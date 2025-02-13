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Как понять, что пора поливать растение: эксперт рассказала про трюк с карандашом

Даяна Швец
13 февраля 2025, 15:39
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Существует простой способ проверки уровня влажности почвы.
растения, поливать растения
Как ухаживать за комнатными растениями зимой / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главные ответы на вопросы:

  • Нужно ли менять полив растений в холодное время года
  • Почему нельзя поливать растения холодной водой
  • Как правильно поливать растения зимой

Комнатные растения становятся все популярнее, однако для того, чтобы они хорошо росли и цвели, важно обеспечить им надлежащий уход, отмечает Главред со ссылкой на издание Mirror.

Одним из ключевых аспектов является полив, который должен быть сбалансированным. Зимой растения замедляют свой рост, поэтому стоит сократить полив и вернуться к более активному увлажнению ближе к весне, говорит менеджер по продуктам бренда Baby Bio Кейт Линдли.

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"Что касается полива зимой, главное - всегда сначала проверять почву, чтобы предотвратить чрезмерное или недостаточное увлажнение", - говорит эксперт.

Как определить, нужно ли поливать растение?

Эксперт рассказала о простом способе проверки уровня влажности почвы.

"Вместо того, чтобы придерживаться строгого режима полива раз или дважды в неделю, вставьте палец или карандаш в верхние два дюйма (около 5 см) почвы. Если почва еще влажная, поливать не нужно. Если же почва сухая ниже верхнего слоя, ее следует разрыхлить для равномерного распределения воды, используя палец или что-то похожее на карандаш", - рекомендует Кейт.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений инфографика
Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений - инфографика / Главред

Почему важно избегать чрезмерного полива растений?

Если растение получает слишком много воды, его корни могут загнить, особенно в холодное время года, когда влаги нужно значительно меньше, чем летом. Чтобы предотвратить это, эксперты советуют использовать опрыскивание, которое помогает поддерживать необходимый уровень влажности.

Частота полива зависит от таких факторов, как:

  • размер горшка
  • тип почвы
  • уровень освещения
  • влажность
  • температура в комнате

Какую воду использовать для полива растений?

Кейт Линдли также обращает внимание на температуру воды.

"Не используйте воду прямо из холодного крана, поскольку зимой она может быть слишком холодной и вызвать стресс для корней. Лучше использовать теплую воду, давая ей нагреться до комнатной температуры перед поливом растений", - говорит она.

Как правильно поливать растения?

Для тех, кто опасается чрезмерного увлажнения почвы, Кейт советует поливать растения снизу, если в горшке есть дренажные отверстия. Это помогает предотвратить застой воды и уменьшает риск загнивания корней.

Эксперт напоминает, что каждое растение имеет свои особенности:

"Помните, что все комнатные растения разные. Некоторые растения, такие как кактусы и суккуленты, особенно чувствительны к чрезмерному увлажнению, тогда как, например, папоротники не любят пересыхания", - заключает Кейт.

Кстати, также недавно эксперты поделились лайфхаком, что надо делать, чтобы бананы не чернели.

Больше интересных новостей:

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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