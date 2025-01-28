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Породы для душевного тепла: ТОП-3 самые ласковые собаки - выбор экспертов

Даяна Швец
28 января 2025, 19:48
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Эксперты назвали породы собак, которые подходит для любителей объятий.
Собаки
Собачьи породы для душевного тепла/ Коллаж: Главред, фото: pixabay

Эксперты назвали:

  • Собак, которые любят хозяина больше всего
  • Собачек, которые большие добряки и действительно расцветают от человеческого внимания

Если вы любите объятия, то, вероятно, захотите, чтобы ваш домашний любимец тоже был нежным и ласковым. Менеджер по поведению собак в приюте Battersea Dogs & Cats Home Хлоя Джексон в разговоре с изданием Country Living рассказала, какие породы собак идеально подходят для тех, кто ищет любви и тепла от своего питомца, пишет Главред.

Какие 3 самые ласковые породы собак?

Стаффордширский бультерьер - это настоящий символ нежности. Эти собаки чрезвычайно дружелюбны, обожают хозяина и отлично ладят с детьми благодаря своему терпеливому характеру.

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"Мы замечаем, что многие наши стаффордширские терьеры - большие добряки и действительно расцветают от человеческого внимания", - рассказала Хлоя Джексон.

Борзая - хоть эта порода и известна своей скоростью, в домашних условиях борзая проявляет себя как настоящий домосед. Они любят проводить время в покое, отдыхая рядом с хозяином.

Как убрать шерсть домашних животных инфографика
Как убрать шерсть домашних животных - инфографика / Главред

"Большинство борзых - очень нежные и милые собаки с уравновешенным темпераментом. Многие стремятся к человеческому обществу и ласковы со своими хозяевами. Если их любить, борзые будут выражать свою благодарность, прижимаясь к ногам хозяина", - добавила специалист.

Дворовые собаки - представители этой категории отличаются многообразием характеров и уровнем энергии. Они ласковые, ценят время с хозяином и радостно отдыхают после активных прогулок.

"Дворовые собаки действительно показывают, что каждая собака уникальна, независимо от породы, к которой они принадлежат. Если вы возьмете такую собаку из приюта, вы, скорее всего, узнаете больше о том, насколько она ласковая", - отметила эксперт.

Также недавно ветеринар назвал ТОП-4 популярные породы, которые не "уживаются" дома.

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Можно ли кормить собаку один раз в день

Эксперты Аризонского университета провели исследование и выяснили, что кормление собак лишь один раз в день снижает риск возникновения девяти видов возрастных проблем со здоровьем, в чтом числе рака, стоматологических проблем, снижения когнитивных способностей, расстройства желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевыделительной системы, пишет Earth.com.

По мнению исследователей, собакам может быть полезно питаться реже из-за их охотничьего происхождения. Их предки - волки - часто по несколько дней обходились без пищи.

"Тем не менее наше исследование не установило причинно-следственной связи между самим режимом кормления и болезнями. Также стоит учитывать не только то, как часто животные едят, но и в каком количестве", — сказал один из авторов исследования Мэтт Кеберлейн из Вашингтонского университета.

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