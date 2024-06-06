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Втягивают мир в войну: Орбан оскандалился заявлением об Украине и пригрозил ЕС

Юрий Берендий
6 июня 2024, 18:29
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что хотел бы избежать втягивания своей страны в войну против России и призвал Европу к ядерному разоружению.
Втягивают мир в войну: Орбан оскандалился заявлением об Украине и пригрозил ЕС
Орбан обвинил украинцев в распространении войны / Колаж Главред, фото: European Union, Офіс президента

Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в том, что украинцы якобы втягивают Европейский Союз и вообще весь мир в войну против России. Он отметил, что хотел бы воздержаться от такого сценария для своей страны. Об этом Орбан сказал в интервью изданию Mandiner.

Виктор Орбан подчеркнул свою позицию, что необходимости сделать все возможное, чтобы остановить распространение войны.

"Украинцы считают, что чем больше стран они смогут втянуть в войну против россиян, тем больше шансов на победу, поэтому они будут втягивать в войну Европейский Союз или даже весь мир. С украинской национальной точки зрения эскалация войны является логичной", - заявил Орбан.

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Он также отметил, что венгры должны избегать втягивания в войну, поскольку это противоречит национальным интересам Венгрии.

Орбан напомнил о том, что в Европе нет значительного европейского ядерного арсенала, но есть американский. Он отметил, что в случае ядерной войны, полем боя между РФ и Америкой стала бы Европа.

"Если бы когда-то произошла ядерная война между Россией и Соединенными Штатами Америки, американцы стреляли бы только из Европы. А в ядерной войне одна сторона будет стрелять в ответ туда, откуда стреляет другая", - сказал он.

Орбан также высказал мнение, что американцы никогда не будут бить по России ядерным оружием с территории США, а всегда будут это делать с территории Европы. Таким образом, он призвал Европу не заниматься наращиванием ядерного арсенала, а пытаться достичь своего разоружения.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что хотел бы избежать втягивания своей страны в войну против России и призвал Европу к ядерному разоружению. Он также отметил, что Венгрия не будет участвовать в военных операциях за пределами территории стран-членов НАТО и хотел бы заключить соответствующее соглашение об этом со следующим генсеком НАТО.

"Мы не будем участвовать в операциях НАТО против россиян в Украине, даже если мы будем членом НАТО. Мы сохраним наше членство, но мы не хотим участвовать в военных действиях за пределами территории НАТО, мы должны иметь для этого возможность. Юридически мы все еще имеем, но ожидаем, что это будет провозглашено политически приемлемой позицией", - отметил Орбан.

Позиция Орбана в отношении Украины

Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.

Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами.

В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию".

"Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему", - сказал венгерский премьер.

Скандальные заявления Орбана - позиция Венгрии по войне в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет участвовать в боевых действиях НАТО за пределами стран-членов Альянса. Он выразил намерение "переопределить" участие своей страны в НАТО по этому вопросу.

Представители венгерских властей блокировали одобрение проекта переговорной рамки о вступлении Украины в Европейский Союз во время встречи послов стран ЕС. Это произошло из-за вопроса прав национальных меньшинств.

Орбан также высказал мнение, что западные страны готовятся отправить свои войска в Украину, и это может "затянуть Европу в бездну".

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