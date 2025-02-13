Работа мечты: британская компания ищет дегустатора курицы и готова платить £5,000

Выбранный кандидат получит возможность влиять на будущее куриного ассортимента супермаркета, а также наслаждаться эксклюзивными преимуществами.

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Британский супермаркет ищет фаната курятины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Британский супермаркет ищет дегустатора курицы

Счастливчик получит годовой запас жареной курицы и £5,000 в подарок

Британская сеть супермаркетов Iceland объявила набор на необычную должность - дегустатора жареной курицы. Вознаграждение за эту "работу мечты" включает £5,000 и годовой запас куриных продуктов, пишет Главред со ссылкой на Dailystar.

"Мы точно не действуем наугад. Здесь нет никаких подвохов - только £5,000 и годовой запас нашей самой большой и вкусной линейки курицы", - заявил Пол Дхаливал, коммерческий директор Iceland Foods. видео дня

Компания ищет настоящего куриного гурмана, который:

Обожает курицу и может отличить идеально хрустящую корочку от размокшего покрытия.

Любит все - от крылышек до бедер.

Имеет творческое мышление, энергичный характер и чувство юмора.

Чтобы стать Главным куриным офицером, нужно ответить на три вопроса для команды экспертов Iceland:

Какое сочетание вкусов для курицы является идеальным, и почему именно оно должно быть главным? Какой уникальный куриный продукт вы бы создали для Iceland, и как бы его рекламировали? Какая самая странная или самая забавная история, связанная с курицей, случилась в вашей жизни?

Поскольку жареная курица - один из самых популярных продуктов в Британии, ожидается, что на вакансию будет огромный спрос.

Кстати, недавно также рассказывалось о женщине, которая сделала 500 процедур за 250 000 долларов.

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The Daily Star The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

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