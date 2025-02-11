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Пес принес странное существо: все считали его кротом, пока животное не подросло

Даяна Швец
11 февраля 2025, 17:04
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Сначала женщина решила оставить ее у себя, но впоследствии была поражена: оказалось, что это вовсе не крот, а настоящий редкий зверь.
Собака случайно нашла уникального мини-лемура
Собака случайно нашла уникального мини-лемура / Коллаж: Главред, фото: скрин с TikTok-канала Lucky Angel, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Собака принесла в зубах странное существо
  • Женщина стала обладательницей уникального лемура

Американка заметила, что ее собака бегает по двору с каким-то существом в зубах. Когда пес подошел ближе, женщина увидела маленькое животное, которое напоминало крота. Видео этой истории она опубликовала в своем TikTok-аккаунте Lucky Angel.

Женщина решила обменять животное на лакомство. Пес без всякого сопротивления отпустил ее, положив на траву, а американка начала внимательно рассматривать неожиданную находку.

видео дня

"Мой пес привел незнакомое животное", - рассказала женщина.

Она решила помочь существу: забрала его в дом, осторожно помыла и отогрела. Но именно тогда поняла, что перед ней вовсе не крот.

Видео с неожиданным гостем быстро набрало популярность в TikTok. Многие комментаторы были уверены, что собака нашла обычного крота.

@lucky.angel31 Моя собака принесла незнакомое животное #rescue #rescueanimals#animals#animalsoftiktok#dog#galago♬ Perfect - Ed Sheeran

Однако внимательнее присмотревшись, женщина заметила несколько важных деталей:

  • Шерсть у животного была не черная, а серая.
  • Уши значительно длиннее, чем у крота.
  • Хвост оказался намного длиннее, чем у любого землекопа.

Когда существо начало подрастать, сомнений больше не осталось - это был настоящий лемур.

Впоследствии выяснилось, что эта находка не просто лемур, а его уникальная разновидность. Собака принесла карликового мышиного лемура - самого маленького представителя этого вида. Он настолько мал, что легко помещается в ладони человека.

На первый взгляд животное действительно может напоминать большую мышь, но с возрастом приобретает характерные черты, присущие именно лемурам.

Недавно также рассказывалось о еще одной интересной истории - женщина купила подсвечник, который оказался антиквариатом. За него она заплатила $4, а он стоит $1903!

Больше интересных новостей и историй:

Что известно о TikTok-канале Lucky Angel?

Lucky Angel - TikTok-канал, который известен своими вирусными видео, связанными со спасением животных и интересными случаями с их участием. Канал стал популярным благодаря публикациям, которые часто вызывают восхищение и удивление у зрителей. Он имеет значительную аудиторию и его видео часто собирают миллионы просмотров.

Кроме TikTok, Lucky Angel также присутствует на других платформах, таких как YouTube и Twitch, где он продолжает публиковать контент, связанный с животными и их спасением

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