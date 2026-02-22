"Разрывает сердце": в семье Леси Никитюк произошла трагедия

Кратко:
- Леся Никитюк рассказала о потере близкого человека
- Она почтила его память
Украинская ведущая Леся Никитюк сейчас переживает тяжелую утрату. Звезда очень близка со своей семьей, поэтому уход кого-то из ее близких сильно выбивает ее из колеи.
Сегодня в своем блоге в Instagram Леся сообщила, что потеряла тетю. Причину смерти Галины она раскрывать не стала.
Но в память о близком человеке Никитюк опубликовала милое сэлфи с "дорогой Галюсичкой", которое было сделано в Запорожье. "Сегодня не стало моей тети Гали... Печаль просто разрывает сердце", - написала ведущая.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что лицо известного ведущего пострадало в ДТП. Андрей Ковальский раскрыл последствия тяжелой аварии, в которую попал за границей.
Также дети Степана Гиги рассказали о причине смерти отца через два месяца после его ухода. Кроме того Квитослава и Степан-младший раскрыли судьбу творческого наследия музыканта.
Читайте также:
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
