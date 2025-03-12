Когда ни в коем случае нельзя гладить собаку: ответ ветеринара

К сожалению, ласка не всегда помогает преодолеть страх, а иногда может даже усугубить ситуацию.

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Можно ли гладить напуганную собаку

Как правильно успокоить собаку, когда она боится

Аргентинский ветеринар и специалист по поведению животных Хуан Мануэль Ликиндоли, который также является владельцем школы дрессировки собак, объяснил, когда питомца лучше не гладить. Он рассказал, почему поглаживание испуганного животного может иметь обратный эффект. Об этом пишет Главред со ссылкой на Express.co.uk.

Как собаки реагируют на поглаживание?

Эксперт отмечает, что ласки могут способствовать успокоению животного, но не решают проблему, которая вызвала страх. Страх - это естественная эмоция, возникающая в определенных обстоятельствах, и животное не может сознательно решить, бояться ему или нет.

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"Я приведу вам пример, - говорит Хуан, - собака может дать нам лапу за лакомство, и каждый раз, когда мы даем ей лакомство, мы закрепляем это поведение. Но собака не решит испугаться, чтобы мы ее погладили, страх - это непроизвольная реакция. И если ваши ласки помогают ей расслабиться, сделайте это".

Как понять, что собака счастлива / Инфографика - Главред

Могут ли объятия избавить собаку от страха?

По словам Ликиндоли, сами по себе объятия не могут полностью устранить чувство страха у собаки, однако в некоторых ситуациях они способствуют снижению уровня стресса. В то же время бывают случаи, когда испуганная собака может укусить владельца, а потом сама от этого страдать.

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