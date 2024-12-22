Новый уход за орхидеями: для чего эксперты кладут в горшок 2 кубика льда

При необходимости можно делать чаще, учитывая индивидуальные потребности вашего растения.

https://glavred.info/life/novyy-uhod-za-orhideyami-dlya-chego-eksperty-kladut-v-gorshok-2-kubika-lda-10624346.html Ссылка скопирована

Необычный способ ухода за орхидеями, который работает / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем можно узнать:

Как правильно поливать орхидеи

Действительно ли лед облегчает жизнь в уходе за орхидеями

Орхидеи известны своей простотой в уходе, но существует метод, который может сделать этот процесс еще удобнее.

По данным Southern Living, для полива орхидей можно использовать кубики льда. Хотя некоторые садоводы предостерегают от такого способа, многие люди утверждают, что он действенный.

видео дня

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений - инфографика / Главред

Суть метода проста: раз в неделю кладут в горшок 2 больших кубика льда.

При необходимости это можно делать чаще, учитывая индивидуальные потребности вашего растения.

"Я бы никогда никому не говорила поливать свои растения определенным образом, но использование кубиков льда хорошо сработало для меня, как для очень неопытного (и не очень талантливого от природы) владельца комнатных растений. Как всегда, проведите собственное исследование", - советует журналист издания.

Ранее эксперты также делились, когда и как нужно пересаживать орхидею. При правильном уходе растение будет радовать цветом очень долго.

Другие интересные новости:

Что известно об орхидеях? Орхидные - семейство однодольных многолетних наземных или эпифитных (в тропиках) травянистых растений. Некоторые из них, а именно виды из подсемейства ванильных являются древесными лианами, которые могут достигать 20 м в длину и более. Один же из самых маленьких видов - Bulbophyllum minutissimum - достигает 3-4 мм. Орхидные распространены в большинстве стран мира, но особенно их много в тропиках, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред