Некоторые области Украины остались без света: где сейчас самая сложная ситуация

В отдельных регионах Украины графики отключения света усилятся.

Отключение света в Украине / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Этой ночью Россия атаковала энергосистему Украины

Частичные отключения электроэнергии зафиксированы в шести областях

Уже начались аварийно-восстановительные работы

Страна-агрессор Россия в очередной раз атаковала энергосистему Украины. Из-за этого частично без света остались потребители в шести областях. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

По его словам, в результате массированной комбинированной атаки РФ часть потребителей в Днепропетровской, Одесской, Донецкой, Запорожской, Полтавской и Харьковской областях остается без электроснабжения.

"Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть поврежденное врагом оборудование в работу", - подчеркнул Некрасов.

Он также добавил, что в большинстве регионов Украины 26 февраля в течение суток действуют графики отключений электроэнергии, а для промышленных потребителей - графики ограничения мощности.

В то же время в "Укрэнерго" добавили, что в отдельных регионах Украины после последнего комбинированного ракетно-дронового удара меры по ограничению потребления сегодня вынужденно усилены.

"В регионах, где сегодня применяются почасовые отключения, сохраняется необходимость в экономном энергопотреблении. Пожалуйста, ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00", – говорится в сообщении.

Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Когда отключения света могут стать менее продолжительными

Народный депутат Сергей Нагорняк ранее заявлял, что улучшение ситуации с графиками отключений света в Украине возможно уже с марта.

"Ожидается незначительное улучшение в графиках отключений. Они будут менее продолжительными, чем в январе и феврале, за счет дополнительной генерации от солнечных электростанций", - сказал он.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Отключение света - последние новости

Как сообщал Главред, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко говорил, что графики почасовых отключений света для населения могут стать более комфортными после того, как улучшатся погодные условия и начнется ожидаемое потепление.

Эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук заявлял, что нельзя полностью исключать повторение массовых отключений света и системных аварий в Украине в будущем.

