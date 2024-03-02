'Время работает на РФ': Орбан выдал новое скандальное заявление о войне в Украине

Если бы Дональд Трамп оставался у власти в Белом доме, то войны могло бы не произойти, заявил венгерский премьер.

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Орбан заявил, что Трамп - "единственный шанс на мир в Украине" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com / Viktor Orban, УНИАН

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан надеется на возвращение Дональда Трампа на пост президента США. Он считает это "единственным серьезным шансом" для прекращения войны РФ в Украине. Такое мнение высказал венгерский премьер на Анталийском дипломатическом форуме в Турции, пишет Mandiner.

"Единственный серьезный шанс на мир - если он (Трамп - ред.) сможет вернуться и заключить мир. Иначе война между Украиной и Россией будет затяжной", - заявил Орбан.

Также глава венгерского правительства утверждает, что если бы Трамп был у власти, то войны в Украине якобы не было бы.

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"Если бы он был президентом, когда началась война в Украине, то сегодня войны не было бы, и единственный серьезный шанс на мир есть, если он снова станет президентом", - добавил антиукраинский политик.

По его словам, из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время Орбан утверждает, что время в войне сейчас якобы "работает на Россию".

"Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему" - сказал венгерский премьер.

Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Скандальные заявления Орбана

Напомним, 27 февраля после саммита в Праге антиукраинский премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркнул неспособность Украины победить в войне и считает, что она обязательно закончится переговорами. В то же время он заявил, что не иметь общей границы с Россией является "национальным интересом" и "важнейшим вопросом национальной безопасности", поскольку история имеет "плохие воспоминания" о таких периодах.

Как сообщал Главред, Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне. Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.

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