонные лопатки или шпатели: они не предназначены для очистки автостекла и могут нанести серьезный вред.

Как быстро избавиться от льда на автомобиле:

Как быстро растопить лед на машине

Чтобы разморозить обледеневшее лобовое стекло, есть несколько способов. Одни из них проще и работают быстрее, а другие - требуют больше времени и усилий. Об этом пишет PBS News со ссылкой на профессор машиностроения.

Первый вариант — распылить на слой льда немного тёплой жидкости, чтобы он начал таять. Для этого жидкость должна быть достаточно тёплой, чтобы поднять температуру льда выше точки замерзания. Однако она не должна быть слишком горячей по сравнению с температурой стекла, иначе стекло может треснуть.

Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля инфографика
Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля

Более безопасный и эффективный способ — использовать тёплую жидкость с более низкой температурой замерзания, чем у воды, например смесь воды и медицинского спирта. Такая смесь растапливает лёд, не перегревая стекло. При этом образовавшаяся жидкость не замерзает снова, и её легко убрать дворниками.

Если вы никуда не торопитесь, можно просто дать солнцу нагреть стекло и постепенно растопить лёд. Это самый экономный способ — без затрат энергии и усилий.

Ранее Главред писал, чем опасно обледенение деревьев в саду и как с ним бороться.

Также мы объясняли, сколько градусов мороза выдерживают плодовые деревья и как защитить растения от холода.

О ресурсе: PBS News

PBS News — это новостное направление американской общественной телерадиокомпании PBS (Public Broadcasting Service), одной из самых авторитетных медиаорганизаций в США.

PBS — некоммерческая сеть, финансируется за счёт государственных грантов, пожертвований зрителей и фондов. Она не зависит от коммерческой рекламы, что позволяет делать акцент на качестве и глубине контента, а не на рейтингах.

Главный флагман — PBS NewsHour. Выходит в эфир с 1975 года. Формат отличается подробным разбором тем, аналитикой и интервью с экспертами. Программа регулярно входит в рейтинги самых доверенных источников новостей.

PBS News часто называют одним из самых надёжных новостных источников в Америке.

