24 часа и вкуснятина: как превратить незрелое авокадо в спелое - что положить

Созревание - это естественный процесс, в ходе которого крахмалы превращаются в сахар, создавая характерный кремовый вкус.

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Как ускорить созревание авокадо / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Suraphat Nuea-on, Pexels/mali maeder

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Как ускорить созревание авокадо всего за день

Почему яблоки и бананы помогут

Авокадо - любимый фрукт многих, однако разочарование может наступить, если вы разрезаете авокадо, а оно оказывается твердым, невкусным и незрелым. Эксперты из The Avo Tree поделились простым советом, который позволит довести авокадо до спелости всего за сутки без ущерба для его текстуры и вкуса, пишет Главред.

Как отмечают специалисты, не следует класть авокадо в духовку - это может испортить фрукт. Нагрев размягчает мякоть, но не позволяет естественному созреванию. В результате авокадо становится резиновым и пресным.

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Чтобы правильно созреть авокадо стоит:

Поместить его в бумажный пакет или контейнер вместе с бананом или яблоком

Оставить при комнатной температуре в темном месте, например, в шкафу

Эти фрукты выделяют этиленовый газ, который ускоряет созревание. В замкнутом пространстве концентрация газа увеличивается, что способствует более быстрому процессу.

В течение 24-48 часов ваше авокадо станет мягким, спелым и готовым к употреблению, не теряя своего богатого вкуса.

Существует также простая инструкция в домашних условиях, как посадить косточку авокадо.

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Что такое авокадо Вечнозеленое плодовое растение, вид рода Персея. Его родиной считается нагорье, лежащее по обе стороны мексиканско-гватемальской границы. Важнейшая плодовая культура. Плоды авокадо имеют питательную мякоть, богатую витаминами и важными минеральными веществами, пишет Википедия.

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