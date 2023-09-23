В Венгрии сплясали под дудку Путина: глава МИД передал Западу "послание" Лаврова

В Венгрии, которая подыгрывает режиму директора Кремля Владимира Путина в России, призвали западный мир начать вести "диалог" с государством-оккупантом.

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Сияйрто призвал Украину к "переговорам с Россией" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел встречу с главой МИД агрессора России Сергеем Лавровым. Венгерский дипломат передал позицию Москвы, согласно которой страна-оккупант, мол, "готова к мирным переговорам". При этом Сийярто призвал западные государства, дескать, "говорить с РФ".

Как сообщает венгерское издание Index, Сийярто и Лавров провели встречу на международной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Они обсуждали вопросы сотрудничества Будапешта и Москвы и агрессию России против Украины.

Глава МИД Венгрии сказал, что, дескать, "западным политикам следовало бы говорить с Россией для прекращения войны в Украине".

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"Было бы хорошо, если бы другие западные политики сделали то же. Тогда, возможно, было бы больше надежды на то, что в Украине наконец-то наступит мир, что убийства прекратятся и что человеческие жизни будут спасены", - заявил Сийярто.

Кроме того, он передал позицию Лаврова: Москва, мол, "готова к мирным переговорам". На каких условиях – не уточнил.

"Коллега Сергей Лавров также сообщил мне, что Россия готова к мирным переговорам. Очевидно, есть много деталей, требующих уточнения. Я искренне надеюсь, что однажды сложатся обстоятельства, которые дадут понять и Украине, и России, что они должны как можно быстрее искать решения за столом переговоров", - подчеркнул в русле российской пропаганды Петер Сийярто.

Венгрия и война России против Украины

Официальный Будапешт систематически выдвигает различные обвинения в адрес Украины. Венгерские спикеры зачастую делают заявления, созвучные с пропагандой агрессора России. Так, Венгрия обвиняла Киев в "притеснении" национальных меньшинств, публиковала карту Украины без Крыма и венгерскую карту с Закарпатьем, которое премьер Орбан называл "древней венгерской землей".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто придумал, что в ЕС сделали прогноз о войне в Украине еще на 4 года. Его разнес глава МИД Словакии Мирослав Влаховский, который отверг такую информацию.

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что Украина, мол, "должна сесть за стол переговоров с Россией". При этом Новак и сама выразила желание принять участие в таком "диалоге".

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