Ошибка, которую делает большинство: почему не стоит заряжать телефон ночью

Литий-ионные аккумуляторы, которые питают смартфоны, изнашиваются по ряду причин, в частности, из-за схемы зарядки.

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Почему не стоит заряжать телефон ночью / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ложась спать, большинство людей ставит свой телефон на зарядку. Но это не лучший способ заряжать телефон, пишет LADbible.

Отмечается, что идея дать телефону полностью разрядиться перед тем, как его снова зарядить до максимума - одна из худших вещей, которые вы можете сделать с телефоном.

Можно ли ставить заряжаться телефон на ночь

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Один из технических экспертов, Макс Фриман-Миллс, объяснил, почему не стоит заряжать телефон на ночь.

"Миллионы из нас, наверное, заряжают свои телефоны одинаково - включают их в розетку, когда ложатся спать, а затем выключают утром. Хотя это не преступно плохо, это не лучший способ зарядки, если речь идет о производительности аккумулятора. Литий-ионные аккумуляторы, используемые в подавляющем большинстве телефонов, на самом деле изнашиваются быстрее, если их регулярно заряжать до абсолютного максимума, а затем разряжать до полного опорожнения. Гораздо предпочтительнее для них ситуация, когда их заряд колеблется между почти пустым и почти полным. Поэтому не стоит оставлять их полностью заряженными надолго", - говорит он.

Почему изнашивается аккумулятор в телефоне

Литий-ионные аккумуляторы, которые питают смартфоны, изнашиваются по ряду причин, в частности, из-за схемы зарядки, изменения температуры и времени, в течение которого они использовались.

Почему не стоит заряжать телефон ночью

Когда телефон остается включенным в сеть на ночь, это означает, что он получает ненужную подзарядку. Если вы включаете его на четыре или восемь часов, он будет заряжаться примерно в четыре раза дольше, чем нужно.

Это также не лучший вариант с точки зрения безопасности. Хотя большинство телефонов прекращают заряжаться, когда заряд батареи достигает 100 процентов, чтобы предотвратить перегрев, у вас, скорее всего, есть много приложений, которые все еще работают в фоновом режиме.

Таким образом, заряд аккумулятора будет продолжать падать до 99 процентов, прежде чем он будет поднят с помощью так называемой "капельной зарядки", которая со временем может привести к истощению аккумулятора.

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