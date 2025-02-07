Даже если отрезать чистый кусок: врач объяснил, можно ли есть хлеб с плесенью

Плесень распространяется на весь продукт, даже если не видно ее следов невооруженным глазом.

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Можно ли есть хлеб с плесенью / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Почему даже "чистая" часть хлеба может быть опасной

Поможет ли это избавиться от токсинов, если поджарить хлеб с плесенью

Многие люди срезают заплесневелую часть хлеба и считают, что остальное остается безопасным для употребления, но это ошибочное решение. Врач Каран Раджан в TikTok объясняет, что это опасно, ведь видимая плесень - лишь верхушка проблемы, пишет Главред.

Спорангии, которые содержатся в плесени, выпускают тысячи невидимых спор, распространяющихся по всему хлебу. Это означает, что даже те части, которые выглядят чистыми, могут содержать опасные микотоксины.

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"И если вы видите это, то вы точно не видите скрытых корней. Это означает, что простое выбрасывание одного заплесневелого ломтика не сделает остальной хлеб безопасным для потребления", - добавил эксперт.

Некоторые виды плесени, такие как в голубом сыре, являются безопасными. Однако те, что появляются на хлебе, могут производить токсичные вещества, способные вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Многие считают, что поджаривание или запекание может нейтрализовать плесень.

На самом же деле высокая температура не разрушает микотоксины, поэтому даже после термической обработки такой хлеб остается опасным, подытожил врач.

Кстати, также ранее сообщалось, где ни в коем случае нельзя хранить яйца.

Как лучше всего хранить хлеб - инфографика / Главред

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Чем известен врач Каран Радж? Британский врач Каран Радж получил широкую известность в сети благодаря своим познавательным роликам, в которых рассказывает о неизвестных и просто интересных фактах, связанных с человеческим здоровьем. На его аккаунт в тиктоке подписано 4,4 миллиона зрителей, а видео с лайфхаками и советами не только набирают большую популярность среди пользователей соцсети, но и часто обсуждаются зарубежными и отечественными СМИ, информирует Ukr.Media.

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