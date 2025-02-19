В бананах неожиданно обнаружили живого гостя: что нашли работники магазина

Что случилось:
- В партии фруктов нашли ядовитое существо
- Животное преодолело путь из Эквадора в США
Несколько дней назад сотрудники сети Market Basket разгружали партию бананов. Среди привычных ящиков с фруктами они неожиданно наткнулись на необычного пассажира, которого в шутку назвали "безбилетницей". О курьезном случае сообщило издание NBC News, отмечает Главред.
Груз содержал не только плоды, но и живое существо: змея, свернувшись в клубок, путешествовала из Эквадора в новое место.
Неожиданная гостья оказалась ядовитой змеей длиной 1,5 фута (около 50 сантиметров), которая происходит из Эквадора. Увидев ее, работники магазина оперативно среагировали и вызвали правоохранителей.
На место происшествия прибыл лейтенант Адам Чейни из NH Fish and Game, который поделился своими впечатлениями о необычной находке среди бананов.
"Повезло, что один из работников Market Basket был хорошо знаком с рептилиями", - отметил он.
Лейтенант также признался, что его эта находка поразила, и сравнил ее с "открытием рождественского подарка".
"Я никогда раньше не видел изысканную змею с кошачьими глазами", - сказал Чейни.
Змею осторожно изъяли и передали в Rainforest Reptile Shows Inc. - образовательную организацию, занимающуюся уходом за экзотическими животными. Отныне она будет находиться в условиях, где о ней будут заботиться специалисты.
Добавим, что эта рептилия относится к роду кошачьих змей, которые считаются условно опасными для человека.
Кстати, не только в супермаркетах есть шанс найти интересные вещи. Недавно рассказывалось, для чего нужно всегда проверять карманы во время покупок на секонде.
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Что известно о NBC News?
NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года.
К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.
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