"Разрывает сердце": в семье Леси Никитюк произошла трагедия

Никитюк сообщила печальные новости.

https://glavred.info/starnews/razryvaet-serdce-v-seme-lesi-nikityuk-proizoshla-tragediya-10742912.html Ссылка скопирована

Леся Никитюк семья - у ведущей произошло горе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кратко:

Леся Никитюк рассказала о потере близкого человека

Она почтила его память

Украинская ведущая Леся Никитюк сейчас переживает тяжелую утрату. Звезда очень близка со своей семьей, поэтому уход кого-то из ее близких сильно выбивает ее из колеи.

Сегодня в своем блоге в Instagram Леся сообщила, что потеряла тетю. Причину смерти Галины она раскрывать не стала.

видео дня

Но в память о близком человеке Никитюк опубликовала милое сэлфи с "дорогой Галюсичкой", которое было сделано в Запорожье. "Сегодня не стало моей тети Гали... Печаль просто разрывает сердце", - написала ведущая.

Леся Никитюк семья - у ведущей произошло горе / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что лицо известного ведущего пострадало в ДТП. Андрей Ковальский раскрыл последствия тяжелой аварии, в которую попал за границей.

Также дети Степана Гиги рассказали о причине смерти отца через два месяца после его ухода. Кроме того Квитослава и Степан-младший раскрыли судьбу творческого наследия музыканта.

Читайте также:

О персоне: Леся Никитюк Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред