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"Война в Украине еще на 4 года": Словакия разнесла Венгрию и обличила ее ложь

Андрей Ганчук
30 июля 2023, 19:55 обновлено 30 июля, 20:01
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Проблема войны агрессора России против Украины – это действия Москвы, а не Европейского Союза, сказал глава МИД Словакии Мирослав Влаховский.
Сийярто, Влаховский
Влаховский - Сийярто: война может закончиться завтра, если Россия выведет войска из Украины / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/MWlachovsky, УНИАН

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что якобы по данным Европейского Союза развязанная агрессором война в Украине "продлится еще четыре года". Словацкий глава МИД Мирослав Влаховский возразил ему и сказал, что сроки войны зависят не от поддержки ЕС Киева, а от действий Москвы. К тому же Влаховский сказал Сиярто, что Евросоюз не обсуждал вопросы продолжительности войны.

В частности, представитель правительства Венгрии Золтан Ковач в Twitter разместил видеозапись, на которой руководитель венгерского МИД Сийярто сказал, что ЕС активно поддерживает Украину и заявил о сроках войны в 4 года, сославшись на якобы "данные" самого Евросоюза.

"ЕС считает, что война в Украине продлится еще четыре года. Сколько человек погибнет за эти четыре года? Сколько венгров погибнет за четыре года? И сколько еще разрушений будет создано за четыре года", - цинично сказал Сийярто.

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"ЕС – не проблема, а вот Россия является проблемой"

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Влаховский в ответ сказал, что на заседании Евросоюза никаких вопросов о продолжительности войны в Украине не обсуждалось. Он напомнил венгерскому коллеге, что война может завершиться даже "завтра", если Москва выведет своих оккупантов с территории украинского государства.

На это министр иностранных дел Словакии Мирослав Влаховский ответил, что никаких обсуждений о сроках войны России против Украины на заседании Евросоюза речь не шла. Он напомнил Венгрии, что война может закончиться даже сегодня, если Россия выведет своих оккупантов из Украины.

"ЕС состоит из 27 стран. Я не помню никаких дебатов, когда мы говорили, что война продлится 4 года. Война может прекратиться завтра. ЕС не является проблемой, Россия является проблемой", - подчеркнул Влаховский в своем Twitter-аккаунте.

Отношения Украины и Венгрии

В МИД Украины 3 июня резко ответили Венгрии на подыгрывание России. Будапешт опубликовал карту украинского государства без оккупированного Крыма, после чего в Киеве предупредили венгров, что подобные действия не ведут к миру.

Позже Венгрия заблокировала помощь от ЕС для Украины и выдвинула обвинения в адрес Киева в том, что Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло венгерский OTP Bank в список спонсоров войны. В частности, банк продолжил работать в России и признал так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, Венгрия открыто "пригрозила" Украине дальнейшим блокированием финансовой помощи Запада для поставок вооружений в том случае, если Киев не исключит OTP Bank из списков спонсоров терроризма. С доводами Киева Будапешт не соглашается.

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