Спасённая собака нашла потерянного друга: история растопила тысячи сердец

История спасения диких собак тронула тысячи людей. В январе приют Happy Tails Animal Rescue забрал двух собак, которых нашли на участке после смерти их владельца.
Однако на месте были ещё три собаки, которые жили на улице и избегали людей, пишет Newsweek.
Спасатели столкнулись с трудностями — собаки мгновенно убегали, а условия становились всё сложнее из-за холода и снежной бури. Но 13 января им удалось поймать одну из самок, по имени Скай. В приюте она была сильно напугана, месяцами пряталась от людей.
Пока они помогали Скай адаптироваться, параллельно продолжали ловить других животных. Наконец, удалось поймать ещё одну собаку, Мейз, и момент их встречи в приюте стал вирусным. Скай сразу узнала свою сородичку: хвост виляло, и она подошла с радостью, но Мейз оставалась настороженной.
Несмотря на эмоциональную реакцию, спасатели объяснили, что не будут объединять их сразу — Мейз требует времени для привыкания. После долгих усилий команда смогла забрать ещё одну собаку, Кори, с территории. Все три теперь в безопасности, но их адаптация будет долгим процессом.
Примечание волонтёров: хотя встреча была трогательной, важно дать собакам время, чтобы они пришли в себя и смогли адаптироваться к новому дому.
