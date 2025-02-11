Пес принес странное существо: все считали его кротом, пока животное не подросло

Вкратце:
- Собака принесла в зубах странное существо
- Женщина стала обладательницей уникального лемура
Американка заметила, что ее собака бегает по двору с каким-то существом в зубах. Когда пес подошел ближе, женщина увидела маленькое животное, которое напоминало крота. Видео этой истории она опубликовала в своем TikTok-аккаунте Lucky Angel.
Женщина решила обменять животное на лакомство. Пес без всякого сопротивления отпустил ее, положив на траву, а американка начала внимательно рассматривать неожиданную находку.
"Мой пес привел незнакомое животное", - рассказала женщина.
Она решила помочь существу: забрала его в дом, осторожно помыла и отогрела. Но именно тогда поняла, что перед ней вовсе не крот.
Видео с неожиданным гостем быстро набрало популярность в TikTok. Многие комментаторы были уверены, что собака нашла обычного крота.
@lucky.angel31 Моя собака принесла незнакомое животное #rescue #rescueanimals#animals#animalsoftiktok#dog#galago♬ Perfect - Ed Sheeran
Однако внимательнее присмотревшись, женщина заметила несколько важных деталей:
- Шерсть у животного была не черная, а серая.
- Уши значительно длиннее, чем у крота.
- Хвост оказался намного длиннее, чем у любого землекопа.
Когда существо начало подрастать, сомнений больше не осталось - это был настоящий лемур.
Впоследствии выяснилось, что эта находка не просто лемур, а его уникальная разновидность. Собака принесла карликового мышиного лемура - самого маленького представителя этого вида. Он настолько мал, что легко помещается в ладони человека.
На первый взгляд животное действительно может напоминать большую мышь, но с возрастом приобретает характерные черты, присущие именно лемурам.
Недавно также рассказывалось о еще одной интересной истории - женщина купила подсвечник, который оказался антиквариатом. За него она заплатила $4, а он стоит $1903!
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Что известно о TikTok-канале Lucky Angel?
Lucky Angel - TikTok-канал, который известен своими вирусными видео, связанными со спасением животных и интересными случаями с их участием. Канал стал популярным благодаря публикациям, которые часто вызывают восхищение и удивление у зрителей. Он имеет значительную аудиторию и его видео часто собирают миллионы просмотров.
Кроме TikTok, Lucky Angel также присутствует на других платформах, таких как YouTube и Twitch, где он продолжает публиковать контент, связанный с животными и их спасением
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