Заплатила $4, а стоит тысячи: женщина купила подсвечник, что оказался антиквариатом

О чем речь:
- Женщина случайно наткнулась на настоящее сокровище
- Подсвечник за $4 оказался настоящим произведением искусства
43-летняя жительница Западного Массачусетса купила подсвечник всего за 4 доллара и даже не подозревала о его настоящей стоимости. Она поделилась своей находкой в заметке на Reddit, добавив фотографию и рассказав подробности истории, сообщает Главред.
Подсвечник имеет простой, но оригинальный дизайн: его поверхность украшена мелкими круглыми вентиляционными отверстиями, которые создают мягкий свет, когда внутри горит свеча.
Вернувшись домой, американка из Массачусетса просмотрела название производителя, напечатанное на дне. Выяснилось, что это изделие немецкой компании Korallen-Windlicht, которая специализируется на фарфоровых изделиях. На одном из сайтов аналогичный подсвечник продавался за $1903.
"Когда пришла домой, то воспользовалась Google-объективом, чтобы найти его в интернете. Нет, я не искала, за сколько продавался такой новый подсвечник, просто хотела получить полную информацию. Была шокирована, когда увидела цену", - поделилась она в интервью Newsweek.
Узнав об этой находке, женщина выложила фото подсвечника на Reddit вместе со скриншотом объявления о его продаже. Пост мгновенно набрал популярность - за несколько дней он получил более 15 тысяч лайков и 280 комментариев.
Некоторые пользователи советовали ей продать редкий предмет и получить прибыль, но она не планирует этого делать.
"Я не собираю вещи для перепродажи, просто нравится находить интересные вещи. Когда нашла этот подсвечник, то дно и верх были склеены скотчем, а внутри стояла маленькая свеча, которая туда совершенно не подходила", - отметила американка.
Многие пользователи поддержали ее выбор:
- "Замечательный результат! Это очень красиво";
- "Действительно круто!";
- "Я не мог себе представить, что потрачу почти 2 тысячи долларов на подсвечник".
Кстати, с Сарой из Техаса произошла похожая история. Она нашла шедевр на секонде - купила картину за 8 долларов, даже не подозревая о ее истинной ценности.
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Что такое reddit?
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