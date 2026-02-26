Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Некоторые области Украины остались без света: где сейчас самая сложная ситуация

Мария Николишин
26 февраля 2026, 12:40
В отдельных регионах Украины графики отключения света усилятся.
Некоторые области Украины остались без света: где сейчас самая сложная ситуация
Отключение света в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Этой ночью Россия атаковала энергосистему Украины
  • Частичные отключения электроэнергии зафиксированы в шести областях
  • Уже начались аварийно-восстановительные работы

Страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала энергосистему Украины. Из-за этого частично без света остались потребители в шести областях. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

По его словам, в результате массированной комбинированной атаки РФ часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Запорожской, Полтавской и Харьковской областях остается без электроснабжения.

видео дня

"Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - подчеркнул Некрасов.

Он также добавил, что в большинстве регионов Украины 26 февраля в течение суток действуют графики отключений электроэнергии, а для промышленных потребителей - графики ограничения мощности.

В то же время в "Укрэнерго" добавили, что в отдельных регионах Украины после последнего комбинированного ракетно-дронового удара меры по ограничению потребления сегодня вынужденно усилены.

"В регионах, где сегодня применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00", – говорится в сообщении.

Некоторые области Украины остались без света: где сейчас самая сложная ситуация
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Когда отключения света могут стать менее продолжительными

Народный депутат Сергей Нагорняк ранее заявлял, что улучшение ситуации с графиками отключений света в Украине возможно уже с марта.

"Ожидается незначительное улучшение в графиках отключений. Они будут менее продолжительными, чем в январе и феврале, за счет дополнительной генерации от солнечных электростанций", - сказал он.

Некоторые области Украины остались без света: где сейчас самая сложная ситуация
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко говорил, что графики почасовых отключений света для населения могут стать более комфортными после того, как улучшатся погодные условия и начнется ожидаемое потепление.

Эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук заявлял, что нельзя полностью исключать повторение массовых отключений света и системных аварий в Украине в будущем.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

свет Укрэнерго новости Украины энергетика отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Некоторые области Украины остались без света: где сейчас самая сложная ситуация

Некоторые области Украины остались без света: где сейчас самая сложная ситуация

12:40Энергетика
Магнитная буря атакует Украину: как долго будет бушевать 5-балльный шторм

Магнитная буря атакует Украину: как долго будет бушевать 5-балльный шторм

12:11Синоптик
Смена власти в РФ становится ближе: очерчен реальный сценарий отстранения Путина

Смена власти в РФ становится ближе: очерчен реальный сценарий отстранения Путина

11:49Мир
Реклама

Популярное

Ещё
РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

РЭБ бессилен: дроны РФ на оптоволокне уже на подлете к большому городу - Флеш

Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

Доллар внезапно полетел вниз: свежий курс валют на 26 января

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Известный композитор опозорил предательницу Повалий: "Окажешься в аду"

Гороскоп Таро на сегодня 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

Гороскоп Таро на сегодня 26 февраля: Близнецам - счастье, Девам - распутье

Можно ли уже обрезать деревья: садовница указала на важный нюанс

Можно ли уже обрезать деревья: садовница указала на важный нюанс

Последние новости

14:08

Классика с характером: как носить красную помаду и не выглядеть неуместно

14:00

"Бедствие": что случилось с Кристиной Орбакайте за границой

13:53

Деньги уносили пачками: начальник раздал работникам 26 млн долларов

13:49

Кому молиться 27 февраля, чтобы избавиться от уныния: какой церковный праздник

13:37

Экономика РФ на грани: Новак рассказал о дефиците продуктов и росте цен

В России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-мВ России наступают веселые времена, цены пробивают потолок: Новак – об обвале экономики РФ в 2026-м
13:32

