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Владельцев собак призвали не будить своих любимцев: какая причина

Мария Николишин
20 апреля 2025, 03:30
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Ветеринар рассказал, что делать, если собаки проявляют признаки беспокойства во время сна.
Владельцев собак призвали не будить своих любимцев: какая причина
Почему не стоит будить собак / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему собаки двигаются когда спят
  • Можно ли будить собак

Наверное, владельцы собак замечали, как их пушистые любимцы часто странно двигаются или бегают во время сна.

Главред решил разобраться, стоит ли будить собаку, если она беспокойно спит.

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Почему не стоит будить собак

Испанский ветеринар рассказал, что если собаки дергаются, скулят или даже лают во сне - это нормально, пишет express.co.uk.

Он призвал хозяев не позволять беспокойству прерывать отдых своих питомцев, ведь все это является неотъемлемой частью собачьего цикла сна - абсолютно обыденное дело и нет повода для страданий.

Как и люди, собаки переживают разные стадии сна, включая критическую фазу быстрых движений глаз (REM), в которой происходит магия сновидений. Именно в это время собаки, как иногда люди, могут проявлять непроизвольные подергивания или звуки. Эти реакции могут быть просто естественной реакцией на то, что щенки могли видеть в своих снах.

"Если вы видите, как ваша собака делает то или иное, я знаю, что это очень соблазнительно, но не будите ее. У собак, как и у нас, есть фазы сна. В фазе быстрого сна происходят сны, поэтому для них вполне нормально издавать звуки или двигаться в ответ на эти сны, но это не обязательно означает, что им неудобно или им снится кошмар", - сказал ветеринар.

Стоит добавить, что принудительное пробуждение собаки может нарушить ее основной отдых, потенциально повлияв на ее здоровье и благополучие.

Владельцев собак призвали не будить своих любимцев: какая причина
Как убрать шерсть домашних животных / Инфографика: Главред

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