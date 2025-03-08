Чем кормить маленькие породы собак: в чем их особенность питания

Для мелких пород собак необходимо особенное питание.

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Как правильно кормить маленьких собак / Коллаж Главред, фото Pixabay

Ваша собака мелкой породы может считать себя крупной и опасной собакой, но когда дело доходит до обеда, ее потребности в питании уникальны.

Что можно давать собакам мелких пород? Корм ​​для мелких пород собак должен соответствовать специально разработанной диете, чтобы помочь вашей собаке чувствовать себя и вести себя наилучшим образом. К сожалению, найти лучший корм для мелких пород собак не всегда легко, и у разных пород могут быть разные потребности в еде.

Чем кормить маленьких собак в домашних условиях?

Маленькие собаки во многом отличаются от своих более крупных собратьев, начиная с их потребностей в питании. Несмотря на свой небольшой размер, собакам мелких и карликовых пород может потребоваться больше калорий на килограмм, чем собакам крупных пород. Их более высокая скорость метаболизма особенно влияет на их потребности в питании в щенячьем возрасте, и с возрастом у них возникают проблемы со здоровьем, которые диета может помочь решить.

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Ответ на вопрос, что едят маленькие породы собак, на самом деле прост. Мелким собакам требуется широкий спектр питательных веществ, витаминов и минералов. Вопреки распространенному мнению, собаки не являются строго плотоядными. Домашним собакам полагается зерно, фрукты и овощи, а также мясо для полноценного и сбалансированного питания.

Большинство кормов для собак из зоомагазинов или супермаркетов удобны и содержат все питательные вещества, необходимые собакам для поддержания здоровья. Иногда они даже более доступны.

Поскольку немногие владельцы являются экспертами в области питания собак, кормление сухим или консервированным кормом для собак исключает необходимость догадок при балансировке пищевых потребностей вашей собаки.

Чем нельзя кормить маленьких собак?

У некоторых пород могут быть свои собственные проблемы с питанием. Поговорите с ветеринаром о своей собаке, чтобы узнать, есть ли какие-либо риски, связанные с питанием, о которых вам следует знать, исходя из породы, возраста или существующих проблем со здоровьем.

Щенки мелких пород, особенно той-пород, требуют осторожного кормления, чтобы предотвратить состояние, называемое гипогликемией. Гипогликемия означает низкий уровень сахара в крови, и щенки мелких пород склонны к развитию этого состояния из-за высокой скорости метаболизма и низкого уровня сахара и запасов жира в организме.

Это означает, что их нужно кормить калорийным кормом для щенков мелких пород от четырех до шести раз в день и внимательно следить за ними и особенно обращать внимание на симптомы гипогликемии, такие как слабость, вялость, мышечный тремор и судороги.

Найти лучший корм для взрослых собак мелких пород может быть непросто. Существует множество вариантов, утверждающих, что они предлагают вашей собаке лучший набор питательных веществ в различных ценовых диапазонах. Вы можете сузить свой поиск, спросив у ветеринара, что он рекомендует. В зависимости от здоровья вашей собаки ветеринар может порекомендовать определенный корм или несколько брендов, которые, по его мнению, предлагают лучший корм для мелких пород.

Взрослым собакам мелких пород требуется больше калорий на килограмм, чем крупным собакам, и им также нужны более мелкие гранулы, поэтому диеты, специально разработанные для мелких пород, обычно являются лучшими.

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