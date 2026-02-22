Что будет с графиками отключений света после удара РФ - прогноз нардепа

Главное из заявления нардепа:
- Российская атака не достигла поставленных целей
- Зафиксированы попадания в объект теплогенерации в Киевской области и подстанцию в Одесской области
- Но ситуация с отключениями света скоро улучшится
Большинство ракет, которыми страна-агрессор Россия атаковала энергетические объекты Украины, было сбито ПВО, а планы врага по масштабным разрушениям не были реализованы. Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Киев24.
По его словам, на территории Киевской области зафиксированы незначительные попадания в один из объектов теплогенерации.
"К счастью, нам удалось, в основном, отбить большинство ракет, которые летели по энергетическим объектам. Были незначительные попадания в один из объектов теплогенерации в Киевской области. Сейчас энергетики оценивают последствия этого попадания, чтобы понять, сколько нужно времени и финансовых ресурсов для восстановления", - говорится в заявлении.
Он подчеркнул, что в целом российская атака не достигла поставленных целей.
"В целом то, что враг сегодня планировал, он не достиг. Мы достаточно хорошо отразили атаку, несмотря на то, что применялись различные виды вооружения", - сказал депутат.
Нагорняк добавил, что кроме Киева, под ударом оказалась и Одесская область, где ситуация была сложнее. Российские войска атаковали подстанции облэнерго напряжением 110 киловольт, пытаясь обесточить город.
"Их атаки по подстанциям "Укрэнерго" в Одесской области не дают желаемого результата, поэтому они пытаются локально оставить Одессу без электроснабжения", - отметил он.
Какими будут графики отключения света
Кроме того, нардеп прогнозирует улучшение ситуации с графиками отключений света уже с марта.
"Ожидается незначительное улучшение в графиках отключений. Они будут менее продолжительными, чем в январе и феврале, за счет дополнительной генерации с солнечных электростанций", - говорит Нагорняк.
По его словам, речь идет как о промышленных солнечных электростанциях, так и о частных крышных установках, которые активно устанавливаются по всей стране.
"Этот процесс очень активно развивается. Фактически в каждом регионе ежемесячно появляются новые, хоть и небольшие, но солнечные электростанции в частных домохозяйствах", - подытожил он.
Какими будут удары РФ весной
Бывший командующий Аэромобильными войсками ВСУ Иван Якубец говорил, что весной и летом россияне могут начать наносить удары по объектам, обеспечивающим водоснабжение.
По его словам, под угрозой в первую очередь будут города-миллионники, то есть Киев, Одесса, Харьков и Днепр, а также областные центры.
"Россияне могут и в дальнейшем наносить масштабные удары, привлекая по 400 дронов и 50-60 ракет. При этом, нужно готовиться к угрозам со стороны Беларуси", - добавил он.
Удар по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 22 февраля Россия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине. Под ударами оказались как минимум четыре областных центра, а в Киеве в результате обстрела загорелся жилой дом.
Также Россия нанесла ракетный удар по еще одному американскому бизнесу в Украине - гражданскому производственному предприятию компании "Монделис" в Тростянце. Речь идет об одной из первых крупных инвестиций США в независимую экономику Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в ночь на 22 февраля страна-агрессор Россия атаковала Украину более чем 300 ударными дронами, большинство из которых "Шахеды", и 50 ракетами различных типов, из которых значительная часть баллистических.
О персоне: Сергей Нагорняк
Сергей Нагорняк - предприниматель, бывший директор предприятия по розничной торговле. Сейчас - народный депутат IX созыва от фракции Слуга народа.
Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.
