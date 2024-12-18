Не разрядится и не сломается: как заряжать повербанк быстро и правильно

Главное:
- Как заряжать повербанк правильно
- Что нельзя делать с повербанком
Повербанк стал незаменимым помощником в современной жизни, однако не все знают, как правильно его заряжать. Неправильное использование или неподходящий подход к зарядке может сократить срок его службы.
Чтобы устройство работало долго и эффективно, важно придерживаться простых рекомендаций, о которых рассказывает Главред со ссылкой на 24 канал.
Как правильно заряжать повербанк?
Для зарядки повербанка его можно подключить к компьютеру или розетке через адаптер USB.
Индикаторы на устройстве показывают уровень заряда: каждый из четырех светодиодов отвечает за 25% батареи.
Чтобы обеспечить максимальную мощность батареи, специалисты советуют провести три полных цикла зарядки - полностью разрядить и зарядить устройство до 100%. Это поможет батарее работать на полную мощность.
Сколько времени заряжается повербанк?
Время зарядки зависит от мощности:
- До 5000 мАч: 1-3 часа.
- 5000-15000 мАч: 3-6 часов.
- Свыше 15000 мАч: от 6 часов и более.
Чего не стоит делать с повербанком?
Чтобы устройство служило дольше, придерживайтесь этих правил:
- Не оставляйте повербанк возле источников тепла или под прямыми солнечными лучами.
- Не заряжайте его в закрытых местах без вентиляции, например, под подушкой или в кармане.
- Отключайте устройство от сети, когда оно полностью заряжено.
- Избегайте использования телефона во время зарядки от повербанка, чтобы не повредить USB-разъем.
Существует также простой прием, как почистить сетку динамика на телефоне. Идти к специалистам не обязательно, это реально сделать дома.
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Что такое зарядная станция?
Зарядная станция - это большой мощный повербанк, который может заряжать не только смартфон или планшет, но и приборы, которые потребляют больше электроэнергии. Например, электрочайник, телевизор, компьютер и тому подобное. Современные зарядные станции могут работать в режиме источников бесперебойного питания. Когда станция подключена к сети, она заряжается сама и передает ток приборам, которые к ней подключены. Во время обесточивания станция продолжает питать подключенное устройство не от сети, а от собственной батареи. Это позволяет избежать аварийного отключения приборов и обеспечить их работу в течение определенного времени, даже когда дома нет света.
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