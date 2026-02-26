Некоторые области Украины остались без света: где сейчас самая сложная ситуация

Кратко:
- Этой ночью Россия атаковала энергосистему Украины
- Частичные отключения электроэнергии зафиксированы в шести областях
- Уже начались аварийно-восстановительные работы
Страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала энергосистему Украины. Из-за этого частично без света остались потребители в шести областях. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.
По его словам, в результате массированной комбинированной атаки РФ часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Запорожской, Полтавской и Харьковской областях остается без электроснабжения.
"Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - подчеркнул Некрасов.
Он также добавил, что в большинстве регионов Украины 26 февраля в течение суток действуют графики отключений электроэнергии, а для промышленных потребителей - графики ограничения мощности.
В то же время в "Укрэнерго" добавили, что в отдельных регионах Украины после последнего комбинированного ракетно-дронового удара меры по ограничению потребления сегодня вынужденно усилены.
"В регионах, где сегодня применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00", – говорится в сообщении.
Когда отключения света могут стать менее продолжительными
Народный депутат Сергей Нагорняк ранее заявлял, что улучшение ситуации с графиками отключений света в Украине возможно уже с марта.
"Ожидается незначительное улучшение в графиках отключений. Они будут менее продолжительными, чем в январе и феврале, за счет дополнительной генерации от солнечных электростанций", - сказал он.
Отключение света - последние новости
Как сообщал Главред, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко говорил, что графики почасовых отключений света для населения могут стать более комфортными после того, как улучшатся погодные условия и начнется ожидаемое потепление.
Эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук заявлял, что нельзя полностью исключать повторение массовых отключений света и системных аварий в Украине в будущем.
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
