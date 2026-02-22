Укр
Читать на украинском
Что будет с графиками отключений света после удара РФ - прогноз нардепа

Мария Николишин
22 февраля 2026, 12:54
Россияне пытаются локально оставить Одессу без электроснабжения.
Что будет с графиками отключений света после удара РФ - прогноз нардепа
Последствия удара по энергетике / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления нардепа:

  • Российская атака не достигла поставленных целей
  • Зафиксированы попадания в объект теплогенерации в Киевской области и подстанцию в Одесской области
  • Но ситуация с отключениями света скоро улучшится

Большинство ракет, которыми страна-агрессор Россия атаковала энергетические объекты Украины, было сбито ПВО, а планы врага по масштабным разрушениям не были реализованы. Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Киев24.

По его словам, на территории Киевской области зафиксированы незначительные попадания в один из объектов теплогенерации.

"К счастью, нам удалось, в основном, отбить большинство ракет, которые летели по энергетическим объектам. Были незначительные попадания в один из объектов теплогенерации в Киевской области. Сейчас энергетики оценивают последствия этого попадания, чтобы понять, сколько нужно времени и финансовых ресурсов для восстановления", - говорится в заявлении.

Он подчеркнул, что в целом российская атака не достигла поставленных целей.

"В целом то, что враг сегодня планировал, он не достиг. Мы достаточно хорошо отразили атаку, несмотря на то, что применялись различные виды вооружения", - сказал депутат.

Нагорняк добавил, что кроме Киева, под ударом оказалась и Одесская область, где ситуация была сложнее. Российские войска атаковали подстанции облэнерго напряжением 110 киловольт, пытаясь обесточить город.

"Их атаки по подстанциям "Укрэнерго" в Одесской области не дают желаемого результата, поэтому они пытаются локально оставить Одессу без электроснабжения", - отметил он.

Что будет с графиками отключений света после удара РФ - прогноз нардепа
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Какими будут графики отключения света

Кроме того, нардеп прогнозирует улучшение ситуации с графиками отключений света уже с марта.

"Ожидается незначительное улучшение в графиках отключений. Они будут менее продолжительными, чем в январе и феврале, за счет дополнительной генерации с солнечных электростанций", - говорит Нагорняк.

По его словам, речь идет как о промышленных солнечных электростанциях, так и о частных крышных установках, которые активно устанавливаются по всей стране.

"Этот процесс очень активно развивается. Фактически в каждом регионе ежемесячно появляются новые, хоть и небольшие, но солнечные электростанции в частных домохозяйствах", - подытожил он.

Что будет с графиками отключений света после удара РФ - прогноз нардепа
Очереди отключения света / Инфографика: Главред

Какими будут удары РФ весной

Бывший командующий Аэромобильными войсками ВСУ Иван Якубец говорил, что весной и летом россияне могут начать наносить удары по объектам, обеспечивающим водоснабжение.

По его словам, под угрозой в первую очередь будут города-миллионники, то есть Киев, Одесса, Харьков и Днепр, а также областные центры.

"Россияне могут и в дальнейшем наносить масштабные удары, привлекая по 400 дронов и 50-60 ракет. При этом, нужно готовиться к угрозам со стороны Беларуси", - добавил он.

Удар по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 22 февраля Россия осуществила очередную масштабную комбинированную атаку по Украине. Под ударами оказались как минимум четыре областных центра, а в Киеве в результате обстрела загорелся жилой дом.

Также Россия нанесла ракетный удар по еще одному американскому бизнесу в Украине - гражданскому производственному предприятию компании "Монделис" в Тростянце. Речь идет об одной из первых крупных инвестиций США в независимую экономику Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в ночь на 22 февраля страна-агрессор Россия атаковала Украину более чем 300 ударными дронами, большинство из которых "Шахеды", и 50 ракетами различных типов, из которых значительная часть баллистических.

О персоне: Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк - предприниматель, бывший директор предприятия по розничной торговле. Сейчас - народный депутат IX созыва от фракции Слуга народа.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Руководитель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности, пишет Википедия.

свет новости Украины энергетика отключения света Масштабная ракетная атака на энергетику
