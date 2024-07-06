В стране НАТО предложили начать "мирные переговоры" между Украиной и РФ – детали

На саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля, София предложит начать мирные переговоры между Украиной и Россией.
С таким заявлением выступил временный премьер-министр Болгарии Димитар Главчев, сообщает Novinite.
Болгарский политик говорит, что искренне верит в то, что его страна должна выступать за мирные переговоры, в которых Болгария будет выступать в качестве посредника.
"Что может быть лучше этого? И это то, что я буду предлагать, нет никаких проблем", – подчеркнул он.
При этом Главчев указал на то, что еще не уверен в шансах на то, что его страну признают посредником.
"Я сделаю хорошее предложение, но для того, чтобы нас признали посредниками, нужно согласие. Важно подчеркнуть, что эти мирные переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву. Это условия, которые, по моему мнению, не подлежат обсуждению", – добавил премьер Болгарии.
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступках. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Переговоры между Украиной и РФ - последние новости по теме
Напомним, ранее стало известно, о чем говорили Зеленский и Орбан. Во время визита венгерской делегации в Украину, говорили о том, как приблизить справедливый и длительный мир. Президент Украины уточнил, что с Орбаном обсудил наиболее принципиальные вопросы. При этом венгерский премьер выдвинул странное предложение о "прекращении огня".
Как сообщалось ранее, Орбан прибыл в Москву на встречу с диктатором Владимиром Путиным. При этом Орбан поблагодарил российского диктатора за "теплую встречу". Представитель венгерского правительства Берталан Гаваши заявил, что Орбан прибыл в Москву в рамках "миротворческой миссии".
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Орбан в Москве никоим образом не представляет интересы ЕС.
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