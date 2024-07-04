Как ускорить интернет на телефоне: об этой функции знают единицы

Мобильный интернет сейчас очень важен и когда с ним возникают проблемы, это усложняет жизнь. Но если у вас тормозит интернет, достаточно легко исправить это.

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Как улучшить интернет на смартфоне / Коллаж: Главред, фото: flickr

Мобильный интернет позволяет в современном мире не только оставаться постоянно на связи, но и решать немало задач или даже работать с телефоном в руке из любой точки мира. Поэтому, когда возникают проблемы со скоростью интернета, это выбивает многих из колеи.

Почему чаще всего тормозит интернет

Есть немало причин, по которым у вас не будет грузить быстро интернет. В частности это проблемы с покрытием мобильного интернета, окончание срока действия вашего лимита мобильных данных.

Препятствием для быстрого интернета может быть даже то, что у вас на телефоне много приложений, которые "пожирают" передачу данных. Проблема может возникнуть и из-за перегрузки базовой станции в вашем районе, или даже несоответствие параметров телефона, недостаточный объем памяти.

Как улучшить скорость мобильного интернета

Популярный блогер под ником Yendry Cayo Tech поделился лайфхаком, как ускорить интернет на смартфоне. Для этого нужно зайти в настройки, выбрать там "Сеть и Интернет". Там вы увидите раздел "Использование данных" и в нем нужно изменить настройки лимита использования данных. Например, у вас устройство настроено на лимит 3 гигабайт интернета в день. Это означает, что когда вы использовали больше интернета, он автоматически замедляется. Чтобы это исправить, введите большее значение гигабайт, после которого ваш интернет будет замедляться, к примеру, 15. Или же можно в общем исключить функцию лимита использования данных.

Как улучшить интернет через очистку кэша

Некоторые программы хранят большие объемы данных в кэше, что замедляет интернет на телефоне в целом. Поэтому нужно время от времени очищать кэш. Для этого зайдите в меню настроек, выберите "Хранилище" и нажмите "Очистить данные кэша".

Ускорится ли интернет благодаря VPN

Если вы пользуетесь VPN, неоднократно могли замечать ускорение интернета. Действительно, защищенное соединение между вами и сервером улучшит интернет за счет оптимизации трафика и маршрутизации через более быстрые серверы. Однако будьте внимательны в выборе VPN-сервиса перед установкой на телефон.

Смотрите видео, как улучшить скорость интернета на телефоне:

Как браузер поможет ускорить интернет на телефоне

Мало кто знает, но некоторые браузеры имеют поддержку сжатия данных. Это, собственно, и помогает уменьшить использование интернет-трафика и увеличить скорость мобильного интернета. Особенно полезным будет использование такого браузера для тех, у кого медленно загружаются страницы в программе для их просмотра.

Кто такой Yendry Cayo Tech? Yendry Cayo Tech - популярный блогер на YouTube, который рассказывает много полезной информации для ежедневного использования техники, делится решениями и советами по типичным проблемам с телефоном, а также показывает обзоры на новые популярные устройства. На канал подписаны более 370 тысяч пользователей.

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