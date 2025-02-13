Работа мечты: британская компания ищет дегустатора курицы и готова платить £5,000

О чем речь:
- Британский супермаркет ищет дегустатора курицы
- Счастливчик получит годовой запас жареной курицы и £5,000 в подарок
Британская сеть супермаркетов Iceland объявила набор на необычную должность - дегустатора жареной курицы. Вознаграждение за эту "работу мечты" включает £5,000 и годовой запас куриных продуктов, пишет Главред со ссылкой на Dailystar.
"Мы точно не действуем наугад. Здесь нет никаких подвохов - только £5,000 и годовой запас нашей самой большой и вкусной линейки курицы", - заявил Пол Дхаливал, коммерческий директор Iceland Foods.видео дня
Компания ищет настоящего куриного гурмана, который:
- Обожает курицу и может отличить идеально хрустящую корочку от размокшего покрытия.
- Любит все - от крылышек до бедер.
- Имеет творческое мышление, энергичный характер и чувство юмора.
Чтобы стать Главным куриным офицером, нужно ответить на три вопроса для команды экспертов Iceland:
- Какое сочетание вкусов для курицы является идеальным, и почему именно оно должно быть главным?
- Какой уникальный куриный продукт вы бы создали для Iceland, и как бы его рекламировали?
- Какая самая странная или самая забавная история, связанная с курицей, случилась в вашей жизни?
Поскольку жареная курица - один из самых популярных продуктов в Британии, ожидается, что на вакансию будет огромный спрос.
Кстати, недавно также рассказывалось о женщине, которая сделала 500 процедур за 250 000 долларов.
Больше интересных новостей:
- С валентинками, но без цветов: как праздновали День святого Валентина в СССР
- Что надо делать, чтобы бананы не чернели: эксперты поделились лайфхаком
- Неожиданный симптом смертельной болезни у животных: на что обратить внимание
The Daily Star
The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред