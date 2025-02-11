Силикон и бриллианты в зубах: женщина сделала 500 процедур за 250 000 долларов

Главное:
- Блогерша из США сделала более 500 процедур
- Элайна Стар рассказала, почему не может найти мужчину
33-летняя блогерша Элайна Стар из Нью-Йорка уже потратила четверть миллиона долларов на более 500 косметических процедур, и останавливаться не собирается. Несмотря на критику со стороны общества и проблемы в личной жизни, она не меняет своего отношения к пластической хирургии. Об этом Элайна рассказала в рамках шоу Truly на YouTube.
Блогерша не скрывает, что любит демонстрировать свой внешний вид. Однако, по ее словам, это затрудняет поиски любви. Мужчины часто избегают серьезных отношений с ней, считая ее слишком "пластиковой".
"Я стою 250 000 долларов. Если бы кто-то, с кем я встречаюсь, попросил меня прекратить делать пластические операции, он бы очень быстро оказался одиноким", - заявила она.
На ее счету 14 серьезных операций, среди которых:
- 5 бразильских подтяжек ягодиц (BBL)
- 2 подтяжки живота
- коррекция талии
- силиконовые инъекции в губы
- вставленные бриллианты в зубы
Такой образ стал для нее стилем жизни, и она не собирается останавливаться.
"Я умная и веселая, и у меня много преимуществ", - подчеркивает Элайна.
Она добавляет, что негативные комментарии ее не волнуют: "Многим это не нравится, но для меня это стиль жизни".
Кроме того, у блогерши есть строгие требования к потенциальному партнеру. Она призналась, что не встречается с мужчинами, чей рост ниже 180 см, и предпочитает тех, кто активно занимается спортом и ухаживает за собой.
Она ищет мужчину, который примет ее такой, какая она есть.
Зрители YouTube-канала оставили множество комментариев под видео, высказывая разные мнения о блогерше и ее выборе:
- "Ей нужен кто-то, кому она понравится, но она не любит даже себя";
- "Кому я нравлюсь такой, какая я есть?" - говорит женщина, которая полностью изменила свою внешность";
- "Она вовсе не ужасный человек, просто ее осуждают из-за ее внешности. Это немного грустно".
Также недавно рассказывалось о странной истории, как пес принес странное существо в зубах, которое оказалось необычным животным.
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Что за канал - Truly?
Truly - это популярный канал на YouTube, который специализируется на видео о людях в необычных жизненных ситуациях, таких как особенности здоровья, уникальные таланты или невероятные истории. Канал ранее был известен как Barcroft TV.
Truly публикует видео, которые напоминают реалити-шоу. Они охватывают различные темы, например: люди с уникальными физическими или психическими особенностями, преобразования человека после пластических операций, истории выживания, видео о животных, научные открытия и другие интересные факты.
Видео на канале имеют разную продолжительность, от коротких до длинных документальных фильмов, а контент организован в плейлисты по темам, что позволяет зрителям легко находить видео по своим интересам
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