В стране НАТО предложили начать "мирные переговоры" между Украиной и РФ – детали

Димитар Главчев искренне верит в то, что его страна должна выступать за мирные переговоры.

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Димитар Главчев предложил посредничество в переговорах / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Facebook/Dimitar.Glavchev11

На саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет 9-11 июля, София предложит начать мирные переговоры между Украиной и Россией.

С таким заявлением выступил временный премьер-министр Болгарии Димитар Главчев, сообщает Novinite.

Болгарский политик говорит, что искренне верит в то, что его страна должна выступать за мирные переговоры, в которых Болгария будет выступать в качестве посредника.

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"Что может быть лучше этого? И это то, что я буду предлагать, нет никаких проблем", – подчеркнул он.

При этом Главчев указал на то, что еще не уверен в шансах на то, что его страну признают посредником.

"Я сделаю хорошее предложение, но для того, чтобы нас признали посредниками, нужно согласие. Важно подчеркнуть, что эти мирные переговоры должны соответствовать Уставу ООН и международному праву. Это условия, которые, по моему мнению, не подлежат обсуждению", – добавил премьер Болгарии.

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