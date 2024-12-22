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Почему нельзя разбивать яйца ножом: эксперты объяснили, как это делать правильно

Даяна Швец
22 декабря 2024, 15:55
705
Безопаснее всего делать это на плоской поверхности, например, на столе.
Яйцо, нож
Как нельзя разбивать яйца / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • Почему нельзя разбивать яйцо ножом
  • Какой самый лучший способ разбивания яиц

Многие украинцы привыкли разбивать яйцо с помощью ножа, но, как утверждают эксперты, это не лучший способ.

Кроме того, стоит избегать разбивания яйца сразу в сковороду. Почему это важно объясняет Главред со ссылкой на ТСН.

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Использовать нож для разбивания яиц не рекомендуется, поскольку острое лезвие может оставить в белке крошечные кусочки скорлупы, которые трудно заметить.

Яйца, сколько варить яйца, инфографика Главред
Сколько нужно варить яйца / Инфографика: Главред

Кроме этого, нож может переносить вредные микроорганизмы на поверхность яйца.

Еще одной распространенной ошибкой является разбивание яйца о край сковороды или другой посуды. Безопаснее всего делать это на плоской поверхности, например, на столе.

Также не следует сразу выливать яйцо в сковороду или посуду для приготовления.

Сперва его лучше разбить в отдельную емкость, чтобы убедиться в его свежести.

Если яйцо окажется испорченным, это поможет избежать порчи других ингредиентов.

Также ранее мы раскрывали важный секрет кондитеров. Эксперты объяснили, какая идеальная температура яиц в выпечке.

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Интересные факты о яйцах

Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).

Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.

Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы - это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.

Лучшее место для яиц - холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.

Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.

Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.

Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, которого много содержится в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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