Рисковать или нет: когда разбитое яйцо можно есть, а когда стоит выбросить

Вкратце:
- Когда разбитое яйцо еще пригодно для приготовления
- Почему трещины в скорлупе опасны для здоровья
Яйца - популярный продукт, богатый белками, витаминами и минералами. Но трещины в скорлупе могут стать причиной заражения, поэтому важно знать, когда их можно использовать, а когда лучше избегать рисков, пишет Главред со ссылкой на РБК.
Почему трещины в яйцах опасны?
Скорлупа яйца защищает его содержимое от бактерий, в частности сальмонеллы. Если на скорлупе есть повреждения, бактерии могут проникнуть внутрь, особенно если яйцо неправильно хранилось.
Когда можно использовать и употреблять яйца с трещиной?
- Небольшие трещины во время транспортировки. Если яйцо свежее и трещина небольшая, его можно использовать после термической обработки: жарки, варки и т.д.
- Хранениев холодильнике. Если яйцо с трещиной хранилось в прохладе и не имело неприятного запаха, риски минимальны.
- Трещина во время разбития. Если яйцо треснуло во время приготовления (например, для омлета), оно пригодно к употреблению.
Когда нельзя есть разбитое яйцо?
- Длительное хранение. Если яйцо с трещиной пролежало в холодильнике несколько дней, есть риск заражения.
- Неприятный запах. Любой запах гниения - повод немедленно выбросить яйцо.
- Изменения цвета или текстуры. Если белок стал мутным, а желток имеет зеленый или серый оттенок, яйцо непригодно к употреблению.
Как уменьшить риски разбитого яйца?
- Проверяйте яйца перед покупкой. Внимательно осматривайте упаковку, чтобы избежать треснувших яиц.
- Храните правильно. Держите яйца в холодильнике при температуре до +4°C.
- Не мойте перед хранением.Мытье яйца может повредить естественный защитный слой скорлупы.
- Термическая обработка. Жарка или варка убивает большинство бактерий.
Если яйцо с трещиной хранилось правильно и выглядит свежим, его можно использовать для приготовления пищи. Но если возникают сомнения, лучше выбросить продукт, ведь пищевое отравление - это серьезная угроза для здоровья.
Ранее также рассказывалось, почему нельзя разбивать яйца ножом. Зато эксперты объяснили, как это делать правильно.
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Интересные факты о яйцах
Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).
Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.
Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы - это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.
Лучшее место для яиц - холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.
Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.
Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.
Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, которого много содержится в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
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