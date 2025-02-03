Стоит ли оставлять свет для питомцев, когда уходите из дома: ответ ветеринара

Ветеринар объяснила, когда оставлять свет для животных.

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Как освещение влияет на домашних любимцев / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевые ответы на вопросы:

Вредит ли яркий свет собакам и котам

Когда животным нужно оставлять свет

Главный ветеринарный врач Медицинского центра для животных в Нью-Йорке Карли Фокс объяснила, нужно ли оставлять свет для домашних любимцев, когда их оставляют одних, пишет Главред со ссылкой на Іnverse.

По ее словам, большинству животных не нужно яркое освещение - они хорошо приспособлены к условиям слабого света. Достаточно оставить открытыми шторы или жалюзи, чтобы естественное освещение помогало им ориентироваться.

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Необходимо, по словам Фокс, найти золотую середину - полная темнота нежелательна, но чрезмерный искусственный свет тоже может вызвать дискомфорт.

Как освещение влияет на собак и кошек?

Собаки, как и люди, активны днем и спят ночью. Темнота для них - сигнал к отдыху, а постоянный свет может сбить биологический ритм и даже вызвать изменения в поведении.

Кошки более активны в сумеречное время - утром и вечером. Они прекрасно видят в темноте, поскольку их зрачки способны расширяться и пропускать больше света. Поэтому им не требуется дополнительное освещение ночью.

Как сэкономить на электроэнергии / Инфографика: Главред

Однако есть исключения, когда оставлять свет включенным все же стоит:

Проблемы со зрением. Если у животного слабое зрение, катаракта или когнитивные нарушения, искусственное освещение поможет ему лучше ориентироваться в пространстве и избегать травм.

Маленькие котята. Новорожденные котики, которые только попали в новый дом, могут испытывать стресс из-за разлуки с мамой. В первые дни после переезда им может быть комфортнее с мягким светом ночью.

В целом же большинству домашних любимцев достаточно естественного освещения - их организм прекрасно адаптирован к изменениям уровня света.

"Даже если вы испытываете зловещее ощущение, глядя на контуры вашей собаки, сидящей в темном доме, когда вы закрываете дверь перед выходом, знайте, что ваша собака смотрит на вас гораздо более четким изображением". - подытожила Фокс.

Если же вы пока только задумываетесь над покупкой домашнего любимца, эксперты назвали породы для душевного тепла.

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