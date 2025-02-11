Заплатила $4, а стоит тысячи: женщина купила подсвечник, что оказался антиквариатом

Женщина была ошеломлена, когда взглянула на нижнюю часть подсвечника и увидела название бренда.

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Женщина случайно купила редкий подсвечник за копейки / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Женщина случайно наткнулась на настоящее сокровище

Подсвечник за $4 оказался настоящим произведением искусства

43-летняя жительница Западного Массачусетса купила подсвечник всего за 4 доллара и даже не подозревала о его настоящей стоимости. Она поделилась своей находкой в заметке на Reddit, добавив фотографию и рассказав подробности истории, сообщает Главред.

Подсвечник имеет простой, но оригинальный дизайн: его поверхность украшена мелкими круглыми вентиляционными отверстиями, которые создают мягкий свет, когда внутри горит свеча.

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Женщина купила интересный подсвечник / Фото: Reddit

Вернувшись домой, американка из Массачусетса просмотрела название производителя, напечатанное на дне. Выяснилось, что это изделие немецкой компании Korallen-Windlicht, которая специализируется на фарфоровых изделиях. На одном из сайтов аналогичный подсвечник продавался за $1903.

"Когда пришла домой, то воспользовалась Google-объективом, чтобы найти его в интернете. Нет, я не искала, за сколько продавался такой новый подсвечник, просто хотела получить полную информацию. Была шокирована, когда увидела цену", - поделилась она в интервью Newsweek.

Узнав об этой находке, женщина выложила фото подсвечника на Reddit вместе со скриншотом объявления о его продаже. Пост мгновенно набрал популярность - за несколько дней он получил более 15 тысяч лайков и 280 комментариев.

Некоторые пользователи советовали ей продать редкий предмет и получить прибыль, но она не планирует этого делать.

"Я не собираю вещи для перепродажи, просто нравится находить интересные вещи. Когда нашла этот подсвечник, то дно и верх были склеены скотчем, а внутри стояла маленькая свеча, которая туда совершенно не подходила", - отметила американка.

Многие пользователи поддержали ее выбор:

"Замечательный результат! Это очень красиво";

"Действительно круто!";

"Я не мог себе представить, что потрачу почти 2 тысячи долларов на подсвечник".

Кстати, с Сарой из Техаса произошла похожая история. Она нашла шедевр на секонде - купила картину за 8 долларов, даже не подозревая о ее истинной ценности.

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Что такое reddit? Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

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