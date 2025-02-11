Силикон и бриллианты в зубах: женщина сделала 500 процедур за 250 000 долларов

Элайна Стар, похоже, не обращает внимания на критику и уверенно движется дальше.

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Блогерша рассказала о пластической хирургии и личной жизни / Коллаж: Главред, фото: скрин с шоу Truly на YouTube

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Блогерша из США сделала более 500 процедур

Элайна Стар рассказала, почему не может найти мужчину

33-летняя блогерша Элайна Стар из Нью-Йорка уже потратила четверть миллиона долларов на более 500 косметических процедур, и останавливаться не собирается. Несмотря на критику со стороны общества и проблемы в личной жизни, она не меняет своего отношения к пластической хирургии. Об этом Элайна рассказала в рамках шоу Truly на YouTube.

Блогерша не скрывает, что любит демонстрировать свой внешний вид. Однако, по ее словам, это затрудняет поиски любви. Мужчины часто избегают серьезных отношений с ней, считая ее слишком "пластиковой".

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"Я стою 250 000 долларов. Если бы кто-то, с кем я встречаюсь, попросил меня прекратить делать пластические операции, он бы очень быстро оказался одиноким", - заявила она.

На ее счету 14 серьезных операций, среди которых:

5 бразильских подтяжек ягодиц (BBL)

2 подтяжки живота

коррекция талии

силиконовые инъекции в губы

вставленные бриллианты в зубы

Такой образ стал для нее стилем жизни, и она не собирается останавливаться.

"Я умная и веселая, и у меня много преимуществ", - подчеркивает Элайна.

Она добавляет, что негативные комментарии ее не волнуют: "Многим это не нравится, но для меня это стиль жизни".

Кроме того, у блогерши есть строгие требования к потенциальному партнеру. Она призналась, что не встречается с мужчинами, чей рост ниже 180 см, и предпочитает тех, кто активно занимается спортом и ухаживает за собой.

Она ищет мужчину, который примет ее такой, какая она есть.

Зрители YouTube-канала оставили множество комментариев под видео, высказывая разные мнения о блогерше и ее выборе:

"Ей нужен кто-то, кому она понравится, но она не любит даже себя";

"Кому я нравлюсь такой, какая я есть?" - говорит женщина, которая полностью изменила свою внешность";

"Она вовсе не ужасный человек, просто ее осуждают из-за ее внешности. Это немного грустно".

Также недавно рассказывалось о странной истории, как пес принес странное существо в зубах, которое оказалось необычным животным.

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Что за канал - Truly? Truly - это популярный канал на YouTube, который специализируется на видео о людях в необычных жизненных ситуациях, таких как особенности здоровья, уникальные таланты или невероятные истории. Канал ранее был известен как Barcroft TV. Truly публикует видео, которые напоминают реалити-шоу. Они охватывают различные темы, например: люди с уникальными физическими или психическими особенностями, преобразования человека после пластических операций, истории выживания, видео о животных, научные открытия и другие интересные факты. Видео на канале имеют разную продолжительность, от коротких до длинных документальных фильмов, а контент организован в плейлисты по темам, что позволяет зрителям легко находить видео по своим интересам

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