"Разрывает сердце": в семье Леси Никитюк произошла трагедия

Анна Подгорная
22 февраля 2026, 13:43
Никитюк сообщила печальные новости.
Леся Никитюк
Леся Никитюк семья - у ведущей произошло горе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

  • Леся Никитюк рассказала о потере близкого человека
  • Она почтила его память

Украинская ведущая Леся Никитюк сейчас переживает тяжелую утрату. Звезда очень близка со своей семьей, поэтому уход кого-то из ее близких сильно выбивает ее из колеи.

Сегодня в своем блоге в Instagram Леся сообщила, что потеряла тетю. Причину смерти Галины она раскрывать не стала.

Но в память о близком человеке Никитюк опубликовала милое сэлфи с "дорогой Галюсичкой", которое было сделано в Запорожье. "Сегодня не стало моей тети Гали... Печаль просто разрывает сердце", - написала ведущая.

Леся Никитюк с тетей
Леся Никитюк семья - у ведущей произошло горе / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Главред рассказывал, что лицо известного ведущего пострадало в ДТП. Андрей Ковальский раскрыл последствия тяжелой аварии, в которую попал за границей.

Также дети Степана Гиги рассказали о причине смерти отца через два месяца после его ухода. Кроме того Квитослава и Степан-младший раскрыли судьбу творческого наследия музыканта.

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

