Собаки, которые не "уживаются" дома: ветеринар назвал ТОП-4 популярные породы

Ветеринар объяснил, какие собаки требуют особого ухода.

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Как выбрать собаку, которая не станет проблемой / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что сказал ветеринар:

Какие породы нуждаются в сильном хозяине

Как понять, подходит ли вам французский бульдог

Кто не хотел бы завести милого щенка дома, чтобы он всегда радовал глаз и поднимал настроение? Однако, перед тем, как стать хозяином собаки, важно учесть ее характер и потребности. Ветеринар Амир Анвари в TikTok рассказал, какие породы могут быть проблемными для домашнего содержания, сообщает Главред.

Какие породы собак проблемные для дома?

Ветеринар назвал топ пород, которые нуждаются в особом уходе:

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Таксы. Милые и харизматичные, но могут быть слишком упрямыми. Частый лай, тревога при разлуке, а также склонность к проблемам с позвоночником и лишнему весу делают их непростыми "сожителями".

Милые и харизматичные, но могут быть слишком упрямыми. Частый лай, тревога при разлуке, а также склонность к проблемам с позвоночником и лишнему весу делают их непростыми "сожителями". Французский бульдог. Хотя французские бульдоги выглядят очень очаровательно, они имеют серьезные проблемы со здоровьем. Дыхательная система, кожа и склонность к заболеваниям могут стать настоящим испытанием для хозяина. Кроме того, содержание этой породы - дорогое удовольствие.

Хотя французские бульдоги выглядят очень очаровательно, они имеют серьезные проблемы со здоровьем. Дыхательная система, кожа и склонность к заболеваниям могут стать настоящим испытанием для хозяина. Кроме того, содержание этой породы - дорогое удовольствие. Бельгийская овчарка малинуа. Эксперт назвал эту породу "машиной". Малинуа требует активного ухода и много физической нагрузки. Без этого собака может стать "разрушительной" и создать дома немало проблем.

Эксперт назвал эту породу "машиной". Малинуа требует активного ухода и много физической нагрузки. Без этого собака может стать "разрушительной" и создать дома немало проблем. Лабрадоры. Дружелюбные и преданные, но склонны к избыточному весу из-за любви к еде. Они нуждаются в хозяине, который сможет обеспечить им надлежащую физическую нагрузку и контроль питания.

Как убрать шерсть домашних животных - инфографика / Главред

А если у вас есть котик, также недавно эксперты объясняли, как научить его трюку "дай пять".

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Можно ли кормить собаку один раз в день Эксперты Аризонского университета провели исследование и выяснили, что кормление собак всего один раз в день снижает риск возникновения девяти видов возрастных проблем со здоровьем, в частности: рака, стоматологических проблем, снижения когнитивных способностей, расстройств желудочно-кишечного тракта, печени, почек и мочевыделительной системы, пишет Earth.com. По мнению исследователей, собакам может быть полезно питаться реже из-за их охотничьего происхождения. Их предки - волки - часто по несколько дней обходились без еды. "Однако наше исследование не установило причинно-следственной связи между самим режимом кормления и болезнями. Также следует учитывать не только то, как часто животные едят, но и в каком количестве", - сказал один из авторов исследования Мэтт Кеберлейн из Вашингтонского университета.

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