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"Прочитать" настоящие чувства собаки к хозяину: ветеринар раскрыл простой секрет

Алексей Тесля
10 апреля 2025, 14:27
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Некоторые питомцы приносят своим хозяевам игрушки или разные предметы в надежде на взаимодействие.
собака
Если питомец начинает издавать звуки — это его способ его общения / Коллаж: Главред, фото: pixabay/ZigmarsBerzins, pixabay/photos

Главное:

  • Скромная или застенчивая реакция
  • Собаки приносят игрушки или "подарки"
  • Полное безразличие к возвращению хозяина

Поведение собаки при встрече с хозяином после его возвращения домой многое говорит о её чувствах к человеку. Ветеринар рассказал, как правильно интерпретировать то, как питомец реагирует на ваше появление.

Согласно мнению специалистов, то, как именно собака встречает своего хозяина, помогает лучше понять её эмоциональное состояние и способствует установлению более тесной связи с животным, пишет Express.

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Ветеринары выделяют несколько типичных способов приветствия со стороны собак и объясняют, что каждый из них может означать.

Чрезмерное возбуждение

Если собака начинает скакать, лаять, бегать кругами или даже случайно мочиться — это говорит о бурном эмоциональном всплеске и глубокой привязанности. "Появление хозяина дома способно вызвать у питомца настоящий восторг, особенно если вы сами проявляете радость – разговариваете с ним высоким голосом и активно двигаетесь", говорят ветеринары.

Отмечается, что у щенков и молодых собак при сильном возбуждении может случиться непроизвольное мочеиспускание. Хозяевам рекомендуется встречать собаку спокойно, избегая громких возгласов, чтобы помочь ей научиться более сдержанно выражать эмоции.

Как понять, что собака счастлива
/ Инфографика - Главред

Скромная или застенчивая реакция

Такая реакция может быть знаком подчинённого поведения. Это вовсе не говорит о том, что питомец вас не любит. "Такой питомец воспринимает вас как лидера и демонстрирует уважение", — говорят специалисты.

Ветеринары советуют в таких случаях опуститься на уровень собаки и говорить с ней мягко и спокойно — это поможет животному почувствовать себя в безопасности.

Собаки приносят игрушки или "подарки"

Некоторые питомцы приносят своим хозяевам игрушки или разные предметы в надежде на взаимодействие. Для собак это чаще всего приглашение поиграть, а у кошек — проявление симпатии и заботы. Как объясняют эксперты: "Это их способ сказать: "Давай пообщаемся!"".

Не исключено, что животному было скучно в ваше отсутствие, и теперь оно хочет внимания, движения и весёлой активности. Также важно помнить: если вы положительно реагируете на такое поведение, это может укрепить привычку.

Полное безразличие к возвращению хозяина

Иногда животное может никак не отреагировать на ваше появление дома — и это не обязательно плохо. По словам ветеринаров, такое поведение может свидетельствовать о том, что питомец чувствует себя спокойно и уверенно даже наедине с собой.

"Если собака или кошка не реагируют на ваш приход, это может значить, что они не испытывают беспокойства в одиночестве и умеют сами себя развлекать. Вероятность возникновения тревоги разлуки у таких животных ниже", - отмечают они.

Однако, если равнодушие появилось внезапно или сопровождается признаками апатии, вялости или отказа от еды, лучше проконсультироваться с ветеринаром.

Голосовые реакции

Если питомец начинает издавать звуки, когда вы приходите домой — будь то лай, мяуканье, повизгивания или мурчание — это его способ общения. Разные звуки могут означать разные эмоции, поэтому важно обращать внимание не только на голос, но и на сопутствующее поведение.

Например, если животное нервно перемещается туда-сюда и прижимает уши, это может быть признаком беспокойства или потребности в поддержке. Если же оно весело виляет хвостом и выглядит оживлённым, значит, оно искренне радуется вашему приходу.

Ранее Главред писал о том, как понять, что собака любит своего хозяина. Специалист по поведению собак назвал ключевые признаки того, что собака вас любит.

Напомним, ранее сообщалось о том, почему нельзя отказывать собакам в вылизывании. Одни питомцы ограничиваются только рукой, а другие стремятся добраться до лица. Дискуссии о том, стоит ли позволять собакам это делать, продолжаются.

Как сообщалось ранее, ветеринар объяснил, что такое синдром счастливого хвоста. Ветеринар рассказал о неприятном побочном эффекте, который может возникнуть из-за махания хвостом у собак.

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