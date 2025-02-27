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Не значит то, что рады вас видеть: почему собаки на самом деле виляют хвостом

Даяна Швец
27 февраля 2025, 15:43
122
Понимание сигналов поведения животного поможет избежать рискованных ситуаций.
пес, собака
Как хвост собаки помогает ей общаться с людьми / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

  • Как собаки передают эмоции своим хвостиком
  • Почему агрессивные собаки виляют хвостом чаще

Многие люди считают, что собака виляет хвостом только от радости. Однако эксперт по поведению животных Адриенна Фарричелли объясняет: этот жест не всегда означает дружелюбие. Наоборот, виляние может свидетельствовать и об агрессии, что нередко приводит к недоразумениям и даже укусам, пишет Главред со ссылкой на ParadePets.

Всегда ли виляние хвостом - хороший знак?

Исследование 2024 года показало, что агрессивные собаки виляют хвостом чаще спокойных. Поэтому понимание этих сигналов поможет избежать рискованных ситуаций.

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Хвост собаки - это продолжение ее позвоночника, состоящего из гибких позвонков. Он движется в разных направлениях, выполняя коммуникативную функцию. В отличие от других животных, которые используют хвосты для равновесия или защиты, собаки применяют их преимущественно для передачи эмоций.

Что нельзя давать собакам инфографика
Что нельзя давать собакам - инфографика / Главред

Как мозг влияет на движения хвоста?

Исследование 2007 года доказало, что виляние хвостом является проявлением асимметричного поведения.

Когда собака виляет хвостом направо, активируется левое полушарие мозга, которое отвечает за положительные эмоции, например, радость при встрече с владельцем. Если же хвост движется влево - активируется правое полушарие, что свидетельствует о негативных эмоциях, таких как страх или готовность к обороне.

Что значит, когда собака виляет хвостом?

Некоторые породы собак используют хвост не только для общения. Например, лабрадоры применяют его как руль во время плавания.

Кроме того, собаки имеют широкий угол зрения и могут обнаруживать движение хвостом, замечая движущиеся объекты даже издалека. Исследование подтвердило, что полицейские собаки реагируют на движение на расстоянии до 900 метров, тогда как неподвижные предметы они замечают только с 585 метров.

Хвост - это важное коммуникативное средство собак. Понимание его сигналов поможет избежать недоразумений и сделает общение с животными более безопасным.

Также ученые раскрыли, для чего котам подушечки на лапах.

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