"Прочитать" настоящие чувства собаки к хозяину: ветеринар раскрыл простой секрет

Главное:
- Скромная или застенчивая реакция
- Собаки приносят игрушки или "подарки"
- Полное безразличие к возвращению хозяина
Поведение собаки при встрече с хозяином после его возвращения домой многое говорит о её чувствах к человеку. Ветеринар рассказал, как правильно интерпретировать то, как питомец реагирует на ваше появление.
Согласно мнению специалистов, то, как именно собака встречает своего хозяина, помогает лучше понять её эмоциональное состояние и способствует установлению более тесной связи с животным, пишет Express.
Ветеринары выделяют несколько типичных способов приветствия со стороны собак и объясняют, что каждый из них может означать.
Чрезмерное возбуждение
Если собака начинает скакать, лаять, бегать кругами или даже случайно мочиться — это говорит о бурном эмоциональном всплеске и глубокой привязанности. "Появление хозяина дома способно вызвать у питомца настоящий восторг, особенно если вы сами проявляете радость – разговариваете с ним высоким голосом и активно двигаетесь", говорят ветеринары.
Отмечается, что у щенков и молодых собак при сильном возбуждении может случиться непроизвольное мочеиспускание. Хозяевам рекомендуется встречать собаку спокойно, избегая громких возгласов, чтобы помочь ей научиться более сдержанно выражать эмоции.
Скромная или застенчивая реакция
Такая реакция может быть знаком подчинённого поведения. Это вовсе не говорит о том, что питомец вас не любит. "Такой питомец воспринимает вас как лидера и демонстрирует уважение", — говорят специалисты.
Ветеринары советуют в таких случаях опуститься на уровень собаки и говорить с ней мягко и спокойно — это поможет животному почувствовать себя в безопасности.
Собаки приносят игрушки или "подарки"
Некоторые питомцы приносят своим хозяевам игрушки или разные предметы в надежде на взаимодействие. Для собак это чаще всего приглашение поиграть, а у кошек — проявление симпатии и заботы. Как объясняют эксперты: "Это их способ сказать: "Давай пообщаемся!"".
Не исключено, что животному было скучно в ваше отсутствие, и теперь оно хочет внимания, движения и весёлой активности. Также важно помнить: если вы положительно реагируете на такое поведение, это может укрепить привычку.
Полное безразличие к возвращению хозяина
Иногда животное может никак не отреагировать на ваше появление дома — и это не обязательно плохо. По словам ветеринаров, такое поведение может свидетельствовать о том, что питомец чувствует себя спокойно и уверенно даже наедине с собой.
"Если собака или кошка не реагируют на ваш приход, это может значить, что они не испытывают беспокойства в одиночестве и умеют сами себя развлекать. Вероятность возникновения тревоги разлуки у таких животных ниже", - отмечают они.
Однако, если равнодушие появилось внезапно или сопровождается признаками апатии, вялости или отказа от еды, лучше проконсультироваться с ветеринаром.
Голосовые реакции
Если питомец начинает издавать звуки, когда вы приходите домой — будь то лай, мяуканье, повизгивания или мурчание — это его способ общения. Разные звуки могут означать разные эмоции, поэтому важно обращать внимание не только на голос, но и на сопутствующее поведение.
Например, если животное нервно перемещается туда-сюда и прижимает уши, это может быть признаком беспокойства или потребности в поддержке. Если же оно весело виляет хвостом и выглядит оживлённым, значит, оно искренне радуется вашему приходу.
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