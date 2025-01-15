24 часа и вкуснятина: как превратить незрелое авокадо в спелое - что положить

Главное:
- Как ускорить созревание авокадо всего за день
- Почему яблоки и бананы помогут
Авокадо - любимый фрукт многих, однако разочарование может наступить, если вы разрезаете авокадо, а оно оказывается твердым, невкусным и незрелым. Эксперты из The Avo Tree поделились простым советом, который позволит довести авокадо до спелости всего за сутки без ущерба для его текстуры и вкуса, пишет Главред.
Как отмечают специалисты, не следует класть авокадо в духовку - это может испортить фрукт. Нагрев размягчает мякоть, но не позволяет естественному созреванию. В результате авокадо становится резиновым и пресным.
Чтобы правильно созреть авокадо стоит:
- Поместить его в бумажный пакет или контейнер вместе с бананом или яблоком
- Оставить при комнатной температуре в темном месте, например, в шкафу
Эти фрукты выделяют этиленовый газ, который ускоряет созревание. В замкнутом пространстве концентрация газа увеличивается, что способствует более быстрому процессу.
В течение 24-48 часов ваше авокадо станет мягким, спелым и готовым к употреблению, не теряя своего богатого вкуса.
Существует также простая инструкция в домашних условиях, как посадить косточку авокадо.
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Что такое авокадо
Вечнозеленое плодовое растение, вид рода Персея. Его родиной считается нагорье, лежащее по обе стороны мексиканско-гватемальской границы. Важнейшая плодовая культура. Плоды авокадо имеют питательную мякоть, богатую витаминами и важными минеральными веществами, пишет Википедия.
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