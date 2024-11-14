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Влетит в копеечку: почему нельзя оставлять зарядку в розетке

Юрий Берендий
14 ноября 2024, 17:12
655
Оставлять зарядное устройство в розетке может показаться невинной привычкой, но это несет значительные риски и увеличивает расходы на электроэнергию.
Влетит в копеечку: почему нельзя оставлять зарядку в розетке
Почему нельзя оставлять зарядку в розетке - простое объяснение / Коллаж Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Можно ли держать зарядное устройство в сети без телефона
  • Что будет, если оставить зарядку на ночь без телефона
  • Может ли зарядное устройство загореться

Оставлять зарядное устройство включенным в розетку - привычка, которая может повлечь не только лишние расходы, но и повысить риск опасных ситуаций в доме. Эксперты издания "Sante+" объясняют, можно ли оставлять зарядки в розетке.

Главред выяснил, почему следует отключать зарядное устройство телефона от сети.

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По словам экспертов, отключение зарядного устройства, когда оно не используется, имеет ряд преимуществ: снижение риска пожара, экономия электроэнергии и продление срока службы устройства.

Можно ли держать зарядное устройство в сети без телефона - почему может загореться зарядка в розетке

Эксперты предостерегают, что оставленное зарядное устройство может стать источником пожара, особенно если используется дешевый или поддельный адаптер. Поддельные зарядки часто имеют низкое качество, что повышает вероятность короткого замыкания и пожара.

"Если зарядное устройство оставить включенным, то оно может перегреться и стать причиной опасного инцидента, даже если не заряжает телефон", - объясняют специалисты "Sante+".

Почему нагревается зарядка в розетке - что будет, если оставить зарядку на ночь без телефона

Дополнительно, опасность возникает при использовании поврежденных или ненадежных USB-кабелей, которые тоже могут вызвать короткое замыкание. Оставлять зарядное устройство без присмотра, например, на ночь, - это всегда риск.

"Тепло от зарядки может накапливаться, что особенно опасно, если телефон или зарядка лежат на легковоспламеняющихся поверхностях", - добавляют эксперты.

Нужно ли вытаскивать блок питания из розетки

Еще одной причиной выключать зарядку после использования является энергосбережение. Подключенные зарядные устройства потребляют электроэнергию, даже если телефон не заряжается.

"Зарядное устройство продолжает потреблять энергию через трансформатор, который снижает напряжение, необходимое для зарядки. Поэтому, даже без подключения телефона, устройство расходует электроэнергию, что может незаметно увеличить ваши счета", - объясняют специалисты.

По данным Французского агентства по вопросам окружающей среды и энергоменеджмента (Ademe), расходы на энергию всех устройств, остающихся в режиме ожидания, могут достигать до 80 евро в год на домохозяйство. Такой тип потребления называется скрытым или "потреблением в режиме ожидания".

Специалисты отмечают, что даже при небольшом потреблении каждое включенное устройство добавляет к общим расходам.

Нужно ли вытаскивать вилку из розетки - можно ли удариться током от зарядки телефона

Наконец, оставляя зарядку в розетке, вы можете сократить ее срок службы. Подключенные устройства, даже без нагрузки, подвергаются износу, а в будущем это может привести к дополнительным расходам на замену.

"Частое подключение и отключение зарядного устройства, особенно дешевого, может привести к его перегреву и постепенному выходу из строя", - отмечают эксперты.

Не стоит экономить на качестве зарядных устройств: дешевые альтернативы могут представлять риск для здоровья и безопасности.

Эксперты объясняют, что зарядные устройства низкого качества имеют низкое сопротивление, из-за чего может произойти утечка электрического тока, которая приведет к ожогам или даже поражению током.

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