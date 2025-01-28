Породы для душевного тепла: ТОП-3 самые ласковые собаки - выбор экспертов

Эксперты назвали породы собак, которые подходит для любителей объятий.

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Собачьи породы для душевного тепла/ Коллаж: Главред, фото: pixabay

Эксперты назвали:

Собак, которые любят хозяина больше всего

Собачек, которые большие добряки и действительно расцветают от человеческого внимания

Если вы любите объятия, то, вероятно, захотите, чтобы ваш домашний любимец тоже был нежным и ласковым. Менеджер по поведению собак в приюте Battersea Dogs & Cats Home Хлоя Джексон в разговоре с изданием Country Living рассказала, какие породы собак идеально подходят для тех, кто ищет любви и тепла от своего питомца, пишет Главред.

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Стаффордширский бультерьер - это настоящий символ нежности. Эти собаки чрезвычайно дружелюбны, обожают хозяина и отлично ладят с детьми благодаря своему терпеливому характеру.

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"Мы замечаем, что многие наши стаффордширские терьеры - большие добряки и действительно расцветают от человеческого внимания", - рассказала Хлоя Джексон.

Борзая - хоть эта порода и известна своей скоростью, в домашних условиях борзая проявляет себя как настоящий домосед. Они любят проводить время в покое, отдыхая рядом с хозяином.

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"Большинство борзых - очень нежные и милые собаки с уравновешенным темпераментом. Многие стремятся к человеческому обществу и ласковы со своими хозяевами. Если их любить, борзые будут выражать свою благодарность, прижимаясь к ногам хозяина", - добавила специалист.

Дворовые собаки - представители этой категории отличаются многообразием характеров и уровнем энергии. Они ласковые, ценят время с хозяином и радостно отдыхают после активных прогулок.

"Дворовые собаки действительно показывают, что каждая собака уникальна, независимо от породы, к которой они принадлежат. Если вы возьмете такую собаку из приюта, вы, скорее всего, узнаете больше о том, насколько она ласковая", - отметила эксперт.

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