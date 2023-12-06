Венгрия против всего, что касается поддержки Украины: готовит срыв саммита ЕС - журналист

Орбан и его правительство не скрывают своей лояльности к кремлевскому режиму.

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Орбан готовит очередной неприятный сюрприз Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Венгерское правительство не отказалось от своей идеи блокировать саммит лидеров стран ЕС, который бы открыл Киеву дверь к дальнейшей евроинтеграции.

Как пишет в соцсети Х (Twitter) журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк, уже состоялось первое заседание по подготовке к саммиту, и Венгрия "предсказуемо (выступает - Главред) против всего, что касается поддержки Украины".

"Переговоры, вероятно, продлятся оба дня встречи. Не исключаю, что ее продлят до субботы, 16 декабря", - написал Йозвяк. видео дня

Венгрия против Украины в ЕС

Накануне Politico со ссылкой на источники писало, что Будапешт угрожает сорвать саммит лидеров ЕС в декабре. Из-за шантажа Венгрии свой визит в Китай срочно прервал президент Евросовета Шарль Мишель, а французский президент Эммануэль Макрон попытается уговорить Орбана не идти против проукраинского большинства ЕС.

На саммите лидеров ЕС обсуждать будут, в частности, помощь Украине и ее дальнейшую евроинтеграцию. Однако правительство Виктора Орбана, приверженное политике Владимира Путина, неоднократно заявляло о намерениях блокировать выделение Киеву очередных финансовых и военных траншей помощи.

Таким образом, Орбан выторговывает дополнительные средства ЕС, замороженные из-за коррумпированности правительства Венгрии и злоупотребления властью. Кроме того, премьер очевидно подыгрывает России.

Орбан и его правительство не скрывают своей лояльности к кремлевскому режиму. С начала полномасштабного вторжения Будапешт ограничивался сухими безадресными заявлениями, а вскоре перешел к лоббированию интересов России в Евросоюзе.

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