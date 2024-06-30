У Украины еще одна проблема: Орбан создает ультраправую фракцию в Европарламенте

Венгерский премьер объединяет вокруг себя пророссийские "консервы".

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Орбан готовит Украине новые испытания / Коллаж Главреда. Фото: Твиттер Виктора Орбана

Пророссийский венгерский премьер Виктор Орбан создает ультраправую фракцию внутри Европарламента. В нее войдут также экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, который в свое время был благосклонен к политике Путина и России, и председатель правопопулистской партии Австрийской партии свободы (FPÖ) Герберт Кикль.

О создании так называемого ультраправого альянса "Патриоты за Европу" Орбан объявил в своем Twitter (Х). Утверждается, что члены уже подписали меморандум о сотрудничестве.

По словам Орбана, европейцы, мол, хотят трех вещей - мира, порядка и развития.

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Судя по опубликованному премьером Венгрии лозунгу, объединение будет претендовать на место ультраправых и правопопулистских движений в Европарламенте, отстаивать изменение миграционной политики и блокировать инициативы по экономической и вооруженной помощи Украине.

Позиция Венгрии к войне в Украине - последние новости

Как писал Главред, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан согласился поддержать начало вступительных переговоров о членстве Украины в ЕС при условии, что Киев публично обязуется выполнить 11 требований Будапешта, среди которых - признать все Закарпатье "традиционно венгерским".

В Венгрии ссылаются на то, что в целом в Закарпатской области, согласно переписи 2001 года и предыдущих лет, доля венгров составляла более 10%.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала об ответе Украины на условия Орбана.

"Есть диалог, он непростой, потому что есть специфика, но мы делаем свой вклад в наше европейское будущее и в те решения, которые принимают лидеры. Мы развиваем двусторонние отношения и видим успех",- отметила Стефанишина.

Стоит заметить, что Венгрия уже давно заняла пророссийскую позицию в отношении Киева. Будапешт блокирует не только вступление Украины в ЕС, но и в НАТО. Правда, согласно последней информации, Альянсу удалось преодолеть вето Венгрии.

В воображении Орбана, поддержка Украины в плане оружия и денег якобы втягивает страны Запада в войну против России. Также венгерский премьер постоянно грезит Третьей мировой и ядерной эскалацией, повторяя методички Кремля.

Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род. 31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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