Можно покупать десятками: в Украине упадут цены на самый базовый продукт

13:08

"Я полностью отказался": Козловский раскрыл строгий запрет в его семье

13:03

В Ровенской области ударят ночные морозы: синоптики предупреждают об опасности

12:40

Некоторые области Украины остались без света: где сейчас самая сложная ситуация

Реклама
12:38

Почему свитшоты имеют треугольник под воротником: настоящая причина удивит

12:36

Гераскевич высмеял депутатов в Раде и призвал лишить Бубку звания Героя УкраиныВидео

12:30

Незабываемый обед: рецепт изумительного супа с секретомВидео

12:28

РФ грозит эффект домино: эксперт назвал признаки возможного распада России

12:14

Лайфхак для дачников: как сделать землю идеальной для рассады

12:11

Магнитная буря атакует Украину: как долго будет бушевать 5-балльный шторм

11:55

Вместо отсрочки - повестка: адвокат предупредила об одной ошибке в ЦПАУ

11:53

В 57 лет умер звезда фильма "Бригада" и "Интерны"

11:49

Смена власти в РФ становится ближе: очерчен реальный сценарий отстранения Путина

11:41

Могилевская поразила новыми результатами похудения - как она выглядит сейчасВидео

11:37

Пионы живут 50 лет, но не всегда цветут: как добиться роскошных бутоновВидео

Реклама
11:30

ДНК-тест разрушил семью: мужчина не был готов к правде, которую узнал

11:10

Ракеты Циркон, Искандер, Х-101 и дроны: в ВС рассказали об особенности атаки РФ

10:54

Китайский гороскоп на завтра 27 февраля: Обезьянам - разочарования, Собакам - обида

10:44

Гороскоп Таро на завтра 27 февраля: Раку - ключи к здоровью, Льву - последствия

10:37

Гороскоп на завтра 27 февраля: Стрельцам - потеря, Ракам - большие перемены

10:34

Путинистка Яковлева жестко расплатилась за поддержку войны: "Это для меня боль"

10:21

LELEKA призналась, что имеет психическое расстройство: "Планировала свою смерть"

10:21

Орбан обвинил Украину в атаках на энергобезопасность и втягивании Венгрии в войну

10:21

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 февраля (обновляется)

10:20

Не осталось ни одной целой подстанции: РФ повредила энергообъект на Одесчине

10:17

Начался первый ретроградный Меркурий 2026: как он повлияет на знаков зодиака

10:11

"Десятки раненых людей": Зеленский раскрыл масштабы удара РФ по УкраинеВидео

09:58

Военные объекты теперь легкая мишень: партизаны провели громкую диверсию в Крыму

09:48

Трамп разочарован: в США назвали единственный путь окончания войны в Украине

09:26

После призыва к отстранению: шансы Украины на победу в Евровидении-2026 по версии букмекеров

09:20

РФ била по Украине всю ночь, ракеты Х-22 не полетели: что известно об атаке и новой угрозе

09:18

Рожденные в эти месяцы не боятся пенсии: их ждёт богатая и счастливая жизнь

09:17

"Помогал выживать всем": внезапно умер народный артист Украины

08:54

"Американцы ждали несколько месяцев": Портников - о демарше СШАмнение

08:52

Введение миротворцев в Украину зависит от прихоти Путина — The Telegraph

Реклама
08:50

Отключение света в Украине — графики на 26 февраля (обновляется)

08:49

РФ атаковала Полтавщину: без света тысячи людей, есть разрушения, вспыхнули пожарыФото

08:18

У Кремля есть план: в ISW назвали вероятные сроки окончания войны

08:08

Карта Deep State онлайн за 26 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

07:49

Почему опадают листья у цветов - 7 скрытых причин, о которых не подозреваютВидео

07:23

Дроны и ракеты ударили по городам Украины: в Киеве, Харькове, Запорожье - пожары и раненыеФото

06:40

Трамп озвучил амбициозные сроки завершения войны в Украине в разговоре с Зеленским

06:10

Ежегодное послание Трампа: внешняя политика отходит на второй планмнение

05:57

Мороз окончательно не отступает из Полтавщины: когда температура поднимется выше 0°C

05:30

Окутает неземная удача: каким знакам зодиака суждено встать на путь счастья

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять